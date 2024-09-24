Зеленський є "найкращим продавцем в історії", - Трамп. ВIДЕО

Під час мітингу в Пенсільванії 23 вересня перед Генеральною Асамблеєю ООН кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав президент Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав Трамп.

Трамп додав, що, на його думку, український лідер "сильно хотів, щоб його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах", і сказав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну та Росію сісти за стіл переговорів.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це божевілля", - наголосив Трамп.

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