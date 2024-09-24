УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11050 відвідувачів онлайн
Новини Відео
22 115 165

Зеленський є "найкращим продавцем в історії", - Трамп. ВIДЕО

Під час мітингу в Пенсільванії 23 вересня перед Генеральною Асамблеєю ООН кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав президент Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав Трамп.

Трамп додав, що, на його думку, український лідер "сильно хотів, щоб його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах", і сказав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну та Росію сісти за стіл переговорів.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це божевілля", - наголосив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Трамп Дональд (5773)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
Вообще-то даже американцы еще не знают кто выиграет. А Зеля уже много чего "знал". Знал что и большой войны не будет. Только вот реальность никак не коррелирует с его мозгами.
показати весь коментар
24.09.2024 09:00
+29
Рудий кнур ще раз заявив що він -підорас.левова частина тих мільярдів йде на оновлення американської зброї.
показати весь коментар
24.09.2024 08:57
+28
Зеля найбільший продавець лапші в Україні.
показати весь коментар
24.09.2024 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Трамп https://x.com/KamalaHQ/status/1831761042830991775?t=DEIjVLSTsxtkluRWVWCLMA&s=19 оголосив , що якщо переможе, то зніме санкції з рашистської пітьми та Ірану. Ось чому ***** платило мільйони $ найвпливовішим особам-республіканцям. Воно купило контроль за партією Трампа.
показати весь коментар
24.09.2024 09:45 Відповісти
А хто ху@ло Трамп не хоче сказати?
показати весь коментар
24.09.2024 09:46 Відповісти
стільки вже коментарів. і жодного коменту від упоротих магашистів - секондів фірстів. що, язика в сраку Рудому засунули? ) ну так виймайте і коментуйте. сьогоднішню заяву Рудого, заяву Дональда молодшого і Роберта Кенеді, заяву Венса. всі ці заяви в один логічний ряд потрібно ставити. і в тому ряду немає ніякого місця заявам Майка Помпео про план "миру через силу". бо ві ці заяви від Рудого і членів його команди - це не мир через силу, це заморозка війни і злиття України.
показати весь коментар
24.09.2024 09:58 Відповісти
Мабуть правда, торгує ж своїм небритим мурлом по всьому світу! Ще й золоті тарілки отримує за це
показати весь коментар
24.09.2024 10:08 Відповісти
До речі рудий з Зелею дуже схожі і один і інший є авантюристи , зовсім далекі від політики і міжнародного права для яких гроші понад усе.
показати весь коментар
24.09.2024 10:17 Відповісти
Якщо переможе Харріс, вона буде з Україною до кінця...
показати весь коментар
24.09.2024 10:24 Відповісти
до конца пaPaши
показати весь коментар
24.09.2024 11:29 Відповісти
З дивана воно, звичайно, видніше.
показати весь коментар
24.09.2024 11:53 Відповісти
Еще как видно. А ты откуда, из окопа пишешь?
показати весь коментар
24.09.2024 12:10 Відповісти
Гарріс, а не "Харріс". Будь ласка, не поширюйте кацапський "правопис".
показати весь коментар
24.09.2024 12:19 Відповісти
Не якщо, а переможе без жодного сумніву. Американці не оберуть собі у президенти засудженого злочинця і рашистського агента замість законника прокурора.
показати весь коментар
24.09.2024 13:15 Відповісти
Найкращий продавець повітря та пахощів травневих шашликів.
показати весь коментар
24.09.2024 10:27 Відповісти
По перше, діду, щось ви плутаєте "позичальника" з "продавцем". Мабуть Ви самі так все життя "продавали".
По друге, френд Ваш на прізвисько }{yйло, сказав що підтримує Гарріс. Ну і як Ви тепер збираєтесь йому телефонувати?
По третє. Як заробляти трильйони доларів на бізнесі з орками і китайцями так це Ви, а як вони зміцніли і поперли проти "вас і партнерів", так зупиняти має Україна, бо вона "невдало" проголосувала в 2019? Ні, діду, так справи не робляться. Заробили сотні трильйонів, то 100 мільярдів на приборкання "знахабнілих партнерів" руками українців це не така вже і велика сума. Ви все одно в плюсах.
показати весь коментар
24.09.2024 10:34 Відповісти
Кацфюреру немає жодного сенсу підтримувати Гаріс замість свого агента трампона, вона всіма руками й ногами за Україну. Аналогічно кацфюрер критикував публічно свого агента зельца з метою збільшити його суспільну підтримку серед розумово обмежених споживачів його пропаганди. Якщо ви вірите пропаганді кацфюрера, то у вас проблеми з адекватністю.
показати весь коментар
24.09.2024 13:20 Відповісти
Трамп может предвыборно п%здеть что угодно.
Но после вступления в должность ему дадут прочесть
статью 5 резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН
и он будет вынужден подчинится американским законам.
показати весь коментар
24.09.2024 10:40 Відповісти
Трамп задушить росію низькими цінами на нафту, а з Харріс ви воюватимете ще 4 роки до останнього українця.
показати весь коментар
24.09.2024 10:55 Відповісти
Сланцевая нефть (64% от добычи в США) рентабельна при цене от 45-50$, так что сильное снижение цены невыгодно. А значит слова трампа - это его обычный пустой трёп.
показати весь коментар
24.09.2024 11:33 Відповісти
Более того, рыжий пyтинococ делал всё, чтобы поднять цены на нефть. 2 апреля 2020: "Только поговорил со своим другом, [наследным принцем Саудовской Аравии] Мохаммедом бен Салманом, который в свою очередь поговорил с президентом России Путиным. Я рассчитываю и надеюсь, что они сократят добычу примерно на 10 млн баррелей [в сутки] или возможно больше. Если это случится, то это будет прекрасно для нефтегазовой отрасли", - написал Трамп." Сразу после его твита цены на нефть и начали расти.
показати весь коментар
24.09.2024 11:38 Відповісти
У вас коротка пам'ять. Згадуйте, яка була ціна за барель нафти при Трампі, і яка вона сьогодні.
показати весь коментар
24.09.2024 11:51 Відповісти
Она была низкой не "при трампе", а при Ковиде-19. Вы еще 6оты запишите в заслугу рыжему пyтинососу, что на Землю не упал большой метеорит при его президентстве. Вы это умеете.
показати весь коментар
24.09.2024 12:04 Відповісти
Задушить путінського піструна хіба шо.
Вже "душив" з 16 по 20 - і як результат? Рашка розвалилась, з Донбасу пішла чи на армію грошей не мала?
показати весь коментар
24.09.2024 12:26 Відповісти
Ціни на нафту впали під час правління трампона не завдяки йому, а через різке зниження споживання через сповільнення світової економіки як наслідок коронавірусних обмежень. Те що трампон приписує собі фантастичні надбання немає нічого спільного з реальністю.
Досить лизати причинне місце кацапського агента
показати весь коментар
24.09.2024 13:25 Відповісти
Зеленський отримує 60 мільярдів, з яких 45 залишається в США, 10 дають в борг, з 5 дають 3 пакети допомоги по 300 мільйонів, решта згорає у зв'язку з закінченням фінансового року.
показати весь коментар
24.09.2024 10:56 Відповісти
Ще частина пішла на переозброєння союзників в рамках так званої "допомоги іншим союзникам" яка закладається в кожному пакеті що нам передають.

Але в чомусь він правий, ця шалена корупція коли Україна під час війни в топі серед країн по купівлі престижних автомобілів а родичі прокурорів, чиновників несподівано обростають елітною нерухомістю за мілони, продаючи мед, це не продажа держави в великих маштабах
показати весь коментар
24.09.2024 11:05 Відповісти
"Пентагон - Очікується, що цього тижня американські військові оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 375 мільйонів доларів, що є найбільшою допомогою, надісланою Києву з травня.

За словами кількох офіційних осіб США, які поговорили з Голосом Америки на умовах анонімності, щоб обговорити пакет перед оголошенням, очікується, що допомогу Києву буде оголошено вже в середу."

Було в понеділок, тепер в середу
Якщо підпишуть, то залишок PDA 2024року, котрий згорає в кінці місяця буде складати 5.45млрд
Проте президент все таки буде мати 5.8млрд за рахунок 2022-2023 років, котрі не згорають, тому що були підписані, а зброї було поставлено на 8.3млрд менше.

Не зрозуміло, у кого не вистачає волі поставити підпис, та хто заважає...
показати весь коментар
24.09.2024 11:11 Відповісти
Божевільний кремлівський вилупок , якого потрібно зупинити ,
а не Україна 😡
показати весь коментар
24.09.2024 11:19 Відповісти
Намаханий
показати весь коментар
24.09.2024 11:22 Відповісти
Тампакс все ще на себе дрочить на публіці, і публіка хаває.
О часи, о Данія Америка нещасна!
показати весь коментар
24.09.2024 11:22 Відповісти
Що зєля не робить - усе на шкоду Україні. Навіщо він лізе у внутрішні справи Америки?

Це "неначасі" давно вже на часі скасувати.
показати весь коментар
24.09.2024 11:39 Відповісти
Вы там поосторожней со своими выражевываниями, а то баб Юльку раздраконите.
показати весь коментар
24.09.2024 15:36 Відповісти
Угу, і продає він Україну, її народ і майбутнє наших дітей.
показати весь коментар
24.09.2024 11:42 Відповісти
Він дійсно "кращий продавець" ...( своєї) нашої Батьківщини.
показати весь коментар
24.09.2024 13:49 Відповісти
Трамп, коли став президентом, дав доручення Пентагону розробити план щодо прийому України та Грузії до НАТО. Коли Байден став президентом, він наказав скасувати цей план. Думай...те.
показати весь коментар
24.09.2024 11:49 Відповісти
І де можна ознайомитись із тим планом зараз? 🤡
показати весь коментар
24.09.2024 12:37 Відповісти
лінк даси, чи підтвердиш, що москаль завжди бреше?
показати весь коментар
24.09.2024 13:46 Відповісти
та не мокаль він, а типовий трампіст.
показати весь коментар
24.09.2024 13:54 Відповісти
"скажу: "Ви повинні укласти угоду, це божевілля"

Отак все просто, егеж.
показати весь коментар
24.09.2024 11:53 Відповісти
Трампу ще вчитись і вчитись.
показати весь коментар
24.09.2024 12:05 Відповісти
усе в Божих руках насправді
показати весь коментар
24.09.2024 12:39 Відповісти
Трампу нужно срочно в "95 квартал".

Может тогда он сможет стать президентом?!
показати весь коментар
24.09.2024 13:04 Відповісти
Це кацфюреру потрібно прихватизувати весь держапарат у США, як він це успішно зробив в Україні, щоб трампон дорвався до президентства.
показати весь коментар
24.09.2024 13:29 Відповісти
Причому в кварталі грати самого себе.
показати весь коментар
24.09.2024 16:43 Відповісти
Харріс хре нам допоможе, як і сцикливий Байден, який просрав Афганістан, і не допомагає Україні.
Але походу Трамп мудак ще більший.
показати весь коментар
24.09.2024 13:43 Відповісти
де оці трампісти (в ) та (в ) які заперечують, що Трамп є ворогом України і де-факто вимагає нашої капітуляції у війні з касапами?
показати весь коментар
24.09.2024 13:47 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/reuters-vstrecha-zelenskogo-i-trampa-o-kotoroy-govorili-oba-eshte-ne-zaplanirovana Зустріч президента Володимира Зеленського та кандидата у Президенти США Дональда Трампа ще не запланована . Про це повідомляє https://www.reuters.com/world/trump-says-zelenskiy-wants-democrats-win-us-elections-2024-09-24/ Reuters з посиланням на оточення республіканця (Трампа).
**********
В 2016-му Трамп в цю пору перебігу виборчої кампанії так само проігнорував зустріч з Президентом України Порошенком; а потім його адепти опосередковано звинувачували Україну в тому, що наша влада підтримали Клінтон... Не виключено, що таке станеться і в цьому році.
показати весь коментар
24.09.2024 13:53 Відповісти
Тут трампіст мене звинувачкє в брехні, мовляв, Порох в 2016-му з Хіларі зустрічався тоді, коли вона ще не була офіційним кандидатом. Насправді бреше він. Тому що навіть перший же клік-пошук в гуглі слів "Порошенко зустрівся Гілларі Клінтон" дає інфу
https://lb.ua/news/2016/09/20/345617_poroshenko_vstretilsya_hillari.html Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон від 20/09.2016р.
Президент Петро Порошенко провів зустріч з кандидатом у президенти США від Демократичної партії https://rus.lb.ua/file/person/2027_klinton_hillari_.html Гілларі Клінтон . Про це повідомляється на http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-zustrivsya-z-gillari-klinton-38211 сайті президента.
Порошенко обговорив з Клінтон ситуацію на Донбасі й наголосив, що сьогодні Україна бореться за свободу і демократичні цінності, які об'єднують весь цивілізований світ.
Співрозмовники погодилися, що в протистоянні російській агресії важливим є зміцнення трансатлантичної єдності й солідарності з Україною. Було також відзначено дієвість санкцій політики щодо Росії.
Порошенко подякував Клінтон за постійну і тверду підтримку України. Своєю чергою, Клінтон відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні й висловила свою підтримку щодо їхнього продовження.
Нагадаємо, раніше Порошенко https://lb.ua/news/2016/09/19/345602_poroshenko_zustrivsya_iz_klintonom.html зустрівся з 42-м президентом США (1993 -2001 рр.) Біллом Клінтоном.
**********
Те ж саме на цензорі: ""
Я його за цю чергову брехню послав за корабльом. Адміни, щоправда, повидаляли...
показати весь коментар
24.09.2024 16:06 Відповісти
Я спитав про посилання
Що було у відповідь?

Та хто потім видалив образливу відповідь, та питання?
показати весь коментар
24.09.2024 16:19 Відповісти
якщо я тебе бл... пошлю вдруге, відчуваю, мене забанять Надалі буду ігнорити
показати весь коментар
24.09.2024 16:45 Відповісти
краще писати правду та без матюків

от якщо опублікувати висновок чанжпт, то також видалять
хоча там без образ

просто висновок не популярний...
показати весь коментар
24.09.2024 17:03 Відповісти
Про причини можна почитати в новинах, того часу
https://www.politico.eu/article/ukrainian-efforts-to-sabotage-trump-backfire/

chatGPT з цих новин, зробив висновок, котрий краще не публікувати
показати весь коментар
24.09.2024 16:38 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20572 Олег Шарп :
The Times з посиланням на західних експертів та дипломатів:
«Для путіна результат виборів у США буде найважливішим елементом у його власних розрахунках.
Якщо в Росії дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який має намір продовжувати підтримувати Україну, то це безперечно змінить ставлення Кремля до переговорів та умов закінчення війни.
Але якщо у Москві виникне відчуття, що президентом стане Трамп, який пропонує їм дешевий вихід, то путін йтиме до кінця.»
Що ж - капітан Очевидність сказав те, що й так було зрозуміло, але зайвий раз прочитати це тим, хто досі не зрозумів головного, точно не завадить.
показати весь коментар
24.09.2024 15:14 Відповісти
мудак, нас уничтожают.....
показати весь коментар
24.09.2024 15:34 Відповісти
Оце Трамп БРЕХУН!!!
показати весь коментар
24.09.2024 16:38 Відповісти
Характерно, що в виступі не сказав президенту Зеленському, а вжив просто Зеленському, зате по відношенню до Путлера вже й президент прозвучало. Очевидно, такі його пріоритети та ставлення.
показати весь коментар
24.09.2024 18:54 Відповісти
Ладно б просто намагався підняти свій рейтинг перед виборцями, але ж він намагається (причому брехливою інформацію) налаштувати своїх виборців проти України і проти подальшої допомоги нашій державі
показати весь коментар
24.09.2024 19:02 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2024 02:26 Відповісти
Зеленський великий торгаш- сказав Оранжевий Донні. От торгаша слишу-відповів Бубон. Два холєрики обмінялись любєзностями.
показати весь коментар
25.09.2024 03:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 