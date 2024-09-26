Зеленський зустрінеться з лідером більшості у Сенаті США Шумером та лідером демократів у Палаті представників Джеффрісом. Спікер Джонсон зустрічатися не планує

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 вересня, відвідає Капітолій США. Він має зустрітися з лідером більшості у Сенаті, демократом Чаком Шумером та лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це пише "Голос Америки".

"Завтра ми з гордістю вітатимемо президента України Зеленського в Капітолії США, щоб підтвердити нашу підтримку народу України та почути від нього, що потрібно його країні в час, коли вони протистоять Путіну", - написав сенатор Шумер у мережі Х (раніше Твітер).

Також Зеленський проведе зустріч із лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Крім того, президент України планує зустрітися

із лідером меншості в Сенаті, республіканцем Мітчем МакКоннеллом та членом Палати представників, демократом Грегорі Міксом, високопоставленим членом Комітету із закордонних справ. Крім того, запланована зустріч із членами Комітету Палати представників із питань збройних сил.

Зустріч зі спікером Палати представників США, республіканцем Майком Джонсоном не запланована.

Нагадаємо, напередодні Джрнсон звернувся до Зеленського із закликом звільнити посолку України у США Оксану Маркарову.

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