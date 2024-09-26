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Зеленський зустрінеться з лідером більшості у Сенаті США Шумером та лідером демократів у Палаті представників Джеффрісом. Спікер Джонсон зустрічатися не планує

Чак Шумер, Володимир Зеленський та Мітч Макконнелл

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 вересня, відвідає Капітолій США. Він має зустрітися з лідером більшості у Сенаті, демократом Чаком Шумером та лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це пише "Голос Америки".

"Завтра ми з гордістю вітатимемо президента України Зеленського в Капітолії США, щоб підтвердити нашу підтримку народу України та почути від нього, що потрібно його країні в час, коли вони протистоять Путіну", - написав сенатор Шумер у мережі Х (раніше Твітер).

Також Зеленський проведе зустріч із лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Крім того, президент України планує зустрітися 

із лідером меншості в Сенаті, республіканцем Мітчем МакКоннеллом та членом Палати представників, демократом Грегорі Міксом, високопоставленим членом Комітету із закордонних справ. Крім того, запланована зустріч із членами Комітету Палати представників із питань збройних сил.

Зустріч зі спікером Палати представників США, республіканцем Майком Джонсоном не запланована. 

Нагадаємо, напередодні Джрнсон звернувся до Зеленського із закликом звільнити посолку України у США Оксану Маркарову.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) США (23032)


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Топ коментарі
+5
Рідко обісравсь Зеленський це хвакт
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26.09.2024 06:42
+2
Нема стратегії ні в зовнішній політиці ,ні в обороні(ппц
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26.09.2024 06:51
+2
Мабуть Зеля зробив вибiр, поставивши на Камалу &Co. Тепер Українi капець. З правими українцi вже вбии вiдносини - на радощi глобалiстiв.
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26.09.2024 07:03
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Рідко обісравсь Зеленський це хвакт
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26.09.2024 06:42 Відповісти
і в чом саме?
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26.09.2024 07:25 Відповісти
ппц двопартійній підтримці.
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26.09.2024 08:44 Відповісти
А коли під час минулих виборів Трамп верищав, що Україна втручається у вибори і підтримує Клінтон - то це інше ?
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26.09.2024 09:56 Відповісти
Тоді не було повномасштабного вторгнення, і охолодження відносин зі штатами на пів року-рік (а після останніх подій при перемозі Трампа це станеться беззаперечно) тоді не було критичним. До чого це призводить зараз ми вже бачили в кінці минулого-на початку цього року. Тож, перед тим, як їхати в Пенсильванію, треба було 10 разів подумати. І бажано не тим, чим грав на роялі.
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26.09.2024 10:26 Відповісти
Яка різниця, конфлікт був не завершений, в Україні були окуповані та анексовані території. Єдине чим відрізнялось - інтенсивністю бойових дій, які могли будь якого моменту розпочатись/відновитись.
Це ви зараз пишите, бо це вже історія. А тоді це був такий же ризик, втратити підтримку США.
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26.09.2024 10:53 Відповісти
Різницю я вказав - не було повномасштабного вторгнення, і відсутність допомоги або навіть затягування допомоги від Штатів тоді не була критичною.
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26.09.2024 12:49 Відповісти
Нема стратегії ні в зовнішній політиці ,ні в обороні(ппц
показати весь коментар
26.09.2024 06:51 Відповісти
Мабуть Зеля зробив вибiр, поставивши на Камалу &Co. Тепер Українi капець. З правими українцi вже вбии вiдносини - на радощi глобалiстiв.
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26.09.2024 07:03 Відповісти
Так на кого ставити - на того хто обіцяє зняти з росії санкції, а Україні не дати й копійки? А вчора він взагалі заявив, що України більше не існує і потрібно було капітулювати на початку вторгнення.
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26.09.2024 09:53 Відповісти
За словами кандидата у президенти США Трампа, Зеленський нібито є найвеличнішим торговцем в історії, адже щоразу, коли він приїздить у Штати, "повертається із $60 млрд".
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26.09.2024 07:59 Відповісти
Маркарова наступила Джонсону на ногу.
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26.09.2024 09:30 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko ГОНЧАРЕНКО https://t.me/oleksiihoncharenko @oleksiihoncharenko

По США - ситуація дуже погана та критична.
Потрапили знову в виборчу кампанію. Цього робити не можна взагалі.
Якщо не буде зустрічі з Трампом, Джонсоном або Венсом - візит в США можна буде вважати провалом.
Без двопартійної підтримки США - ми програємо цю війну.
Знову ж таки впираємось в якість людей. Як і з армією, коли у нас немає ідей та стратегій. Так саме і тут. Нам потрібна гарна аналітична інституція, яка б могла радити та допомагати у відносинах з США.
Нахрапом воно не працює.
Взагалі.
Що стосується звільнення Маркарової?
Це знову ж таки не питання в Маркаровій, а питання у виборах.
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26.09.2024 10:08 Відповісти
шкода, що Гончаренко не наголошує, що коріння втрати підтримки з боку Республіканців криються не в цьому поточному візиті, а ще тоді, коли ЕрЗе заборонив українським ідеологічним союзника респів зустрічатися шляхом заборони виїзду за межі України
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26.09.2024 10:44 Відповісти
До речі, вітаємо Zеленського з днем народження ПОП - Happy Birthday, Mr. President! зеленський же ж порадіє за нього, адже зеленський для багатьох напівбог, ідеал, анітрохи не злопам*ятний, не мстивий і не боягузливий..
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26.09.2024 12:02 Відповісти
 
 