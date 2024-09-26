Зеленський та Байден обговорять План перемоги на зустрічі у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть на офіційному сайті президента.

Зеленський ознайомив Президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

Він сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.

Президенти також узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

"Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту", – сказав Володимир Зеленський.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

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