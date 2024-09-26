УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 545 14

Зеленський та Байден обговорять План перемоги на зустрічі у Вашингтоні

Володимир Зеленський та Джо Байден

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть на офіційному сайті президента.

Зеленський ознайомив Президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

Він сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.

Президенти також узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

"Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту", – сказав Володимир Зеленський.

Читайте: Зеленський та Стармер обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Настав час шукати справедливе завершення війни в Україні, - президент Словаччини Пеллегріні

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23954) перемога (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
пєнтаумвірат, або гєксаумвірат. Зараз такий час, що треба швидко вивчати нові терміни.
показати весь коментар
26.09.2024 05:00
+1
План перемоги нехитрий:
1. Зермак лишається у штатах, відповідати на звинувачення у привласненні грошей американських платників податків.
2. Тимчасовим виконувачем обовʼязків призначається хто-небудь, наприклад посол у Британії.
3. Відгружаєм йому далекобійної зброї на 8 мільярдів.
4. Готуємо місце для свого портрета поряд. із Рейганом.
показати весь коментар
26.09.2024 03:16
+1
Нужно было назвать План Потужної і незламної перемоги. Зачем так мелочиться.
показати весь коментар
26.09.2024 04:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За задумом ПРодюсера усіх кремлівських задумів навколо ЗЕ - треба буде хаяти Байдена по приїзду додому ... Бо НАТО ще нє! Далекобійки ще нє( ну вголос про це так точно) ! Й взагі уся муйня написана вові для завчення ще НЕНАЧАСІ під час виборів тим паче.
І шо тєпєрь? Кого звати -Табаха на канали з медведчуківцими як на ФАБРИЦІНОВИН журналістішко БІБІК? Рашкіна кликати на ГІВНОДВІЧІКАНАЛ? ША ДЄЛАТЬ Буратінке?
показати весь коментар
26.09.2024 02:22 Відповісти
ЕРМАК уже "напечатал газетки"! Власть поставила выборы ВЫШЕ ПОБЕДЫ, уже есть последствия / ФЕДИНА- канал Прямий ютуб
показати весь коментар
26.09.2024 02:32 Відповісти
Додатковий пункт - це Борiску на царство чи ЧленоГевару?
показати весь коментар
26.09.2024 02:34 Відповісти
Взагалi я заплутався. Правлять удвох - дуумвiрат.
Утрьох - трiумвiрат. А як назвати коли 5-6 натужних менеджера, буратiна та завгосп?
показати весь коментар
26.09.2024 02:46 Відповісти
пєнтаумвірат, або гєксаумвірат. Зараз такий час, що треба швидко вивчати нові терміни.
показати весь коментар
26.09.2024 05:00 Відповісти
План перемоги нехитрий:
1. Зермак лишається у штатах, відповідати на звинувачення у привласненні грошей американських платників податків.
2. Тимчасовим виконувачем обовʼязків призначається хто-небудь, наприклад посол у Британії.
3. Відгружаєм йому далекобійної зброї на 8 мільярдів.
4. Готуємо місце для свого портрета поряд. із Рейганом.
показати весь коментар
26.09.2024 03:16 Відповісти
5. Зеленському дають звання Зiркового маршала,
вiллу у Флоридi для написання мемуарiв.
показати весь коментар
26.09.2024 04:00 Відповісти
а шо, у Форте-дей-Мариі муза не приходить?
показати весь коментар
26.09.2024 05:03 Відповісти
Україна має мати свою samson option.
показати весь коментар
26.09.2024 03:44 Відповісти
Главная опция Украины это давать деньги чиновникам-силовикам и разворовывать бюджет. Вот там все остальные опции.
показати весь коментар
26.09.2024 04:39 Відповісти
Бідний Байден ...
показати весь коментар
26.09.2024 03:47 Відповісти
Нужно было назвать План Потужної і незламної перемоги. Зачем так мелочиться.
показати весь коментар
26.09.2024 04:35 Відповісти
Хто ж захищає Ваву в Америці від чеченських дрг?Бо тут вони щотижня на нього ***********.
показати весь коментар
26.09.2024 06:57 Відповісти
Давай Вовчка - навчи їх як воювати і перемагати! І ще, візьми з собою лінійку, як шкільна вчителька - щоб ляскати Байдена по голові, коли він засне...
показати весь коментар
26.09.2024 09:00 Відповісти
 
 