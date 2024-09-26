Зеленський та Байден обговорять План перемоги на зустрічі у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть на офіційному сайті президента.
Зеленський ознайомив Президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.
Він сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.
Президенти також узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.
"Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту", – сказав Володимир Зеленський.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
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І шо тєпєрь? Кого звати -Табаха на канали з медведчуківцими як на ФАБРИЦІНОВИН журналістішко БІБІК? Рашкіна кликати на ГІВНОДВІЧІКАНАЛ? ША ДЄЛАТЬ Буратінке?
Утрьох - трiумвiрат. А як назвати коли 5-6 натужних менеджера, буратiна та завгосп?
1. Зермак лишається у штатах, відповідати на звинувачення у привласненні грошей американських платників податків.
2. Тимчасовим виконувачем обовʼязків призначається хто-небудь, наприклад посол у Британії.
3. Відгружаєм йому далекобійної зброї на 8 мільярдів.
4. Готуємо місце для свого портрета поряд. із Рейганом.
вiллу у Флоридi для написання мемуарiв.