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Новини Війна
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Настав час шукати справедливе завершення війни в Україні, - президент Словаччини Пеллегріні

Словаччина готується постачати Україні електроенергію в осінньо-зимовий період, - президент країни Пеллегріні

Настав час почати шукати стійке і справедливе завершення війни в Україні.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні під час виступу на Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У безпосередній близькості від Словаччини, в Україні, вже майже 1000 днів триває війна через агресію Росії, яка порушила такі основні принципи міжнародного права, як суверенітет і територіальна цілісність. Варто нагадати, що наш сусід Україна законно захищає свою країну і свій народ відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН", - сказав Пеллегріні.

Президент Словаччини зазначив, що війна в Україні продовжує руйнувати життя, інфраструктуру і майбутнє українських чоловіків і жінок, і "не приносить користі і російському народу, оскільки вони теж гинуть, і війна прийшла і до них".

"Ескалація наростає. Настав час почати шукати мирне, стійке і справедливе завершення цього конфлікту на основі принципів міжнародного права і Статуту ООН", - наголосив Пеллегріні.

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Автор: 

Словаччина (1104) Пеллегріні Петер (15)


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Топ коментарі
+7
Виставте ***** ультиматум - або забирається з України, або НАТО його **********. Тоді й буде справедливе завершення війни. Усі інші варіанти - для саме справедливого завершення - нереалістичні.
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25.09.2024 21:40
+6
Враження від новин цього дня таке: кілька десятків імпотентів зібралися, закликаючи один одного, що пора вже зайнятися бурхливим сексом, треба вже показати себе мужиками, треба вже "віджарити" в кінці кінців молодицю!!! Так!!! Ми зможемо!!! Сьогодні!!!!
А потім тихенько, похнюпившись, так нічого і не зробивши розбрідаються по домах.....
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25.09.2024 21:53
+5
Ці барани ще повинні відповідати за етно-геноцид русинів. Що це за країна така «словакія» як українське Закарпаття.
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25.09.2024 21:36
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За сруским металобрухтом.
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25.09.2024 21:33 Відповісти
ATACMS накрыли колонну под Донецком: десятки убитых оккупантов- NewSAider
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25.09.2024 21:43 Відповісти
Ооооо, як словаки заспівали.
От шо животворяща труба "Дружба" робить з людьми, прямо таки змінює позиції. Знову ДРУЖБА, знову жвачка
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25.09.2024 21:34 Відповісти
Ніі .Даний чувак на Фіца. В нього своя партія. Він перестроївся. Ніс тримає по вітру.
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25.09.2024 21:50 Відповісти
Ніі .Даний чувак на Фіца.

Смисл фрази?
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25.09.2024 22:14 Відповісти
Не Фіца, а конкурент фіци. Був також примьєром.
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25.09.2024 22:21 Відповісти
Ще один вівцейоп на платні в фашистів
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25.09.2024 21:34 Відповісти
Думаю просто наївний дурник.
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25.09.2024 21:37 Відповісти
А війна це не пошук справедливого її завершення? Вже майже 1000 днів шукають і ваші папірці з ООН тут не допоможуть ніяк.
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25.09.2024 21:36 Відповісти
Ці барани ще повинні відповідати за етно-геноцид русинів. Що це за країна така «словакія» як українське Закарпаття.
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25.09.2024 21:36 Відповісти
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25.09.2024 21:37 Відповісти
Усі ******* шльондри пробудились, видать зовсім все "нехорошо"
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25.09.2024 21:39 Відповісти
Виставте ***** ультиматум - або забирається з України, або НАТО його **********. Тоді й буде справедливе завершення війни. Усі інші варіанти - для саме справедливого завершення - нереалістичні.
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25.09.2024 21:40 Відповісти
Що це з ним?
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25.09.2024 21:40 Відповісти
Чого вони всі зі своіми прожектами лізуть до Украіни а не до агресора?
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25.09.2024 21:43 Відповісти
Отчаяние мясника: Путин меняет ядерную доктрину

https://www.youtube.com/@Newsader-tv Newsader
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25.09.2024 21:45 Відповісти
Шукай. Десь у чорній кімнаті без вікон вночі щось темне і чорне із зав'язаними очима. Коли знайдеш - гавкни.
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25.09.2024 21:49 Відповісти
В ООН ще ніхто з автоматом не прийшов ? От би глянути,як вони з тими папірцями, до туалету всі дружньо побігли.
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25.09.2024 21:50 Відповісти
А чого щось шукати?

Все дуже просто - Фашистська росія виводить війська з території України.

Що словак намагається шукати, х@єр зрозумієш.
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25.09.2024 21:50 Відповісти
Якщо ви не помітили, всі дружно почали співати про мир слідом за Зеленським.
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25.09.2024 21:54 Відповісти
Я помітив, що почали співати про мир сателіти рашкі.

Мабуть, на прохання лаптестану.

А с Зеленським.... може так співпало.
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25.09.2024 21:56 Відповісти
Враження від новин цього дня таке: кілька десятків імпотентів зібралися, закликаючи один одного, що пора вже зайнятися бурхливим сексом, треба вже показати себе мужиками, треба вже "віджарити" в кінці кінців молодицю!!! Так!!! Ми зможемо!!! Сьогодні!!!!
А потім тихенько, похнюпившись, так нічого і не зробивши розбрідаються по домах.....
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25.09.2024 21:53 Відповісти
А чого їм переживати? Це ж не їх ********. Це як за часів Другої світової війни, Гітлер зжер пів Європи, бо все думали його замирити до смерті, союзнички зачухались лиш коли на їх самих почали бомбити падати.
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26.09.2024 08:50 Відповісти
Капітуляція і поділ України - мир, волають Зермаки вже понад рік!
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25.09.2024 21:53 Відповісти
яка альтернатива путін звідти без серйозних переговорів або поступок не піде. Можна ще рік два жити в ілюзіях вбиватись проти 140млн орди що там вкопалась в три поверхи, закривати очі на настрої в армії, поки все не рухне, воювати чужими душами легко
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25.09.2024 21:58 Відповісти
Гарно працюєш, зайди на свій E mail, тобі медалька від Зе влади прийшла.
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25.09.2024 22:01 Відповісти
Він все правильно написав, людина думає про майбутнє. А ти зовсім не думаєш.
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25.09.2024 22:36 Відповісти
Бот що ти мені тут задвігаєш ніби нє при дєлах
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25.09.2024 23:33 Відповісти
Коли не натраплю на твої дибільні коменти ти всюди про ботів пишеш. Вивчив нове слово, чи що?
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26.09.2024 00:02 Відповісти
Нах бот, йди подалі нах
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26.09.2024 01:04 Відповісти
можно ще у розшук у Інтерпол подати.
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25.09.2024 21:59 Відповісти
Настав час почати шукати стійке і справедливе завершення війни в Україні.Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні Джерело:

СПРАВЕДЛИВЕ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ ЦЕ КОЛИ КАЦАПИ ВИВЕДУТЬ СВОЇ ВІЙСЬКА З ПІВДНЯ, СХОДУ І КРИМУ, А НЕ КАПІТУЛЯЦІЯ ДЕБІЛ.
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25.09.2024 21:59 Відповісти
Щось боти розкукарєкались. Вас так напрягли слова "на основі статутів ООН" і про територіальну цілісність? ) Так виведення військ це і є територіальна цілісність. Що не так він сказав?
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25.09.2024 22:16 Відповісти
Та тут далі заголовка не читають.
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25.09.2024 22:39 Відповісти
Ще одна вумна, з якого перепугу тобі ООН буде виводити війська росії з України як що росія розказує ООН що і как робити через свої канали впливу
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25.09.2024 23:37 Відповісти
Півнику під проксі іди назад в курятник
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25.09.2024 23:34 Відповісти
А чому ж ти тут сидиш, а не виганяєш кацапські війська з України. Що тобі заваджає особисто показати приклад? А то сидиш тут цілими днями і розпоряджаєшся чужими життями.
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25.09.2024 22:38 Відповісти
гандон подоляцький ти бачу нік змінив, а мізки не поміняв
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25.09.2024 23:28 Відповісти
Діду пий таблетки і вали спати.
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25.09.2024 23:56 Відповісти
Дірявий тебе нах послали, йди з миром
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26.09.2024 01:06 Відповісти
У дублери сусіднього чардаша подався.
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25.09.2024 22:03 Відповісти
Справедливый мир - это когда х-ло возьмут за сраку.
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25.09.2024 22:19 Відповісти
Закордонний незламний партіоте, приїдь і візьми, прояви свій патріотизм реальними справами.
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25.09.2024 22:40 Відповісти
справедливый мир? Это когда х-ло возьмут за сраку.
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25.09.2024 22:28 Відповісти
З ким,з людожерами хочеш поговорити про справедливість.
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26.09.2024 06:56 Відповісти
 
 