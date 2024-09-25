Настав час шукати справедливе завершення війни в Україні, - президент Словаччини Пеллегріні
Настав час почати шукати стійке і справедливе завершення війни в Україні.
Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні під час виступу на Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У безпосередній близькості від Словаччини, в Україні, вже майже 1000 днів триває війна через агресію Росії, яка порушила такі основні принципи міжнародного права, як суверенітет і територіальна цілісність. Варто нагадати, що наш сусід Україна законно захищає свою країну і свій народ відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН", - сказав Пеллегріні.
Президент Словаччини зазначив, що війна в Україні продовжує руйнувати життя, інфраструктуру і майбутнє українських чоловіків і жінок, і "не приносить користі і російському народу, оскільки вони теж гинуть, і війна прийшла і до них".
"Ескалація наростає. Настав час почати шукати мирне, стійке і справедливе завершення цього конфлікту на основі принципів міжнародного права і Статуту ООН", - наголосив Пеллегріні.
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От шо животворяща труба "Дружба" робить з людьми, прямо таки змінює позиції. Знову ДРУЖБА, знову жвачка
Смисл фрази?
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Все дуже просто - Фашистська росія виводить війська з території України.
Що словак намагається шукати, х@єр зрозумієш.
Мабуть, на прохання лаптестану.
А с Зеленським.... може так співпало.
А потім тихенько, похнюпившись, так нічого і не зробивши розбрідаються по домах.....
СПРАВЕДЛИВЕ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ ЦЕ КОЛИ КАЦАПИ ВИВЕДУТЬ СВОЇ ВІЙСЬКА З ПІВДНЯ, СХОДУ І КРИМУ, А НЕ КАПІТУЛЯЦІЯ ДЕБІЛ.