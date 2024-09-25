Настало время искать справедливое завершение войны в Украине, - президент Словакии Пелегрини

Пришло время начать искать устойчивое и справедливое завершение войны в Украине.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пелегрини во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В непосредственной близости от Словакии, в Украине, уже почти 1000 дней продолжается война из-за агрессии России, которая нарушила такие основные принципы международного права, как суверенитет и территориальная целостность. Стоит напомнить, что наш сосед Украина законно защищает свою страну и свой народ в соответствии с международным правом, включая Устав ООН", - сказал Пелегрини.

Президент Словакии отметил, что война в Украине продолжает разрушать жизни, инфраструктуру и будущее украинских мужчин и женщин, и "не приносит пользы и российскому народу, поскольку они тоже гибнут, и война пришла и к ним".

"Эскалация нарастает. Пришло время начать искать мирное, устойчивое и справедливое завершение этого конфликта на основе принципов международного права и Устава ООН", - подчеркнул Пелегрини.

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