Настало время искать справедливое завершение войны в Украине, - президент Словакии Пелегрини
Пришло время начать искать устойчивое и справедливое завершение войны в Украине.
Об этом заявил президент Словакии Петер Пелегрини во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В непосредственной близости от Словакии, в Украине, уже почти 1000 дней продолжается война из-за агрессии России, которая нарушила такие основные принципы международного права, как суверенитет и территориальная целостность. Стоит напомнить, что наш сосед Украина законно защищает свою страну и свой народ в соответствии с международным правом, включая Устав ООН", - сказал Пелегрини.
Президент Словакии отметил, что война в Украине продолжает разрушать жизни, инфраструктуру и будущее украинских мужчин и женщин, и "не приносит пользы и российскому народу, поскольку они тоже гибнут, и война пришла и к ним".
"Эскалация нарастает. Пришло время начать искать мирное, устойчивое и справедливое завершение этого конфликта на основе принципов международного права и Устава ООН", - подчеркнул Пелегрини.
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От шо животворяща труба "Дружба" робить з людьми, прямо таки змінює позиції. Знову ДРУЖБА, знову жвачка
Смисл фрази?
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Все дуже просто - Фашистська росія виводить війська з території України.
Що словак намагається шукати, х@єр зрозумієш.
Мабуть, на прохання лаптестану.
А с Зеленським.... може так співпало.
А потім тихенько, похнюпившись, так нічого і не зробивши розбрідаються по домах.....
СПРАВЕДЛИВЕ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ ЦЕ КОЛИ КАЦАПИ ВИВЕДУТЬ СВОЇ ВІЙСЬКА З ПІВДНЯ, СХОДУ І КРИМУ, А НЕ КАПІТУЛЯЦІЯ ДЕБІЛ.