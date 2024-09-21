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консульство (467) МИД (6807) Румыния (1041) Словакия (911)

Для обеспечения защиты прав и интересов украинцев: Украина откроет новые консульства в Словакии и Румынии

МЗС анонсувало відкриття нових консульств

Министерство иностранных дел Украины сообщило о планах открытия новых консульских учреждений в Словакии и Румынии. Учреждения будут обеспечивать защиту прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах.

Об этом внешнеполитическое ведомство рассказало в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о расширении консульского присутствия нашего государства в Словакии и Румынии.

В обеих вышеупомянутых странах появятся новые консульские учреждения для обеспечения защиты прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах.

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Отмечается, что это расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с нашими европейскими соседями.

"Словацкие и румынские партнеры не только поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет, но и готовы активно участвовать в процессе послевоенного восстановления нашей страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве поблагодарили Словакию и Румынию за постоянную поддержку Украины и ее евроинтеграционных стремлений.

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Топ комментарии
+6
Лицемеры.
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22.09.2024 00:45
+6
В Україні права українців захищайте. Більше користі буде.
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22.09.2024 00:50
+5
Ось вам новий паспорт в новому консульстві але я вам його не віддам... - я так розумію грошей в нас настільки дохера що аж "наружу" лізуть, як на мене треба скоротити тих дипломатів втричі
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21.09.2024 23:00
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Ось вам новий паспорт в новому консульстві але я вам його не віддам... - я так розумію грошей в нас настільки дохера що аж "наружу" лізуть, як на мене треба скоротити тих дипломатів втричі
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21.09.2024 23:00 Ответить
Для начала в Украине откройте🤣
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21.09.2024 23:38 Ответить
Треба ж розтикати ледацюг та родичів по всьому білому світу.
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21.09.2024 23:56 Ответить
Лицемеры.
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22.09.2024 00:45 Ответить
И ухилянты.
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22.09.2024 06:30 Ответить
В Україні права українців захищайте. Більше користі буде.
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22.09.2024 00:50 Ответить
Не все так однозначно …….Еще не все «корабельные сосны трудоустроены!!!!
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22.09.2024 04:17 Ответить
Да да. Чтобы предоставлять услуги мобилизации
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22.09.2024 05:54 Ответить
Позакрывать все консульства, нафиг. Домой этих дармоедов. Консульские услуги украинцам не оказывают. На прием в консульство Украины в Торонто попасть невозможно. Записаться тоже. Знаю.
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22.09.2024 06:28 Ответить
 
 