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консульство (306) МЗС (4023) Румунія (1116) Словаччина (1021)

Для забезпечення захисту прав та інтересів українців: Україна відкриє нові консульства у Словаччині та Румунії

МЗС анонсувало відкриття нових консульств

Міністерство зовнішніх справ України повідомило про плани відкриття нових консульських установ у Словаччині та Румунії. Установи забезпечуватимуть захист прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.

Про це зовнішньополітичне відомство розповіло у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності нашої держави у Словаччині та Румунії.

В обох вищезгаданих країнах з'являться нові консульські установи для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.

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Зазначається, що це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. 

"Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни", - йдеться у повідомленні.

У відомстві подякували Словаччині та Румунії за постійну підтримку України та її євроінтеграційних прагнень.

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Топ коментарі
+6
Лицемеры.
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22.09.2024 00:45
+6
В Україні права українців захищайте. Більше користі буде.
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22.09.2024 00:50
+5
Ось вам новий паспорт в новому консульстві але я вам його не віддам... - я так розумію грошей в нас настільки дохера що аж "наружу" лізуть, як на мене треба скоротити тих дипломатів втричі
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21.09.2024 23:00
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Ось вам новий паспорт в новому консульстві але я вам його не віддам... - я так розумію грошей в нас настільки дохера що аж "наружу" лізуть, як на мене треба скоротити тих дипломатів втричі
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21.09.2024 23:00 Відповісти
Для начала в Украине откройте🤣
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21.09.2024 23:38 Відповісти
Треба ж розтикати ледацюг та родичів по всьому білому світу.
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21.09.2024 23:56 Відповісти
Лицемеры.
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22.09.2024 00:45 Відповісти
И ухилянты.
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22.09.2024 06:30 Відповісти
В Україні права українців захищайте. Більше користі буде.
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22.09.2024 00:50 Відповісти
Не все так однозначно …….Еще не все «корабельные сосны трудоустроены!!!!
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22.09.2024 04:17 Відповісти
Да да. Чтобы предоставлять услуги мобилизации
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22.09.2024 05:54 Відповісти
Позакрывать все консульства, нафиг. Домой этих дармоедов. Консульские услуги украинцам не оказывают. На прием в консульство Украины в Торонто попасть невозможно. Записаться тоже. Знаю.
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22.09.2024 06:28 Відповісти
 
 