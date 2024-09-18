Членство України в НАТО призведе до нових конфліктів, - МЗС Словаччини

Словаччина побоюється можливого членства України в НАТО через загрозу нових конфліктів.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава словацького МЗС після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою розповів журналістам, що конфлікт Росії та України "не може бути вирішений військовим шляхом", тому Братислава виступає за якнайшвидший пошук мирного рішення.

Також міністр додав, що Словаччина підтримує членство України в ЄС, але розходиться з Києвом у поглядах щодо вступу до НАТО.

"Членство в НАТО призведе до нових конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди їй йти", - наголосив Бланар.

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