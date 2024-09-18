Членство України в НАТО призведе до нових конфліктів, - МЗС Словаччини
Словаччина побоюється можливого членства України в НАТО через загрозу нових конфліктів.
Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Глава словацького МЗС після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою розповів журналістам, що конфлікт Росії та України "не може бути вирішений військовим шляхом", тому Братислава виступає за якнайшвидший пошук мирного рішення.
Також міністр додав, що Словаччина підтримує членство України в ЄС, але розходиться з Києвом у поглядах щодо вступу до НАТО.
"Членство в НАТО призведе до нових конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди їй йти", - наголосив Бланар.
Топ коментарі
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У Словаччині, про це «забувають»???
Министры обороны и генералы НАТО соглашаются, что Владимир Путин может быть готов к конфронтации с НАТО и ЕС через 6-8 лет", - заявил . Источник:
Так шо Украина в НАТО. Украина не в НАТО. А словакам огороды всё одно потопчут
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навіть більше! до тотальної ядерного знищення!
напевно шойгу від )(уйла словакам передав нові мантри
чи може словацький довбо ****** відповісти на просте питання?
Перш за все в такій позиції Словаччини винуватий ЕрЗе, він же ж наш головний дипломат.
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти, різні орбани, фіци та інші кнайселі....
Уміють слуги кадри "помінять"...☹️
Хіп!
З таким фейсом краще стояти в черзі за субсидією на комуналку.
ПС - ******* теж можно викинути, ну і самих бравих і відважних вояків на світі - поляків