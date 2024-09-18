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Словаччина (1016) членство в НАТО (1643)

Членство України в НАТО призведе до нових конфліктів, - МЗС Словаччини

міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Словаччина побоюється можливого членства України в НАТО через загрозу нових конфліктів.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава словацького МЗС після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою розповів журналістам, що конфлікт Росії та України "не може бути вирішений військовим шляхом", тому Братислава виступає за якнайшвидший пошук мирного рішення.

Також міністр додав, що Словаччина підтримує членство України в ЄС, але розходиться з Києвом у поглядах щодо вступу до НАТО.

"Членство в НАТО призведе до нових конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди їй йти", - наголосив Бланар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина та Словаччина виступили проти дозволу для України на удари по РФ західною зброєю, - Politico

Автор: 
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Топ коментарі
+31
Тобто ви сховались а перед нами двері треба закрити шоб вовк наївся?
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18.09.2024 23:30
+19
я можу точно сказати, куди йти бланару.
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18.09.2024 23:25
+15
Шо це за позиція? -- взяли в НАТО і тепер качають права - і не тільки вони
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18.09.2024 23:31
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Якраз навпаки.
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18.09.2024 23:24 Відповісти
Нарешті поставили штамп про прописку, виходиш із кабінету, дивишся на людей, які теж стоять у черзі за пропискою, і незадоволено дивлячись на них, крізь зуби - «пилять, понаїхало тут»...
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19.09.2024 00:45 Відповісти
я можу точно сказати, куди йти бланару.
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18.09.2024 23:25 Відповісти
Спробую вгадати, туди ж куди і сі вінніпуху і трампону-гандону, а також пророку його орбану-******?
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18.09.2024 23:39 Відповісти
debyl bļa....vse jak raz na oborot - vstup UA v nato zakinčit konfļikt , jaki ta še mogut biti konfļikti s Ugoršinoi či Polshei ?
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18.09.2024 23:26 Відповісти
Приклад, «мирного вирішення», Азербайджан чекав понад 30 років…
У Словаччині, про це «забувають»???
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18.09.2024 23:26 Відповісти
Холуям пуйла вже не лячно так тупо палитись?
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18.09.2024 23:27 Відповісти
Сибіга розповів - виконує завдання Дермачка!...
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18.09.2024 23:28 Відповісти
Тобто ви сховались а перед нами двері треба закрити шоб вовк наївся?
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18.09.2024 23:30 Відповісти
Словак сказав те, що не хочуть казати інші т.зв. "партнери", але думають вони аналогічно.
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19.09.2024 00:05 Відповісти
Словак не догоняет шо он как, простите, новобрачная. Без разницы, оденет розовый или кремовый пенюар.
Министры обороны и генералы НАТО соглашаются, что Владимир Путин может быть готов к конфронтации с НАТО и ЕС через 6-8 лет", - заявил . Источник:
Так шо Украина в НАТО. Украина не в НАТО. А словакам огороды всё одно потопчут
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19.09.2024 00:18 Відповісти
Шо це за позиція? -- взяли в НАТО і тепер качають права - і не тільки вони
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18.09.2024 23:31 Відповісти
Членство України в НАТО призведе до нових конфліктів, - МЗС Словаччини
===============
навіть більше! до тотальної ядерного знищення!
напевно шойгу від )(уйла словакам передав нові мантри
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18.09.2024 23:31 Відповісти
Щось він переплутав! Це не членство в НАТО ппизвело до війни!
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18.09.2024 23:32 Відповісти
цікаво, до нових конфліктів з ким?
чи може словацький довбо ****** відповісти на просте питання?
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18.09.2024 23:33 Відповісти
медаль от ***** для Сибіги!!! Тепер й Єрмаку не треба на повідку возити міністра ...
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18.09.2024 23:36 Відповісти
Ще дві медальки від вовки для Себіги - по справі бикування після визволення Усика , за дзвоник особисто у Польщу та за ноту для Польщі після визволення боксера.Третю- Єрмаку. ЗА ВСІХ - золоту зірку
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18.09.2024 23:40 Відповісти
Мадам, вы не торопитесь? Рано обсирать Сыбигу, надо посмотреть.
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19.09.2024 00:02 Відповісти
НАТО врятує від скажених долбодятлів? Може й так, але коли, чим і ким?
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18.09.2024 23:38 Відповісти
що то за "пес смердючий" на фото?
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18.09.2024 23:48 Відповісти
Не ссы. Ты тогда по-хитрому выйдешь из НАТО и будешь вне конфликтов
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18.09.2024 23:49 Відповісти
До яких конфліктів це призведе? А ну, давай, кажи. Що, може кацапи на НАТО нападуть? Поки вони Україну не переможуть, НАТО може спати спокійно. У випадку вступу України в НАТО у кацапів залишиться два варіанти - уйобувати взагалі або воювати з Україною і далі, намагаючись зробити так, щоб НАТО не прислало своїх солдатів. Зате Україні буде куди простіше залучати матеріальну допомогу і це справді буде давати результат.
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18.09.2024 23:52 Відповісти
тільки не потрібно в цьому звинувачувати одного Фіцо та його міністра, та й всю Словаччину.
Перш за все в такій позиції Словаччини винуватий ЕрЗе, він же ж наш головний дипломат.
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18.09.2024 23:54 Відповісти
Циничная тварь. Вы здыхайте там под русскими бомбами, а нас защитят бриты и америкосы.
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18.09.2024 23:55 Відповісти
Какой это министр ? Это бомж из Питерской подворотни.
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18.09.2024 23:57 Відповісти
Ну другий варіант сподовається Словаччині ще менше - Україна програє, а Словаччина згодом входить у соціалістичний блок Варшавського договору замість НАТО та ЄС.
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19.09.2024 00:02 Відповісти
пашол ******, *********** чмо!
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19.09.2024 00:02 Відповісти
А членство Фінляндії та Швеції в НАТО призвело до нових конфліктів??

Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти, різні орбани, фіци та інші кнайселі....
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19.09.2024 00:04 Відповісти
Словаки просто таки напрошуються що у них хтось віджав країну. Як і угорці.
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19.09.2024 00:14 Відповісти
Словаччина в НАТО а нових конфліктів нема.
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19.09.2024 00:22 Відповісти
Безмозгла паскудо ...шо словацьки лідери, шо угорськи ...коли по їх вулицях будуть їхати русняві танки , вони виставлять вперед , свій народ , захищати їх палаци ..ховаючись за спинами... свого люду !!!
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19.09.2024 00:27 Відповісти
зразу відчувається візит "зеленого міністра Сибіги" .
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19.09.2024 00:37 Відповісти
мене дивує, якщо рососіянці в уяві цього словацького апариша міфічно непереможні, то чого він переймається... Шо там не може бути вирішене військовим шляхом!? Все і буде вирішено військовим шляхом - чим скоріше дійде до всілякіх тугодумів типу байдена що можна рознести адекватною зброєю військові потуги недодержави п.ідорашки прям на її території, вот прям тут же на Україну ніхто не нападатиме... Чи це створіння скавучить мов: ви? - ви хто такі? перед вами свєрхядерна свєрхдержава! падайте ніц бо руцькі нервують і самовб'ються і нас зачепить
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19.09.2024 00:47 Відповісти
Словаки якісь гнилі гниди. Це не словаки були в гітлерівській коаліції? Хто давав право цим овцейопам відкривати рота?
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19.09.2024 00:53 Відповісти
Вони, вони - здалися зразу і за гітлера воювали. Продажні шльондри, я б з них ще репарації струсив.
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19.09.2024 07:15 Відповісти
Ще один стурбований кукурікає.
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19.09.2024 01:05 Відповісти
ВІн просто кукарікає те що у Байдена на думці. Може Трамп з Камалою заберуть Україну в нату?
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19.09.2024 01:18 Відповісти
Раніше хотіли прийняти щоб відірвати від рашки. Тепер необхідність в цьому сама собою відпала. Та й зараз це як тягнути в хату палаюче поліно.
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19.09.2024 01:25 Відповісти
Колись хтось з західних політиків сказав за подібного приводу, що ублажати агресора поступками - все одно, що надіяться, що крокодил, який їсть сусіда, встигне насититься і не їстиме тебе самого...
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19.09.2024 03:16 Відповісти
Членство України в НАТО приведе до конфлікту Фіцо-Орбана із кремлівським гаманцем. Інших конфліктів не очікується.
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19.09.2024 02:00 Відповісти
Ну так вийди з НАТО разом зі своєю Фіцою, довбо.об, і убезпеч таким чином Словаччину, щоб в конфлікт не потрапила! Можете ще дегенерата Орбана прихопити. М-да, не тільки в нас дебільну владу обирають...
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19.09.2024 02:38 Відповісти
Непогано пан Сибіга зустрівся з цим типом...ото "домовилися"...мда,пан Кулєба явно був більш компетентний...
Уміють слуги кадри "помінять"...☹️
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19.09.2024 04:21 Відповісти
Україна це громовідведення для Європи. НАТО боїться межувати з Росією.
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19.09.2024 05:06 Відповісти
Словаки як мадьяри на прикормі пуйла що ви хочете почуть від сявки московитів
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19.09.2024 06:25 Відповісти
Але і постійно вам дупу захищати Україна теж не буде.
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19.09.2024 06:47 Відповісти
Членство Словаччини в НАТО послаблює його - треба виключити, а ще краще замінити на Україну.
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19.09.2024 07:11 Відповісти
Судячи.з поведінки членів НАТО, це організація яка існує для того, щоб боятися всього згуртувавшись разом. У них добре виходить.
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19.09.2024 07:24 Відповісти
Згадайте мульт 22-го року: https://www.facebook.com/watch/?v=337945125015500
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19.09.2024 07:44 Відповісти
Але двері будуть відкриті,призакриті,не закриті,рішуче відчинені... Ну скільки можно,і так ясно що Україна ніколи не буде в нато щоб ми не робили,якби не прагнули, из-за страхів головних країн по типу США,Німеччини та й навіть наших близьких сусідів. Тут ще вступ до ЕС буде тією ще пригодою на довгі-довгі роки, з неясним фіналом.
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19.09.2024 07:47 Відповісти
... пуйло видно грошенят підкинуло .
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19.09.2024 07:58 Відповісти
Юрай Хіп!
З таким фейсом краще стояти в черзі за субсидією на комуналку.
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19.09.2024 08:21 Відповісти
Кацапські метастази розповзлися по всій Європі
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19.09.2024 08:37 Відповісти
консерва тухла, НАТО це оборонний блок
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19.09.2024 09:00 Відповісти
тоді за логікою цього клоуна - якщо Україна програє і вата вийде до західних кордонів... то треба буде викинути нах словаччину за НАТО - бо ЦЕ Ж ВІЙНА. Нащо гинути за братиславу пересічному Джону зі США ?
ПС - ******* теж можно викинути, ну і самих бравих і відважних вояків на світі - поляків
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19.09.2024 09:05 Відповісти
 
 