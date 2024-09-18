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Словакия (907) членство в НАТО (1434)

Членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам, - МИД Словакии

міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Словакия опасается возможного членства Украины в НАТО из-за угрозы новых конфликтов.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава словацкого МИД после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой рассказал журналистам, что конфликт России и Украины "не может быть решен военным путем", поэтому Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения.

Также министр добавил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах относительно вступления в НАТО.

"Членство в НАТО приведет к новым конфликтам, но мы уважаем право Украины выбирать, куда ей идти", - подчеркнул Бланар.

Читайте также: Венгрия и Словакия выступили против разрешения Украины на удары по РФ западным оружием, - Politico
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Топ комментарии
+31
Тобто ви сховались а перед нами двері треба закрити шоб вовк наївся?
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18.09.2024 23:30
+19
я можу точно сказати, куди йти бланару.
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18.09.2024 23:25
+15
Шо це за позиція? -- взяли в НАТО і тепер качають права - і не тільки вони
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18.09.2024 23:31
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Якраз навпаки.
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18.09.2024 23:24 Ответить
Нарешті поставили штамп про прописку, виходиш із кабінету, дивишся на людей, які теж стоять у черзі за пропискою, і незадоволено дивлячись на них, крізь зуби - «пилять, понаїхало тут»...
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19.09.2024 00:45 Ответить
я можу точно сказати, куди йти бланару.
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18.09.2024 23:25 Ответить
Спробую вгадати, туди ж куди і сі вінніпуху і трампону-гандону, а також пророку його орбану-******?
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18.09.2024 23:39 Ответить
debyl bļa....vse jak raz na oborot - vstup UA v nato zakinčit konfļikt , jaki ta še mogut biti konfļikti s Ugoršinoi či Polshei ?
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18.09.2024 23:26 Ответить
Приклад, «мирного вирішення», Азербайджан чекав понад 30 років…
У Словаччині, про це «забувають»???
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18.09.2024 23:26 Ответить
Холуям пуйла вже не лячно так тупо палитись?
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18.09.2024 23:27 Ответить
Сибіга розповів - виконує завдання Дермачка!...
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18.09.2024 23:28 Ответить
Тобто ви сховались а перед нами двері треба закрити шоб вовк наївся?
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18.09.2024 23:30 Ответить
Словак сказав те, що не хочуть казати інші т.зв. "партнери", але думають вони аналогічно.
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19.09.2024 00:05 Ответить
Словак не догоняет шо он как, простите, новобрачная. Без разницы, оденет розовый или кремовый пенюар.
Министры обороны и генералы НАТО соглашаются, что Владимир Путин может быть готов к конфронтации с НАТО и ЕС через 6-8 лет", - заявил . Источник:
Так шо Украина в НАТО. Украина не в НАТО. А словакам огороды всё одно потопчут
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19.09.2024 00:18 Ответить
Шо це за позиція? -- взяли в НАТО і тепер качають права - і не тільки вони
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18.09.2024 23:31 Ответить
Членство України в НАТО призведе до нових конфліктів, - МЗС Словаччини
===============
навіть більше! до тотальної ядерного знищення!
напевно шойгу від )(уйла словакам передав нові мантри
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18.09.2024 23:31 Ответить
Щось він переплутав! Це не членство в НАТО ппизвело до війни!
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18.09.2024 23:32 Ответить
цікаво, до нових конфліктів з ким?
чи може словацький довбо ****** відповісти на просте питання?
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18.09.2024 23:33 Ответить
медаль от ***** для Сибіги!!! Тепер й Єрмаку не треба на повідку возити міністра ...
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18.09.2024 23:36 Ответить
Ще дві медальки від вовки для Себіги - по справі бикування після визволення Усика , за дзвоник особисто у Польщу та за ноту для Польщі після визволення боксера.Третю- Єрмаку. ЗА ВСІХ - золоту зірку
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18.09.2024 23:40 Ответить
Мадам, вы не торопитесь? Рано обсирать Сыбигу, надо посмотреть.
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19.09.2024 00:02 Ответить
НАТО врятує від скажених долбодятлів? Може й так, але коли, чим і ким?
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18.09.2024 23:38 Ответить
що то за "пес смердючий" на фото?
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18.09.2024 23:48 Ответить
Не ссы. Ты тогда по-хитрому выйдешь из НАТО и будешь вне конфликтов
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18.09.2024 23:49 Ответить
До яких конфліктів це призведе? А ну, давай, кажи. Що, може кацапи на НАТО нападуть? Поки вони Україну не переможуть, НАТО може спати спокійно. У випадку вступу України в НАТО у кацапів залишиться два варіанти - уйобувати взагалі або воювати з Україною і далі, намагаючись зробити так, щоб НАТО не прислало своїх солдатів. Зате Україні буде куди простіше залучати матеріальну допомогу і це справді буде давати результат.
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18.09.2024 23:52 Ответить
тільки не потрібно в цьому звинувачувати одного Фіцо та його міністра, та й всю Словаччину.
Перш за все в такій позиції Словаччини винуватий ЕрЗе, він же ж наш головний дипломат.
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18.09.2024 23:54 Ответить
Циничная тварь. Вы здыхайте там под русскими бомбами, а нас защитят бриты и америкосы.
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18.09.2024 23:55 Ответить
Какой это министр ? Это бомж из Питерской подворотни.
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18.09.2024 23:57 Ответить
Ну другий варіант сподовається Словаччині ще менше - Україна програє, а Словаччина згодом входить у соціалістичний блок Варшавського договору замість НАТО та ЄС.
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19.09.2024 00:02 Ответить
пашол ******, *********** чмо!
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19.09.2024 00:02 Ответить
А членство Фінляндії та Швеції в НАТО призвело до нових конфліктів??

Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти, різні орбани, фіци та інші кнайселі....
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19.09.2024 00:04 Ответить
Словаки просто таки напрошуються що у них хтось віджав країну. Як і угорці.
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19.09.2024 00:14 Ответить
Словаччина в НАТО а нових конфліктів нема.
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19.09.2024 00:22 Ответить
Безмозгла паскудо ...шо словацьки лідери, шо угорськи ...коли по їх вулицях будуть їхати русняві танки , вони виставлять вперед , свій народ , захищати їх палаци ..ховаючись за спинами... свого люду !!!
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19.09.2024 00:27 Ответить
зразу відчувається візит "зеленого міністра Сибіги" .
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19.09.2024 00:37 Ответить
мене дивує, якщо рососіянці в уяві цього словацького апариша міфічно непереможні, то чого він переймається... Шо там не може бути вирішене військовим шляхом!? Все і буде вирішено військовим шляхом - чим скоріше дійде до всілякіх тугодумів типу байдена що можна рознести адекватною зброєю військові потуги недодержави п.ідорашки прям на її території, вот прям тут же на Україну ніхто не нападатиме... Чи це створіння скавучить мов: ви? - ви хто такі? перед вами свєрхядерна свєрхдержава! падайте ніц бо руцькі нервують і самовб'ються і нас зачепить
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19.09.2024 00:47 Ответить
Словаки якісь гнилі гниди. Це не словаки були в гітлерівській коаліції? Хто давав право цим овцейопам відкривати рота?
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19.09.2024 00:53 Ответить
Вони, вони - здалися зразу і за гітлера воювали. Продажні шльондри, я б з них ще репарації струсив.
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19.09.2024 07:15 Ответить
Ще один стурбований кукурікає.
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19.09.2024 01:05 Ответить
ВІн просто кукарікає те що у Байдена на думці. Може Трамп з Камалою заберуть Україну в нату?
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19.09.2024 01:18 Ответить
Раніше хотіли прийняти щоб відірвати від рашки. Тепер необхідність в цьому сама собою відпала. Та й зараз це як тягнути в хату палаюче поліно.
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19.09.2024 01:25 Ответить
Колись хтось з західних політиків сказав за подібного приводу, що ублажати агресора поступками - все одно, що надіяться, що крокодил, який їсть сусіда, встигне насититься і не їстиме тебе самого...
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19.09.2024 03:16 Ответить
Членство України в НАТО приведе до конфлікту Фіцо-Орбана із кремлівським гаманцем. Інших конфліктів не очікується.
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19.09.2024 02:00 Ответить
Ну так вийди з НАТО разом зі своєю Фіцою, довбо.об, і убезпеч таким чином Словаччину, щоб в конфлікт не потрапила! Можете ще дегенерата Орбана прихопити. М-да, не тільки в нас дебільну владу обирають...
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19.09.2024 02:38 Ответить
Непогано пан Сибіга зустрівся з цим типом...ото "домовилися"...мда,пан Кулєба явно був більш компетентний...
Уміють слуги кадри "помінять"...☹️
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19.09.2024 04:21 Ответить
Україна це громовідведення для Європи. НАТО боїться межувати з Росією.
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19.09.2024 05:06 Ответить
Словаки як мадьяри на прикормі пуйла що ви хочете почуть від сявки московитів
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19.09.2024 06:25 Ответить
Але і постійно вам дупу захищати Україна теж не буде.
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19.09.2024 06:47 Ответить
Членство Словаччини в НАТО послаблює його - треба виключити, а ще краще замінити на Україну.
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19.09.2024 07:11 Ответить
Судячи.з поведінки членів НАТО, це організація яка існує для того, щоб боятися всього згуртувавшись разом. У них добре виходить.
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19.09.2024 07:24 Ответить
Згадайте мульт 22-го року: https://www.facebook.com/watch/?v=337945125015500
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19.09.2024 07:44 Ответить
Але двері будуть відкриті,призакриті,не закриті,рішуче відчинені... Ну скільки можно,і так ясно що Україна ніколи не буде в нато щоб ми не робили,якби не прагнули, из-за страхів головних країн по типу США,Німеччини та й навіть наших близьких сусідів. Тут ще вступ до ЕС буде тією ще пригодою на довгі-довгі роки, з неясним фіналом.
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19.09.2024 07:47 Ответить
... пуйло видно грошенят підкинуло .
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19.09.2024 07:58 Ответить
Юрай Хіп!
З таким фейсом краще стояти в черзі за субсидією на комуналку.
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19.09.2024 08:21 Ответить
Кацапські метастази розповзлися по всій Європі
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19.09.2024 08:37 Ответить
консерва тухла, НАТО це оборонний блок
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19.09.2024 09:00 Ответить
тоді за логікою цього клоуна - якщо Україна програє і вата вийде до західних кордонів... то треба буде викинути нах словаччину за НАТО - бо ЦЕ Ж ВІЙНА. Нащо гинути за братиславу пересічному Джону зі США ?
ПС - ******* теж можно викинути, ну і самих бравих і відважних вояків на світі - поляків
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19.09.2024 09:05 Ответить
 
 