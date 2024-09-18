Членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам, - МИД Словакии
Словакия опасается возможного членства Украины в НАТО из-за угрозы новых конфликтов.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава словацкого МИД после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой рассказал журналистам, что конфликт России и Украины "не может быть решен военным путем", поэтому Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения.
Также министр добавил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах относительно вступления в НАТО.
"Членство в НАТО приведет к новым конфликтам, но мы уважаем право Украины выбирать, куда ей идти", - подчеркнул Бланар.
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У Словаччині, про це «забувають»???
Министры обороны и генералы НАТО соглашаются, что Владимир Путин может быть готов к конфронтации с НАТО и ЕС через 6-8 лет", - заявил . Источник:
Так шо Украина в НАТО. Украина не в НАТО. А словакам огороды всё одно потопчут
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навіть більше! до тотальної ядерного знищення!
напевно шойгу від )(уйла словакам передав нові мантри
чи може словацький довбо ****** відповісти на просте питання?
Перш за все в такій позиції Словаччини винуватий ЕрЗе, він же ж наш головний дипломат.
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти, різні орбани, фіци та інші кнайселі....
Уміють слуги кадри "помінять"...☹️
Хіп!
З таким фейсом краще стояти в черзі за субсидією на комуналку.
ПС - ******* теж можно викинути, ну і самих бравих і відважних вояків на світі - поляків