Зеленский и Байден обсудят План победы на встрече в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут на официальном сайте президента.

Зеленский ознакомил Президента США с ситуацией в Украине, в частности - на фронте.

Он сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября.

Президенты также приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. Более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

"После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", - сказал Владимир Зеленский.

Читайте также: США работают над "планом Б" для продления военной помощи Украине на $5,9 млрд, - Politico

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

Читайте также: План победы рассчитан на быстрые решения наших партнеров до декабря, - Зеленский