Зеленский и Байден обсудят План победы на встрече в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут на официальном сайте президента.
Зеленский ознакомил Президента США с ситуацией в Украине, в частности - на фронте.
Он сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября.
Президенты также приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. Более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.
"После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", - сказал Владимир Зеленский.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
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І шо тєпєрь? Кого звати -Табаха на канали з медведчуківцими як на ФАБРИЦІНОВИН журналістішко БІБІК? Рашкіна кликати на ГІВНОДВІЧІКАНАЛ? ША ДЄЛАТЬ Буратінке?
Утрьох - трiумвiрат. А як назвати коли 5-6 натужних менеджера, буратiна та завгосп?
1. Зермак лишається у штатах, відповідати на звинувачення у привласненні грошей американських платників податків.
2. Тимчасовим виконувачем обовʼязків призначається хто-небудь, наприклад посол у Британії.
3. Відгружаєм йому далекобійної зброї на 8 мільярдів.
4. Готуємо місце для свого портрета поряд. із Рейганом.
вiллу у Флоридi для написання мемуарiв.