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Новости Война
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Зеленский и Байден обсудят План победы на встрече в Вашингтоне

Володимир Зеленський та Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут на официальном сайте президента.

Зеленский ознакомил Президента США с ситуацией в Украине, в частности - на фронте.

Он сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября.

Президенты также приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. Более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

"После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", - сказал Владимир Зеленский.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

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Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20474) победа (591)


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Топ комментарии
+2
пєнтаумвірат, або гєксаумвірат. Зараз такий час, що треба швидко вивчати нові терміни.
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26.09.2024 05:00
+1
План перемоги нехитрий:
1. Зермак лишається у штатах, відповідати на звинувачення у привласненні грошей американських платників податків.
2. Тимчасовим виконувачем обовʼязків призначається хто-небудь, наприклад посол у Британії.
3. Відгружаєм йому далекобійної зброї на 8 мільярдів.
4. Готуємо місце для свого портрета поряд. із Рейганом.
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26.09.2024 03:16
+1
Нужно было назвать План Потужної і незламної перемоги. Зачем так мелочиться.
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26.09.2024 04:35
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За задумом ПРодюсера усіх кремлівських задумів навколо ЗЕ - треба буде хаяти Байдена по приїзду додому ... Бо НАТО ще нє! Далекобійки ще нє( ну вголос про це так точно) ! Й взагі уся муйня написана вові для завчення ще НЕНАЧАСІ під час виборів тим паче.
І шо тєпєрь? Кого звати -Табаха на канали з медведчуківцими як на ФАБРИЦІНОВИН журналістішко БІБІК? Рашкіна кликати на ГІВНОДВІЧІКАНАЛ? ША ДЄЛАТЬ Буратінке?
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26.09.2024 02:22 Ответить
ЕРМАК уже "напечатал газетки"! Власть поставила выборы ВЫШЕ ПОБЕДЫ, уже есть последствия / ФЕДИНА- канал Прямий ютуб
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26.09.2024 02:32 Ответить
Додатковий пункт - це Борiску на царство чи ЧленоГевару?
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26.09.2024 02:34 Ответить
Взагалi я заплутався. Правлять удвох - дуумвiрат.
Утрьох - трiумвiрат. А як назвати коли 5-6 натужних менеджера, буратiна та завгосп?
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26.09.2024 02:46 Ответить
пєнтаумвірат, або гєксаумвірат. Зараз такий час, що треба швидко вивчати нові терміни.
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26.09.2024 05:00 Ответить
План перемоги нехитрий:
1. Зермак лишається у штатах, відповідати на звинувачення у привласненні грошей американських платників податків.
2. Тимчасовим виконувачем обовʼязків призначається хто-небудь, наприклад посол у Британії.
3. Відгружаєм йому далекобійної зброї на 8 мільярдів.
4. Готуємо місце для свого портрета поряд. із Рейганом.
показать весь комментарий
26.09.2024 03:16 Ответить
5. Зеленському дають звання Зiркового маршала,
вiллу у Флоридi для написання мемуарiв.
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26.09.2024 04:00 Ответить
а шо, у Форте-дей-Мариі муза не приходить?
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26.09.2024 05:03 Ответить
Україна має мати свою samson option.
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26.09.2024 03:44 Ответить
Главная опция Украины это давать деньги чиновникам-силовикам и разворовывать бюджет. Вот там все остальные опции.
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26.09.2024 04:39 Ответить
Бідний Байден ...
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26.09.2024 03:47 Ответить
Нужно было назвать План Потужної і незламної перемоги. Зачем так мелочиться.
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26.09.2024 04:35 Ответить
Хто ж захищає Ваву в Америці від чеченських дрг?Бо тут вони щотижня на нього ***********.
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26.09.2024 06:57 Ответить
Давай Вовчка - навчи їх як воювати і перемагати! І ще, візьми з собою лінійку, як шкільна вчителька - щоб ляскати Байдена по голові, коли він засне...
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26.09.2024 09:00 Ответить
 
 