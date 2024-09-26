Страны G7+ одобрили декларацию относительно восстановления и отстройки Украины

Лидеры "Группы семи" и стран-партнеров одобрили Совместную декларацию по поддержке восстановления и отстройки Украины. Декларация предусматривает дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь как в краткосрочной перспективе, так и на послевоенный период.

Об этом объявил в Нью-Йорке во время торжественного собрания стран-подписантов президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня мы обнародуем Совместную декларацию о поддержке восстановления и отстройки Украины, чтобы четко заявить, что мы будем поддерживать Украину сейчас и в будущем", - подчеркнул Байден.

По его словам, к исторической декларации присоединились более 30 стран, а также Европейский Союз.

Документ подтверждает непоколебимую международную поддержку Украины сегодня и в будущем, "во время войны и во время мира". При этом, страны G7+ четко отметили готовность помощи в краткосрочном финансировании и долгосрочном процессе восстановления Украины.

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"Мы развеиваем любое ложное представление о том, что время - на стороне России, или что она может победить, вызвав экономический крах Украины", - подчеркнул президент США.

В то же время отмечается, что, по международному праву, Россия обязана заплатить за нанесенный ею ущерб. С этой целью замороженные суверенные активы РФ на Западе будут оставаться неподвижными, пока она не остановит агрессию и не возместит потери Украине.

Также международные партнеры обещают поддерживать макрофинансовую стабильность Украины для восстановления критической инфраструктуры, стимулирования экономического роста, поддержки социальной устойчивости, внедрения приоритетных реформ. Среди последних - улучшение бизнес-климата, укрепление антикоррупционных усилий, реформа системы правосудия, продвижение верховенства права в рамках вступления в ЕС.

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Кроме того, будет осуществляться содействие в выделении Украине $50 млрд в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA). Займы будут обслуживаться и погашаться за счет поступлений от замороженных российских суверенных активов, которые находятся в Европейском Союзе и других соответствующих юрисдикциях.

Планируют задействовать Платформу доноров Украины, чтобы продолжить разработку стратегии и координацию экономического восстановления нашей страны.

"Для выполнения этих обязательств каждый из нас будет работать над обеспечением Украине конкретной двусторонней поддержки в соответствии с этой совместной декларацией и двусторонних соглашений и договоренностей в сфере безопасности, которые были обсуждены и подписаны с Украиной", - говорится в декларации.

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Со своей стороны Украина берет на себя обязательства по внедрению экономической, судебной, антикоррупционной реформ, а также совершенствованию систем корпоративного управления, обороны, государственного управления, управления государственными инвестициями и правоохранительной сферы.

"Эти реформы являются необходимыми и будут жизненно важными для обеспечения долгосрочной поддержки реконструкции и восстановления Украины", - указывается в декларации.

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