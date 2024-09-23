Блинкен: За два года партнеры собрали более $4 миллиардов на восстановление энергетики Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны G7, а также другие партнеры собрали более $4 миллиардов на восстановление работы украинской энергетической инфраструктуры, которую пытается уничтожить Россия.

Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время министерского заседания в формате "G7 плюс" в Нью-Йорке относительно поддержки энергосектора Украины, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, в течение последних двух лет работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям", - сказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что за последние более двух лет, после полномасштабного вторжения России, "страны "G7 плюс" собрали более $4 миллиардов. Он добавил, что этот процесс продолжается.

В частности, Блинкен напомнил, что только за последний месяц о новых взносах объявили Германия, Нидерланды и другие страны.

Также глава американской дипломатии отметил, что в июне этого года вице-президент США Камала Харрис сообщила о выделении $500 миллионов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще $300 миллионов, увеличив вклад Америки в этом секторе до $1,8 миллиарда.

"Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение - это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие месяцы", - подчеркнул Блинкен.

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По словам американского чиновника, диктатор РФ Путин пытается использовать энергетику и холод как оружие в своих стремлениях подчинить Украину. Он отметил, что предстоящая зима будет для Украины сложной.

"Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому наши страны ежедневно работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму", - заявил шеф американской дипломатии.

Как рассказал Блинкен, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить энергоинфраструктуру Украины, пострадавшую от российских ударов.

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