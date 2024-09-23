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Блинкен: За два года партнеры собрали более $4 миллиардов на восстановление энергетики Украины

Блінкен про допомогу на відновлення енергетики України

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны G7, а также другие партнеры собрали более $4 миллиардов на восстановление работы украинской энергетической инфраструктуры, которую пытается уничтожить Россия.

Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время министерского заседания в формате "G7 плюс" в Нью-Йорке относительно поддержки энергосектора Украины, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, в течение последних двух лет работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям", - сказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что за последние более двух лет, после полномасштабного вторжения России, "страны "G7 плюс" собрали более $4 миллиардов. Он добавил, что этот процесс продолжается.

В частности, Блинкен напомнил, что только за последний месяц о новых взносах объявили Германия, Нидерланды и другие страны.

Также глава американской дипломатии отметил, что в июне этого года вице-президент США Камала Харрис сообщила о выделении $500 миллионов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще $300 миллионов, увеличив вклад Америки в этом секторе до $1,8 миллиарда.

"Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение - это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие месяцы", - подчеркнул Блинкен.

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По словам американского чиновника, диктатор РФ Путин пытается использовать энергетику и холод как оружие в своих стремлениях подчинить Украину. Он отметил, что предстоящая зима будет для Украины сложной.

"Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому наши страны ежедневно работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму", - заявил шеф американской дипломатии.

Как рассказал Блинкен, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить энергоинфраструктуру Украины, пострадавшую от российских ударов.

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Топ комментарии
+5
пардоньте-" зазначив, що за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" зібрали понад $4 мільярди."Це ж зібрали і передали нашому уряду? Але виглядає що унас ні бабла ні енергетики немає.Миші зїли.
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23.09.2024 19:10
+2
зібрали і ще зберуть, як що буде потрібно, але зе!шоблі ніхто грошей не дасть!
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23.09.2024 19:23
+2
Забрали в України ядерну зброю, тепер платіть за це!
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23.09.2024 19:26
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пардоньте-" зазначив, що за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" зібрали понад $4 мільярди."Це ж зібрали і передали нашому уряду? Але виглядає що унас ні бабла ні енергетики немає.Миші зїли.
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23.09.2024 19:10 Ответить
зібрали і ще зберуть, як що буде потрібно, але зе!шоблі ніхто грошей не дасть!
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23.09.2024 19:23 Ответить
Забрали в України ядерну зброю, тепер платіть за це!
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23.09.2024 19:26 Ответить
Хто забрав в України ядерну зброю?
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23.09.2024 20:13 Ответить
"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав держсекретар.Саме тому, українці по де кілька годин не отримували електроенергію а також отримали нові тарифи на "напрацьовану мобілізацію"
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23.09.2024 21:50 Ответить
За дешево купили (добровільно продались).
Бо продавцями були дрібні (ментально) і байдужі (по суті) до спільного майбутнього запроданці.
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24.09.2024 02:23 Ответить
буржуїни слабо розуміються на тоненькій грані між їхнім зібрати і нашим розібрати. Чим більший сармак тим менша грань, але дідько з ними від них неубуде.
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23.09.2024 19:27 Ответить
Пиsдец ,вы на метадон для своих наркоманов в 10 раз больше тратите.
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23.09.2024 19:28 Ответить
боремось з наслідками діяльності звіра, замість того щоб просто його вбити
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23.09.2024 19:33 Ответить
Аж смішно. А українці власних коштів скільки зібрали?
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23.09.2024 19:34 Ответить
Що довше тягнутимете зі зброєю для України, то більше доведеться збирати. Боже, напоум Америку!
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23.09.2024 19:35 Ответить
Товариші, європейські союзники, будь ласка, вводьте сюди свої комісії, контроль і повністю відстежуйте куди ці гроші йдуть
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23.09.2024 19:44 Ответить
Гроші пішли на компенсацію рижому за втрати потужностей?
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23.09.2024 19:53 Ответить
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23.09.2024 19:58 Ответить
Гидко вже читати про це соромище!!!
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23.09.2024 20:07 Ответить
Краще зібрали б 4 млрд на 40 F16 з забезпеченням - зберегли б обладнання на 40 млрд.
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23.09.2024 20:40 Ответить
для цього був лендліз
проте вирішили, що "халяви" достатньо
та ще й за лендліз платити "копійки" потрібно через 50 років

зато тепер, на відновлення гроші дадуть
деякі теж в кредит

хоча основну проблему не вирішать...
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23.09.2024 20:53 Ответить
Байденівськи ляльководи цілеспрямовано злили ленд ліз в унітаз.
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24.09.2024 01:19 Ответить
Что такое $4 млрд., в то время когда у вас погрешности в оценках помощи оцениваются в $6 млрд. Просто смешно.
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23.09.2024 20:41 Ответить
не 6, а https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf 8.3млрд на сумме 23.8млрд PDA 2022-2023, т.к. еще 1.7млрд згорели
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23.09.2024 20:47 Ответить
 
 