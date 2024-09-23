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Блінкен: За два роки партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення енергетики України

Блінкен про допомогу на відновлення енергетики України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни G7, а також інші партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи української енергетичної інфраструктури, яку намагається знищити Росія.

Про це у понеділок, 23 вересня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час міністерського засідання у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав держсекретар.

Блінкен зазначив, що за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" зібрали понад $4 мільярди. Він додав, що цей процес триває.

Зокрема, Блінкен нагадав, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни.

Також глава американської дипломатії зазначив, що у червні цьогоріч віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення $500 мільйонів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще $300 мільйонів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до $1,8 мільярда.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні місяці", - наголосив Блінкен.

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За словами американського посадовця, диктатор РФ Путін намагається використати енергетику та холод як зброю у своїх прагненнях підкорити Україну. Він зауважив, що майбутня зима буде для України складною.

"Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, щоб пережити зиму", - заявив шеф американської дипломатії.

Як розповів Блінкен, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

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Топ коментарі
+5
пардоньте-" зазначив, що за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" зібрали понад $4 мільярди."Це ж зібрали і передали нашому уряду? Але виглядає що унас ні бабла ні енергетики немає.Миші зїли.
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23.09.2024 19:10
+2
зібрали і ще зберуть, як що буде потрібно, але зе!шоблі ніхто грошей не дасть!
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23.09.2024 19:23
+2
Забрали в України ядерну зброю, тепер платіть за це!
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23.09.2024 19:26
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пардоньте-" зазначив, що за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" зібрали понад $4 мільярди."Це ж зібрали і передали нашому уряду? Але виглядає що унас ні бабла ні енергетики немає.Миші зїли.
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23.09.2024 19:10 Відповісти
зібрали і ще зберуть, як що буде потрібно, але зе!шоблі ніхто грошей не дасть!
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23.09.2024 19:23 Відповісти
Забрали в України ядерну зброю, тепер платіть за це!
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23.09.2024 19:26 Відповісти
Хто забрав в України ядерну зброю?
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23.09.2024 20:13 Відповісти
"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав держсекретар.Саме тому, українці по де кілька годин не отримували електроенергію а також отримали нові тарифи на "напрацьовану мобілізацію"
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23.09.2024 21:50 Відповісти
За дешево купили (добровільно продались).
Бо продавцями були дрібні (ментально) і байдужі (по суті) до спільного майбутнього запроданці.
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24.09.2024 02:23 Відповісти
буржуїни слабо розуміються на тоненькій грані між їхнім зібрати і нашим розібрати. Чим більший сармак тим менша грань, але дідько з ними від них неубуде.
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23.09.2024 19:27 Відповісти
Пиsдец ,вы на метадон для своих наркоманов в 10 раз больше тратите.
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23.09.2024 19:28 Відповісти
боремось з наслідками діяльності звіра, замість того щоб просто його вбити
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23.09.2024 19:33 Відповісти
Аж смішно. А українці власних коштів скільки зібрали?
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23.09.2024 19:34 Відповісти
Що довше тягнутимете зі зброєю для України, то більше доведеться збирати. Боже, напоум Америку!
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23.09.2024 19:35 Відповісти
Товариші, європейські союзники, будь ласка, вводьте сюди свої комісії, контроль і повністю відстежуйте куди ці гроші йдуть
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23.09.2024 19:44 Відповісти
Гроші пішли на компенсацію рижому за втрати потужностей?
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23.09.2024 19:53 Відповісти
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23.09.2024 19:58 Відповісти
Гидко вже читати про це соромище!!!
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23.09.2024 20:07 Відповісти
Краще зібрали б 4 млрд на 40 F16 з забезпеченням - зберегли б обладнання на 40 млрд.
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23.09.2024 20:40 Відповісти
для цього був лендліз
проте вирішили, що "халяви" достатньо
та ще й за лендліз платити "копійки" потрібно через 50 років

зато тепер, на відновлення гроші дадуть
деякі теж в кредит

хоча основну проблему не вирішать...
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23.09.2024 20:53 Відповісти
Байденівськи ляльководи цілеспрямовано злили ленд ліз в унітаз.
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24.09.2024 01:19 Відповісти
Что такое $4 млрд., в то время когда у вас погрешности в оценках помощи оцениваются в $6 млрд. Просто смешно.
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23.09.2024 20:41 Відповісти
не 6, а https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf 8.3млрд на сумме 23.8млрд PDA 2022-2023, т.к. еще 1.7млрд згорели
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23.09.2024 20:47 Відповісти
 
 