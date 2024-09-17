Зима буде важкою для України. ЄС надасть безпрецедентні обсяги допомоги, - Домбровскіс

Євросоюз має намір підтримати Україну в умовах російських ударів по енергетиці та вже надає їй безпрецедентну надзвичайну та гуманітарну допомогу для проходження осіннє-зимового періоду.

Про це у вівторок у Страсбурзі під час відкриття слухань щодо продовження фінансової та військової допомоги для України заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці, як ті, хто залишаються в країні, так і ті, хто шукають тимчасового захисту в ЄС, все ще потребують надзвичайної і гуманітарної допомоги. На жаль, ця зима не буде для них простою, оскільки Україна постає перед цілеспрямованими російськими атаками проти енергопостачання та відповідної інфраструктури. Хоча Україна цілодобово працює над відновленням цих руйнувань, вони мають кумулятивний ефект", - зазначив Домбровскіс.

Він також нагадав, що за даними ООН, шкода, спричинена російськими бомбардуваннями критичній інфраструктурі, може потенційно позбавити українське цивільне населення послуг, які дозволяють виживати в умовах зими.

Читайте: Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго

"Для вирішення всіх цих проблем ЄС та його країни-члени мобілізували допомогу та ресурси у безпрецедентних обсягах, і далі підтримуватимуть Україну", - наголосив Домбровскіс.

Раніше колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що Україна має трансформаторів більше, ніж уся потужність споживання Польщі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів.