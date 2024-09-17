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Зима буде важкою для України. ЄС надасть безпрецедентні обсяги допомоги, - Домбровскіс

Як Україні пройти зиму з відключеннями?

Євросоюз має намір підтримати Україну в умовах російських ударів по енергетиці та вже надає їй безпрецедентну надзвичайну та гуманітарну допомогу для проходження осіннє-зимового періоду. 

Про це у вівторок у Страсбурзі під час відкриття слухань щодо продовження фінансової та військової допомоги для України заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці, як ті, хто залишаються в країні, так і ті, хто шукають тимчасового захисту в ЄС, все ще потребують надзвичайної і гуманітарної допомоги. На жаль, ця зима не буде для них простою, оскільки Україна постає перед цілеспрямованими російськими атаками проти енергопостачання та відповідної інфраструктури. Хоча Україна цілодобово працює над відновленням цих руйнувань, вони мають кумулятивний ефект", - зазначив Домбровскіс.

Він також нагадав, що за даними ООН, шкода, спричинена російськими бомбардуваннями критичній інфраструктурі, може потенційно позбавити українське цивільне населення послуг, які дозволяють виживати в умовах зими.

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"Для вирішення всіх цих проблем ЄС та його країни-члени мобілізували допомогу та ресурси у безпрецедентних обсягах, і далі підтримуватимуть Україну", - наголосив Домбровскіс.

Раніше колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що Україна має трансформаторів більше, ніж уся потужність споживання Польщі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів.

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (114) енергетика (2597) Євросоюз (13408)


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Ліпше б не дали, а забрали. Зелю з усім його риго-опешним шоблом. Далі ми самі справимось.
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17.09.2024 12:40 Відповісти
І обрали б чергових блазнів?
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17.09.2024 12:55 Відповісти
Та по всім рейтингам перевагу віддадуть тим, хто воював. Це не означає, звісно, що прийдуть професіонали, та криштально чесні. Але Зеля пролітає проти Залужного приблизно з результатом, як другий тур 2019. І це вже тепер. Але важливіше вибори в парламент. Бо в нас все-таки Парламентсько-Президентська республіка мала б бути. А не узурпація Офісно-Президентськими. От там можуть зайти типу Семенченків, Парасюків, Савченко.
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17.09.2024 13:08 Відповісти
Ціни на продукти вже скоро почнуть повний геноцид..
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17.09.2024 12:45 Відповісти
Допомогу то нададуть але зелені все вкрадуть,на жаль
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17.09.2024 12:47 Відповісти
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17.09.2024 13:06 Відповісти
Важкою? Це м'яко сказано. Ця зима буде жорстокою. Путін піде all in, коли Перука програє вибори в США
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17.09.2024 16:41 Відповісти
Вже відчуваю ,як зігрівся вашим занепокоєнням.
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17.09.2024 20:31 Відповісти
 
 