Зима будет тяжелой для Украины. ЕС предоставит беспрецедентные объемы помощи, - Домбровскис

Евросоюз намерен поддержать Украину в условиях российских ударов по энергетике и уже предоставляет ей беспрецедентную чрезвычайную и гуманитарную помощь для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом во вторник в Страсбурге во время открытия слушаний о продлении финансовой и военной помощи для Украины заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы, как те, кто остаются в стране, так и те, кто ищут временной защиты в ЕС, все еще нуждаются в чрезвычайной и гуманитарной помощи. К сожалению, эта зима не будет для них простой, поскольку Украина стоит перед целенаправленными российскими атаками против энергоснабжения и соответствующей инфраструктуры. Хотя Украина круглосуточно работает над восстановлением этих разрушений, они имеют кумулятивный эффект", - отметил Домбровскис.

Он также напомнил, что по данным ООН, ущерб, вызванный российскими бомбардировками критической инфраструктуре, может потенциально лишить украинское гражданское население услуг, которые позволяют выживать в условиях зимы.

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"Для решения всех этих проблем ЕС и его страны-члены мобилизовали помощь и ресурсы в беспрецедентных объемах, и дальше будут поддерживать Украину", - подчеркнул Домбровскис.

Ранее бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что Украина имеет трансформаторов больше, чем вся мощность потребления Польши. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что правительство знает, как проходить эту зиму в условиях возможных российских обстрелов.