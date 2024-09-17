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Зима будет тяжелой для Украины. ЕС предоставит беспрецедентные объемы помощи, - Домбровскис

Як Україні пройти зиму з відключеннями?

Евросоюз намерен поддержать Украину в условиях российских ударов по энергетике и уже предоставляет ей беспрецедентную чрезвычайную и гуманитарную помощь для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом во вторник в Страсбурге во время открытия слушаний о продлении финансовой и военной помощи для Украины заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы, как те, кто остаются в стране, так и те, кто ищут временной защиты в ЕС, все еще нуждаются в чрезвычайной и гуманитарной помощи. К сожалению, эта зима не будет для них простой, поскольку Украина стоит перед целенаправленными российскими атаками против энергоснабжения и соответствующей инфраструктуры. Хотя Украина круглосуточно работает над восстановлением этих разрушений, они имеют кумулятивный эффект", - отметил Домбровскис.

Он также напомнил, что по данным ООН, ущерб, вызванный российскими бомбардировками критической инфраструктуре, может потенциально лишить украинское гражданское население услуг, которые позволяют выживать в условиях зимы.

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"Для решения всех этих проблем ЕС и его страны-члены мобилизовали помощь и ресурсы в беспрецедентных объемах, и дальше будут поддерживать Украину", - подчеркнул Домбровскис.

Ранее бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что Украина имеет трансформаторов больше, чем вся мощность потребления Польши. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что правительство знает, как проходить эту зиму в условиях возможных российских обстрелов.

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Домбровскис Валдис (77) энергетика (2561) Евросоюз (17124)


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Ліпше б не дали, а забрали. Зелю з усім його риго-опешним шоблом. Далі ми самі справимось.
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17.09.2024 12:40 Ответить
І обрали б чергових блазнів?
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17.09.2024 12:55 Ответить
Та по всім рейтингам перевагу віддадуть тим, хто воював. Це не означає, звісно, що прийдуть професіонали, та криштально чесні. Але Зеля пролітає проти Залужного приблизно з результатом, як другий тур 2019. І це вже тепер. Але важливіше вибори в парламент. Бо в нас все-таки Парламентсько-Президентська республіка мала б бути. А не узурпація Офісно-Президентськими. От там можуть зайти типу Семенченків, Парасюків, Савченко.
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17.09.2024 13:08 Ответить
Ціни на продукти вже скоро почнуть повний геноцид..
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17.09.2024 12:45 Ответить
Допомогу то нададуть але зелені все вкрадуть,на жаль
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17.09.2024 12:47 Ответить
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17.09.2024 13:06 Ответить
Важкою? Це м'яко сказано. Ця зима буде жорстокою. Путін піде all in, коли Перука програє вибори в США
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17.09.2024 16:41 Ответить
Вже відчуваю ,як зігрівся вашим занепокоєнням.
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17.09.2024 20:31 Ответить
 
 