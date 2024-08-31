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США виділять 800 млн. доларів для відновлення української енергетики, - Свириденко

США виділять 800 млн. доларів для відновлення української енергетики, - Свириденко

США надають Україні пакет фінансування на суму 800 мільйонів доларів для відновлення енергетики України.

Про це у соцмережі Х повідомила віце-премʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Під час поїздки до США Свириденко зустрілась із заступником міністра енергетики США Девідом Терком. Ключовою темою розмови було відновлення енергетики України.

"Ми глибоко вдячні США за підтримку у будівництві систем пасивного захисту, а також за пакет фінансування у розмірі $800 млн для енергетичного сектору. Під час цього візиту ми надали складений Кабміном список критично важливого обладнання, необхідного для негайного ремонту", - розповіла урядовиця.

Свириденко зазначила, що від російських авіаударів постраждало понад 50% енергетичної інфраструктури України.

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"Я ціную чітке повідомлення Девіда М. Терка про те, що США готові підтримати нас як украй необхідним обладнанням, так і технічною підтримкою для його встановлення", - наголосила  віце-премʼєр-міністерка.

У пресслужбі Міністерства економіки у коментарі "Економічній Правді" уточнили, що 800 мільйонів від США – це частина коштів, що була оголошена на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються.

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Автор: 

допомога (8327) США (22665) енергетика (2585) Свириденко (313) відновлення (570)


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Топ коментарі
+13
Це ж було вже (с) , опять же все растырят
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31.08.2024 19:02
+7
Єрмак вирішить, кому який відкат.
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31.08.2024 19:07
+7
В Минэнерго открывают шампанское!
На подходе не паханное поле золотых монет.
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31.08.2024 19:33
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Це ж було вже (с) , опять же все растырят
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31.08.2024 19:02 Відповісти
Поділяться. І не з тим, хто мріє про це п'ять років.)
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31.08.2024 19:05 Відповісти
Думаю, що Галущенко вже поклав на стіл ЗЄ бізнес-план по оператмвному розпилу цих грошей.
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31.08.2024 19:33 Відповісти
Гроші в АЕС. А може на Чаес 3 блок повернути в стрій???
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31.08.2024 19:07 Відповісти
Не можна. Гранати не тієї системи.
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31.08.2024 19:41 Відповісти
Єрмак вирішить, кому який відкат.
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31.08.2024 19:07 Відповісти
О, буде що зеленим розпілювати. Ви б краще дозволили лупити по мордору!
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31.08.2024 19:09 Відповісти
А чим лупити по тому мордору,вже кілька місяців як розблокували 61ярд,а дали десь на пару ярдів.
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31.08.2024 19:20 Відповісти
От тільки б ще й відновлювали теж США.

Бо ЗЄрмаківський Галущенко під вивіскою Енергоатомних гігават пустить ці гроші по кишенях за лічені дні.

В результаті до зими в Україні не буде ані грошей, ані енергетики.
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31.08.2024 19:29 Відповісти
В Минэнерго открывают шампанское!
На подходе не паханное поле золотых монет.
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31.08.2024 19:33 Відповісти
О, хтось собі автопарк оновить. А то катаються на минулорічних мерсах, як лохи прям
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31.08.2024 19:38 Відповісти
Замість знищення причини проблеми будемо вічно щось відновлювати. Дебіли.
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31.08.2024 19:43 Відповісти
а нафіга?
ще, тиждень, тому, тієї енергії, не було куди дівати.
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31.08.2024 19:55 Відповісти
Тогда понятно- почему Кудрицкого снимают
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31.08.2024 20:13 Відповісти
********,все ********. А шо не вдастся,на то забьють як з когерентними установками
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31.08.2024 20:35 Відповісти
Заберите трансформаторы с остановленных предприятий!!!!!
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31.08.2024 21:43 Відповісти
закопувать у бункери
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31.08.2024 21:49 Відповісти
Краще б обладнання надали на ті гроші
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31.08.2024 23:00 Відповісти
Наші "побудують"...на 9 мільярдів рік тому вже "набудували"...яхт,готелів,маєтків, лендроверів та порше..
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31.08.2024 23:36 Відповісти
А дадут до зимы или после?
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01.09.2024 02:04 Відповісти
О да, Минэнерго ликует. Сколько бабла на распил
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01.09.2024 02:08 Відповісти
Є де ЗЕленим щурам лапки помакати.
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01.09.2024 07:11 Відповісти
Владі Штатів вигідніше боротися з наслідками, а не з причинами. На жаль...
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01.09.2024 07:53 Відповісти
Надія тільки на те, що вони будуть контролювати куди ці кошти підуть, а то з ними стане ся те, що і з водою на піску, а саме розчиняється по карманам зеленої шобли.
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01.09.2024 08:42 Відповісти
 
 