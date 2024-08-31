США виділять 800 млн. доларів для відновлення української енергетики, - Свириденко

США надають Україні пакет фінансування на суму 800 мільйонів доларів для відновлення енергетики України.

Про це у соцмережі Х повідомила віце-премʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Під час поїздки до США Свириденко зустрілась із заступником міністра енергетики США Девідом Терком. Ключовою темою розмови було відновлення енергетики України.

"Ми глибоко вдячні США за підтримку у будівництві систем пасивного захисту, а також за пакет фінансування у розмірі $800 млн для енергетичного сектору. Під час цього візиту ми надали складений Кабміном список критично важливого обладнання, необхідного для негайного ремонту", - розповіла урядовиця.

Свириденко зазначила, що від російських авіаударів постраждало понад 50% енергетичної інфраструктури України.

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"Я ціную чітке повідомлення Девіда М. Терка про те, що США готові підтримати нас як украй необхідним обладнанням, так і технічною підтримкою для його встановлення", - наголосила віце-премʼєр-міністерка.

У пресслужбі Міністерства економіки у коментарі "Економічній Правді" уточнили, що 800 мільйонів від США – це частина коштів, що була оголошена на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються.

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