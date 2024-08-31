США выделят 800 млн долларов для восстановления украинской энергетики, - Свириденко

США предоставляют Украине пакет финансирования на сумму 800 миллионов долларов для восстановления энергетики Украины.

Об этом в соцсети Х сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Во время поездки в США Свириденко встретилась с заместителем министра энергетики США Дэвидом Терком. Ключевой темой разговора было восстановление энергетики Украины.

"Мы глубоко благодарны США за поддержку в строительстве систем пассивной защиты, а также за пакет финансирования в размере $800 млн для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили составленный Кабмином список критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта", - рассказала чиновница.

Свириденко отметила, что от российских авиаударов пострадало более 50% энергетической инфраструктуры Украины.

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"Я ценю четкое сообщение Дэвида М. Терка о том, что США готовы поддержать нас как крайне необходимым оборудованием, так и технической поддержкой для его установки", - отметила вице-премьер-министр.

В пресс-службе Министерства экономики в комментарии "Экономической Правде" уточнили, что 800 миллионов от США - это часть средств, которая была объявлена на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые сейчас распределяются.

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