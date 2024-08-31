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Новости Помощь Украине
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США выделят 800 млн долларов для восстановления украинской энергетики, - Свириденко

США виділять 800 млн. доларів для відновлення української енергетики, - Свириденко

США предоставляют Украине пакет финансирования на сумму 800 миллионов долларов для восстановления энергетики Украины.

Об этом в соцсети Х сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Во время поездки в США Свириденко встретилась с заместителем министра энергетики США Дэвидом Терком. Ключевой темой разговора было восстановление энергетики Украины.

"Мы глубоко благодарны США за поддержку в строительстве систем пассивной защиты, а также за пакет финансирования в размере $800 млн для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили составленный Кабмином список критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта", - рассказала чиновница.

Свириденко отметила, что от российских авиаударов пострадало более 50% энергетической инфраструктуры Украины.

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"Я ценю четкое сообщение Дэвида М. Терка о том, что США готовы поддержать нас как крайне необходимым оборудованием, так и технической поддержкой для его установки", - отметила вице-премьер-министр.

В пресс-службе Министерства экономики в комментарии "Экономической Правде" уточнили, что 800 миллионов от США - это часть средств, которая была объявлена на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые сейчас распределяются.

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Автор: 

помощь (7789) США (26542) энергетика (2554) Свириденко Юлия (126) восстановления (144)


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Топ комментарии
+13
Це ж було вже (с) , опять же все растырят
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31.08.2024 19:02
+7
Єрмак вирішить, кому який відкат.
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31.08.2024 19:07
+7
В Минэнерго открывают шампанское!
На подходе не паханное поле золотых монет.
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31.08.2024 19:33
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Це ж було вже (с) , опять же все растырят
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31.08.2024 19:02 Ответить
Поділяться. І не з тим, хто мріє про це п'ять років.)
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31.08.2024 19:05 Ответить
Думаю, що Галущенко вже поклав на стіл ЗЄ бізнес-план по оператмвному розпилу цих грошей.
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31.08.2024 19:33 Ответить
Гроші в АЕС. А може на Чаес 3 блок повернути в стрій???
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31.08.2024 19:07 Ответить
Не можна. Гранати не тієї системи.
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31.08.2024 19:41 Ответить
Єрмак вирішить, кому який відкат.
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31.08.2024 19:07 Ответить
О, буде що зеленим розпілювати. Ви б краще дозволили лупити по мордору!
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31.08.2024 19:09 Ответить
А чим лупити по тому мордору,вже кілька місяців як розблокували 61ярд,а дали десь на пару ярдів.
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31.08.2024 19:20 Ответить
От тільки б ще й відновлювали теж США.

Бо ЗЄрмаківський Галущенко під вивіскою Енергоатомних гігават пустить ці гроші по кишенях за лічені дні.

В результаті до зими в Україні не буде ані грошей, ані енергетики.
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31.08.2024 19:29 Ответить
В Минэнерго открывают шампанское!
На подходе не паханное поле золотых монет.
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31.08.2024 19:33 Ответить
О, хтось собі автопарк оновить. А то катаються на минулорічних мерсах, як лохи прям
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31.08.2024 19:38 Ответить
Замість знищення причини проблеми будемо вічно щось відновлювати. Дебіли.
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31.08.2024 19:43 Ответить
а нафіга?
ще, тиждень, тому, тієї енергії, не було куди дівати.
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31.08.2024 19:55 Ответить
Тогда понятно- почему Кудрицкого снимают
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31.08.2024 20:13 Ответить
********,все ********. А шо не вдастся,на то забьють як з когерентними установками
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31.08.2024 20:35 Ответить
Заберите трансформаторы с остановленных предприятий!!!!!
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31.08.2024 21:43 Ответить
закопувать у бункери
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31.08.2024 21:49 Ответить
Краще б обладнання надали на ті гроші
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31.08.2024 23:00 Ответить
Наші "побудують"...на 9 мільярдів рік тому вже "набудували"...яхт,готелів,маєтків, лендроверів та порше..
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31.08.2024 23:36 Ответить
А дадут до зимы или после?
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01.09.2024 02:04 Ответить
О да, Минэнерго ликует. Сколько бабла на распил
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01.09.2024 02:08 Ответить
Є де ЗЕленим щурам лапки помакати.
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01.09.2024 07:11 Ответить
Владі Штатів вигідніше боротися з наслідками, а не з причинами. На жаль...
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01.09.2024 07:53 Ответить
Надія тільки на те, що вони будуть контролювати куди ці кошти підуть, а то з ними стане ся те, що і з водою на піску, а саме розчиняється по карманам зеленої шобли.
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01.09.2024 08:42 Ответить
 
 