США выделят 800 млн долларов для восстановления украинской энергетики, - Свириденко
США предоставляют Украине пакет финансирования на сумму 800 миллионов долларов для восстановления энергетики Украины.
Об этом в соцсети Х сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Во время поездки в США Свириденко встретилась с заместителем министра энергетики США Дэвидом Терком. Ключевой темой разговора было восстановление энергетики Украины.
"Мы глубоко благодарны США за поддержку в строительстве систем пассивной защиты, а также за пакет финансирования в размере $800 млн для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили составленный Кабмином список критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта", - рассказала чиновница.
Свириденко отметила, что от российских авиаударов пострадало более 50% энергетической инфраструктуры Украины.
"Я ценю четкое сообщение Дэвида М. Терка о том, что США готовы поддержать нас как крайне необходимым оборудованием, так и технической поддержкой для его установки", - отметила вице-премьер-министр.
В пресс-службе Министерства экономики в комментарии "Экономической Правде" уточнили, что 800 миллионов от США - это часть средств, которая была объявлена на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые сейчас распределяются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо ЗЄрмаківський Галущенко під вивіскою Енергоатомних гігават пустить ці гроші по кишенях за лічені дні.
В результаті до зими в Україні не буде ані грошей, ані енергетики.
На подходе не паханное поле золотых монет.
ще, тиждень, тому, тієї енергії, не було куди дівати.