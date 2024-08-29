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Новости Война
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Путин снова готовит "холодную войну" против Украины, атакуя энергообъекты, - Бербок

бербок

Глава МИД Анналена Бербок заявила, что ответом на удары РФ по энергообъектам Украины должно быть усиление ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

По ее словам, в течение последних месяцев и недель инфраструктура тепловодоснабжения была атакована российскими войсками.

"С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой", - сказала Бербок.

Глава МИД подчеркнула, что Путин стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в прошлые годы.

Ответом ЕС должен стать новый "защитный щит" для Украины, добавила министр.

Противовоздушная оборона "все еще остается самой важной вещью для защиты человеческих жизней на земле в Украине", подытожила Бербок.

Читайте: Германия до конца года передаст Украине еще четыре IRIS-T и дополнительные САУ Gepard, - Бербок

Автор: 

энергетика (2553) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+6
зате ми не будемо атакувати їх єнергобєкти. миж не такі як вони . тамжеж гражданское населеніе і деті
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29.08.2024 16:36
+3
Там люди, а тут население. Понимать надо разницу. А чтобы и тут были люди, н надо было ядерную байду отдавать. Даже европейцы такие вещи четко улавливают.
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29.08.2024 16:43
+1
Тю, батареї і так ледь теплі взимку. Але не факт, що замерзнемо. Зебанда готує підвищення цін на опалення - так що, скоріше з голоду будемо пухнути.
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29.08.2024 16:48
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зате ми не будемо атакувати їх єнергобєкти. миж не такі як вони . тамжеж гражданское населеніе і деті
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29.08.2024 16:36 Ответить
Там люди, а тут население. Понимать надо разницу. А чтобы и тут были люди, н надо было ядерную байду отдавать. Даже европейцы такие вещи четко улавливают.
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29.08.2024 16:43 Ответить
за 3 роки війни населеня могло б створити ядерну бомбу , хочаб брудну. але створили нову брусчатку у всіх айцентрах та непонятну паляницю котру ніхто не бачив. нажаль
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29.08.2024 16:53 Ответить
Ти вважаєш русскіх людьми??...
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29.08.2024 16:56 Ответить
Чекаємо на гарячий виступ з урядового кварталу, верещучки або
федорова чи стефанішиної щодо роботи ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ!!!
Вони ж ЗОБОВЯЗАНІ були, викати ЗАВЧАСНО положення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
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29.08.2024 16:46 Ответить
Тю, батареї і так ледь теплі взимку. Але не факт, що замерзнемо. Зебанда готує підвищення цін на опалення - так що, скоріше з голоду будемо пухнути.
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29.08.2024 16:48 Ответить
Они нам уничтожали силовые станции вокрух АЭС вот так и с Курской АЭС надо поступить.
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29.08.2024 16:49 Ответить
Ніякої холодної війни не буде, не розводьте демагогію!
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29.08.2024 17:44 Ответить
Буде,але цього разу в рашці,і тоді москалі вдосталь насолодяться руцкай зімой,
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29.08.2024 19:16 Ответить
Спасибо Аня-Лена. Хорошо когда баба умная. Мы не знали этого. Пилы и топоры купить надо срочно. И начать с акаций, сохнет быстро. Буржуйки сварщики варить начнут. Зима кстати будет настоящая.
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30.08.2024 01:35 Ответить
 
 