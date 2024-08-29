Путин снова готовит "холодную войну" против Украины, атакуя энергообъекты, - Бербок
Глава МИД Анналена Бербок заявила, что ответом на удары РФ по энергообъектам Украины должно быть усиление ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
По ее словам, в течение последних месяцев и недель инфраструктура тепловодоснабжения была атакована российскими войсками.
"С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой", - сказала Бербок.
Глава МИД подчеркнула, что Путин стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в прошлые годы.
Ответом ЕС должен стать новый "защитный щит" для Украины, добавила министр.
Противовоздушная оборона "все еще остается самой важной вещью для защиты человеческих жизней на земле в Украине", подытожила Бербок.
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федорова чи стефанішиної щодо роботи ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ!!!
Вони ж ЗОБОВЯЗАНІ були, викати ЗАВЧАСНО положення
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)