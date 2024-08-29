Путин снова готовит "холодную войну" против Украины, атакуя энергообъекты, - Бербок

Глава МИД Анналена Бербок заявила, что ответом на удары РФ по энергообъектам Украины должно быть усиление ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

По ее словам, в течение последних месяцев и недель инфраструктура тепловодоснабжения была атакована российскими войсками.

"С той целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой", - сказала Бербок.

Глава МИД подчеркнула, что Путин стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в прошлые годы.

Ответом ЕС должен стать новый "защитный щит" для Украины, добавила министр.

Противовоздушная оборона "все еще остается самой важной вещью для защиты человеческих жизней на земле в Украине", подытожила Бербок.

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