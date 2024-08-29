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Новости Помощь Украине
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Германия до конца года передаст Украине еще четыре IRIS-T и дополнительные САУ Gepard, - Бербок

Німеччина передасть IRIS-T та Gepard

Германия передаст до конца года 4 системы ПВО IRIS-T и дополнительные САУ Gepard.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Путин ведет "холодную войну", чтобы люди были в отчаянии и замерзли. Именно это мы должны предотвратить... Германия до конца года передаст Украине еще четыре системы Iris-T, дополнительные САУ Gepard, ведь защита неба остается важнейшим для защиты человеческих жизней", - отметила министр перед началом неформальной встречи руководителей МИД Евросоюза.

Также, сказала Бербок, партнеры готовят для Украины на эту зиму "защитный зонтик", чтобы уменьшить масштабы разрушений энергоструктуры и других объектов, которые могут быть большими, чем в предыдущие годы. Она обратила внимание, что удары усилились именно накануне холодов.

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Автор: 

Германия (6939) Анналена Бербок (347)


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Vielen Dank, Frau, vielen Dank, Deutschland.
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29.08.2024 12:42 Ответить
Gerne
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29.08.2024 12:59 Ответить
Цитата: ... додаткові САУ Gepard

Не САУ, а ЗСАУ. Це зовсім різні речи і ключове слово в цьому ЗЕНІТНА ...
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29.08.2024 14:18 Ответить
А новина файна, дякуємо.
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29.08.2024 14:19 Ответить
Дякуємо Німеччина!!!
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29.08.2024 15:26 Ответить
 
 