В бюджете Германии на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на военную помощь Украине, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в бюджете ФРГ на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на военную помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"В проекте бюджета на следующий год предусмотрено и будет на двустороннюю военную поддержку Украине 4 млрд евро. Дополнительно мы вместе со странами G7 предоставим Украине 50 млрд долларов кредита", - отметил канцлер.

Шольц напомнил, что кредит будет покрываться доходами от замороженных активов российского центрального банка, как было договорено в июне на саммите Группы в Италии.

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Это, по его словам, является непростой задачей, но ее вполне возможно реализовать. Все стороны хотят очень быстро запустить этот механизм. Сейчас представители всех заинтересованных государств интенсивно работают над техническими условиями, в частности, германский канцлер провел консультации с руководством Еврокомиссии относительно европейской доли, с руководителями других партнеров по Семерке, добавил он.

"Верю, что мы в ближайшее время мы сможем выяснить технические требования", - сказал Шольц.

Также канцлер заверил, что Германия готова продолжать помощь Украине, в частности финансовую, экономическую, политическую и военную, так долго, как это потребуется.

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