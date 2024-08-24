Зеленский обсудил с Шольцем потребности ВСУ в бронетехнике и средствах ПВО

В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кацлером ФРГ Олафом Шольцем. В частности, политики говорили о ситуации на передовой и текущих потребностях ВСУ в вооружении.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил ФРГ за два с половиной года лидерства.

"Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и длительного мира", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер проинформировал Шольца об обстановке на линии фронта и рассказал о текущих потребностях Сил обороны, в частности - в бронетехнике и средствах ПВО.

Также политики обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ, а также - сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайн".

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Зеленский также выразил соболезнования в связи с трагедией в немецком Золингене во время фестиваля 23 августа.

Как пишет Reuters, в немецком городе Золинген во время праздничных мероприятий неизвестный совершил нападение с ножом на присутствующих. Три человека погибли, есть раненые.

Напомним, что ранее на фоне информации о возможном сокращении помощи Киеву от Берлина канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия намерена продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. В частности, глава немецкого правительства отметил, что на будущий год запланировано около 4 миллиардов евро для Украины.

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