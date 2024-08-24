РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12271 посетитель онлайн
Новости
1 106 8

Зеленский обсудил с Шольцем потребности ВСУ в бронетехнике и средствах ПВО

Зеленський обговорив із Шольцем потреби ЗСУ в бронетехніці та засобах ППО

В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кацлером ФРГ Олафом Шольцем. В частности, политики говорили о ситуации на передовой и текущих потребностях ВСУ в вооружении.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил ФРГ за два с половиной года лидерства.

"Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и длительного мира", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер проинформировал Шольца об обстановке на линии фронта и рассказал о текущих потребностях Сил обороны, в частности - в бронетехнике и средствах ПВО.

Также политики обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ, а также - сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайн".

Также читайте: Операция Украины в Курской области будет ограничена во времени и пространстве, - Шольц

Зеленский также выразил соболезнования в связи с трагедией в немецком Золингене во время фестиваля 23 августа.

Как пишет Reuters, в немецком городе Золинген во время праздничных мероприятий неизвестный совершил нападение с ножом на присутствующих. Три человека погибли, есть раненые.

Напомним, что ранее на фоне информации о возможном сокращении помощи Киеву от Берлина канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия намерена продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. В частности, глава немецкого правительства отметил, что на будущий год запланировано около 4 миллиардов евро для Украины.

Читайте также: Шольц в очередной раз заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину

Автор: 

Германия (6930) Зеленский Владимир (20234) Шольц Олаф (905)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нажаль Шольц знову поступово пертоврюється на ліверну ковбасу
показать весь комментарий
24.08.2024 17:56 Ответить
Девіаційний декаданс. Точніше не скажеш.
показать весь комментарий
24.08.2024 18:27 Ответить
В него скоро выборы в парламент. На выборах в Европарламент его партия очень сильно сдала. А с того времени ещё и Украину во взрывах северных потоков обвинили. Тема Украины для него сейчас крайне токсична. Ещё не факт кто там к конце года будет канцлером.
показать весь комментарий
24.08.2024 20:07 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2024 18:38 Ответить
лютий...плятьььь
показать весь комментарий
24.08.2024 19:03 Ответить
Мало хто його не любить 🙂, що серед громадян Німеччини, що серед українців.
показать весь комментарий
24.08.2024 19:06 Ответить
Кріт, відповзти від руля, досить
показать весь комментарий
24.08.2024 19:33 Ответить
 
 