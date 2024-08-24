Зеленський обговорив із Шольцом потреби ЗСУ в бронетехніці та засобах ППО

У суботу, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кацлером ФРН Олафом Шольцом. Зокрема, політики говорили про ситуацію на передовій та поточні потреби ЗСУ в озброєнні.

Про очільник держави повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував ФРН за два з половиною роки лідерства.

"Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру", - наголосив Зеленський.

Крім цього, український лідер проінформував Шольца про обстановку на лінії фронту та розповів про поточні потреби Сил оборони, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.

Також політики обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах "Рамштайну".

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Зеленський також висловив співчуття у звʼязку з трагедією в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня.

Як пише Reuters, у німецькому місті Золінген під час святкових заходів невідомий скоїв напад з ножем на присутніх. Троє людей загинули, є поранені.

Нагадаємо, що раніше на тлі інформації про можливе скорочення допомоги Києву від Берліна канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії. Зокрема, очільник німецького уряду зазначив, що на майбутній рік заплановано близько 4 мільярдів євро для України.

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