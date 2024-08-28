У бюджеті Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро на військову допомогу Україні, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що у бюджеті ФРН на 2025 рік передбачено 4 млрд євро на військову допомогу Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
"У проєкті бюджету на наступний рік передбачено і буде на двосторонню військову підтримку Україні 4 млрд євро. Додатково ми разом з країнами G7 надамо Україні 50 млрд доларів кредиту", - зазначив канцлер.
Шольц нагадав, що кредит покриватиметься прибутками від заморожених активів російського центрального банку, як було домовлено в червні на саміті Групи в Італії.
Це, за його словами, є непростим завданням, але його цілком можливо реалізувати. Всі сторони хочуть дуже швидко запустити цей механізм. Зараз представники всіх зацікавлених держав інтенсивно працюють над технічними умовами, зокрема, німецький канцлер провів консультації з керівництвом Єврокомісії щодо європейської частки, з керівниками інших партнерів по Сімці, додав він.
"Вірю, що ми найближчим часом ми зможемо з'ясувати технічні вимоги", - сказав Шольц.
Також канцлер запевнив, що Німеччина готова продовжувати допомогу Україні, зокрема фінансову, економічну, політична та військову, так довго, як це буде потрібно.
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