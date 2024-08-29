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Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири IRIS-T та додаткові САУ Gepard, - Бербок

Німеччина передасть IRIS-T та Gepard

Німеччина передасть до кінця року 4 системи ППО IRIS-T та додаткові САУ Gepard.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін веде "холодну війну", щоб люди були у відчаї та замерзли. Саме цьому ми повинні запобігти... Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи Iris-T, додаткові САУ Gepard, адже захист неба залишається найважливішим для захисту людських життів", - зазначила міністерка перед початком неформальної зустрічі очільників МЗС Євросоюзу.

Також, сказала Бербок, партнери готують для України на цю зиму "захисну парасольку", щоб зменшити масштаби руйнувань енергоструктури та інших об’єктів, які можуть бути більшими, ніж в попередні роки. Вона звернула увагу, що удари посилилися саме напередодні холодів.

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Автор: 

Німеччина (7336) Анналена Бербок (455)


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Vielen Dank, Frau, vielen Dank, Deutschland.
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29.08.2024 12:42 Відповісти
Gerne
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29.08.2024 12:59 Відповісти
Цитата: ... додаткові САУ Gepard

Не САУ, а ЗСАУ. Це зовсім різні речи і ключове слово в цьому ЗЕНІТНА ...
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29.08.2024 14:18 Відповісти
А новина файна, дякуємо.
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29.08.2024 14:19 Відповісти
Дякуємо Німеччина!!!
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29.08.2024 15:26 Відповісти
 
 