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Новини Війна
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Путін знову готує "холодну війну" проти України, атакуючи енергооб’єкти, - Бербок

бербок

Глава МЗС Анналена Бербок заявила, що відповіддю на удари РФ по енергооб'єктах України має бути посилення ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

За її словами, протягом останніх місяців та тижнів інфраструктура тепловодопостачання була атакована російськими військами.

"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку", - сказала Бербок.

Глава МЗС наголосила, що Путін прагне ще більш масштабної "холодної війни", ніж у минулі роки.

Відповіддю ЄС має стати новий "захисний щит" для України, додала міністерка.

Протиповітряна оборона "все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів на землі в Україні", підсумувала Бербок.

Читайте: Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири IRIS-T та додаткові САУ Gepard, - Бербок

Автор: 

енергетика (2583) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+6
зате ми не будемо атакувати їх єнергобєкти. миж не такі як вони . тамжеж гражданское населеніе і деті
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29.08.2024 16:36
+3
Там люди, а тут население. Понимать надо разницу. А чтобы и тут были люди, н надо было ядерную байду отдавать. Даже европейцы такие вещи четко улавливают.
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29.08.2024 16:43
+1
Тю, батареї і так ледь теплі взимку. Але не факт, що замерзнемо. Зебанда готує підвищення цін на опалення - так що, скоріше з голоду будемо пухнути.
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29.08.2024 16:48
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зате ми не будемо атакувати їх єнергобєкти. миж не такі як вони . тамжеж гражданское населеніе і деті
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29.08.2024 16:36 Відповісти
Там люди, а тут население. Понимать надо разницу. А чтобы и тут были люди, н надо было ядерную байду отдавать. Даже европейцы такие вещи четко улавливают.
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29.08.2024 16:43 Відповісти
за 3 роки війни населеня могло б створити ядерну бомбу , хочаб брудну. але створили нову брусчатку у всіх айцентрах та непонятну паляницю котру ніхто не бачив. нажаль
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29.08.2024 16:53 Відповісти
Ти вважаєш русскіх людьми??...
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29.08.2024 16:56 Відповісти
Чекаємо на гарячий виступ з урядового кварталу, верещучки або
федорова чи стефанішиної щодо роботи ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ!!!
Вони ж ЗОБОВЯЗАНІ були, викати ЗАВЧАСНО положення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
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29.08.2024 16:46 Відповісти
Тю, батареї і так ледь теплі взимку. Але не факт, що замерзнемо. Зебанда готує підвищення цін на опалення - так що, скоріше з голоду будемо пухнути.
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29.08.2024 16:48 Відповісти
Они нам уничтожали силовые станции вокрух АЭС вот так и с Курской АЭС надо поступить.
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29.08.2024 16:49 Відповісти
Ніякої холодної війни не буде, не розводьте демагогію!
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29.08.2024 17:44 Відповісти
Буде,але цього разу в рашці,і тоді москалі вдосталь насолодяться руцкай зімой,
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29.08.2024 19:16 Відповісти
Спасибо Аня-Лена. Хорошо когда баба умная. Мы не знали этого. Пилы и топоры купить надо срочно. И начать с акаций, сохнет быстро. Буржуйки сварщики варить начнут. Зима кстати будет настоящая.
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30.08.2024 01:35 Відповісти
 
 