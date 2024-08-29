Путін знову готує "холодну війну" проти України, атакуючи енергооб’єкти, - Бербок
Глава МЗС Анналена Бербок заявила, що відповіддю на удари РФ по енергооб'єктах України має бути посилення ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
За її словами, протягом останніх місяців та тижнів інфраструктура тепловодопостачання була атакована російськими військами.
"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку", - сказала Бербок.
Глава МЗС наголосила, що Путін прагне ще більш масштабної "холодної війни", ніж у минулі роки.
Відповіддю ЄС має стати новий "захисний щит" для України, додала міністерка.
Протиповітряна оборона "все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів на землі в Україні", підсумувала Бербок.
Топ коментарі
+6 Вася Путлер
показати весь коментар29.08.2024 16:36
+3 Anjey #582453
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+1 Марина Нєчаєва #561431
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федорова чи стефанішиної щодо роботи ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ!!!
Вони ж ЗОБОВЯЗАНІ були, викати ЗАВЧАСНО положення
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)