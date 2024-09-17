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Новости Помощь Украине
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Германия этой зимой предоставит Украине дополнительные 100 млн евро помощи, - Бербок

Німеччина надасть Україні допомоги на 100 млн євро

Этой зимой Германия предоставит Украине помощи на 100 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава МИД Анналена Бербок во время визита в Молдову.

По ее словам, Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизни людей в Украине как можно более ужасными".

Помощь от Германии

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в течение следующих двух месяцев Украина получит шесть САУ Panzerhaubitze 2000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок подвергла критике партию Шольца за колебания относительно поддержки Украины

Автор: 

Германия (6955) Анналена Бербок (348)


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Краще б Тауруси дали, тоді б і допомога не знадобилася
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17.09.2024 10:39 Ответить
Краще б за долбодятлів не голосували, дивись і великої війни не було!
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17.09.2024 12:16 Ответить
П'яний Медведєв гавкнув на згадку про заклики "окремих західних діячів і закликав їх готуватися до відплати". Медведєв нагадав, що в історії є багато прикладів, коли помста відкладалася, і це стосується актів відплати з боку Радянського Союзу та Росії. Він навів приклад Льва Троцького, Євгена Коновальця, Степана Бандери.Цьому путінському козлу потрібно задуматися над своєю долею.
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17.09.2024 11:25 Ответить
Це коли Шахтар програє лише Баварії, чи і Боруссії теж. Чи щиро?
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17.09.2024 20:41 Ответить
 
 