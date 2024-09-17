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Германия этой зимой предоставит Украине дополнительные 100 млн евро помощи, - Бербок
Этой зимой Германия предоставит Украине помощи на 100 млн евро.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава МИД Анналена Бербок во время визита в Молдову.
По ее словам, Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизни людей в Украине как можно более ужасными".
Помощь от Германии
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в течение следующих двух месяцев Украина получит шесть САУ Panzerhaubitze 2000.
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Оксана Фесенко #582011
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