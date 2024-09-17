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Німеччина цієї зими надасть Україні додаткові 100 млн євро допомоги, - Бербок
Цієї зими Німеччина надасть Україні допомоги на 100 млн євро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава МЗС Анналена Бербок під час візиту до Молдови.
За її словами, Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішими".
Допомога від Німеччини
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що упродовж наступних двох місяців Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000.
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