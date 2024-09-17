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Новини Допомога Україні
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Німеччина цієї зими надасть Україні додаткові 100 млн євро допомоги, - Бербок

Німеччина надасть Україні допомоги на 100 млн євро

Цієї зими Німеччина надасть Україні допомоги на 100 млн євро. 

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава МЗС Анналена Бербок під час візиту до Молдови.

За її словами, Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішими".

Допомога від Німеччини

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що упродовж наступних двох місяців Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000.

Також читайте: Бербок розкритикувала партію Шольца за вагання щодо підтримки України

Автор: 

Німеччина (7357) Анналена Бербок (456)


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Краще б Тауруси дали, тоді б і допомога не знадобилася
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17.09.2024 10:39 Відповісти
Краще б за долбодятлів не голосували, дивись і великої війни не було!
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17.09.2024 12:16 Відповісти
П'яний Медведєв гавкнув на згадку про заклики "окремих західних діячів і закликав їх готуватися до відплати". Медведєв нагадав, що в історії є багато прикладів, коли помста відкладалася, і це стосується актів відплати з боку Радянського Союзу та Росії. Він навів приклад Льва Троцького, Євгена Коновальця, Степана Бандери.Цьому путінському козлу потрібно задуматися над своєю долею.
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17.09.2024 11:25 Відповісти
Це коли Шахтар програє лише Баварії, чи і Боруссії теж. Чи щиро?
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17.09.2024 20:41 Відповісти
 
 