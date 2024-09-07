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Німеччина (7094) Анналена Бербок (422)

Бербок розкритикувала партію Шольца за вагання щодо підтримки України

Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у суботу звинуватила соціал-демократів (СДПН) канцлера Олафа Шольца у послабленні підтримки України.

Заяву Бербок наводить dpa, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства виступала на партійних зборах у місті Потсдамі, столиці землі Бранденбургу. У Бранденбурзі 22 вересня мають відбутися земельні вибори.

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Бербок заявила, що розраховувала на те, що прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке і надалі підтримуватиме Україну, але була стривожена після того, як регіональне відділення СДПН завагалось щодо поставок зброї в Україну під час передвиборчого опитування виборців.

У документі, про який ідеться, СДПН відповіла "нейтрально" на заяву: "Бранденбург повинен працювати над тим, щоб Німеччина продовжувала постачати зброю в Україну".

Бербок сказала, що її турбує, як Шольц, який проживає в Потсдамі, має голосувати на майбутніх виборах.

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Вона запитала: "За кого, власне, він має голосувати в Бранденбурзі 22 вересня?"

Якщо Войдке і його партія не скорегують свій курс, Шольцу доведеться голосувати за "зелених", пожартувала міністерка.

Автор: 
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Топ коментарі
+3
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07.09.2024 20:03
+3
ехххх...
петро петро.
і ти туди ж? як, отой хароший рускій?
у всьому винен, особисто, путін?
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07.09.2024 20:27
+2
Це типу бувший Кулеба розкритикував би вовку, а ще страшніше- ПРости тую мародерню- Єрмака
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07.09.2024 19:57
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Це типу бувший Кулеба розкритикував би вовку, а ще страшніше- ПРости тую мародерню- Єрмака
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07.09.2024 19:57 Відповісти
Оба партии, Зеленые и СДПГ, на грани краха. Теперь еще будут между собой свариться.
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07.09.2024 20:00 Відповісти
Ні. Це типу не так. Кулєба - це ніхто, фейс, заставка у Єрмака, як власне, сам Зєлєнскій. Бербок - політична фігура, самостійна фігура, яку не може звільнити навіть Шольц, не кажучи про його завканцелярії.
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07.09.2024 20:29 Відповісти
так то ж був сарказм
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07.09.2024 22:25 Відповісти
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07.09.2024 20:03 Відповісти
ехххх...
петро петро.
і ти туди ж? як, отой хароший рускій?
у всьому винен, особисто, путін?
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07.09.2024 20:27 Відповісти
Russland verbraucht 40.000 Granaten pro Tag. Wie viele Granaten hat Deutschland insgesamt geliefert?
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07.09.2024 20:33 Відповісти
Stellen Sie diese Frage in Deutschland, nicht auf der ukrainischen Website.
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07.09.2024 20:49 Відповісти
Так він просто ''шольцаваляє''. Все ''у своєму репертуарі''
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07.09.2024 20:37 Відповісти
Якщо наступні вибори в Бундестаг будуть схожі по результатам на теперішні вибори у східних землях, де перемогли з пропутінські партії, то наступні дебати будуть у дусі чи НІмеччина має поставляти зброю Росії.
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07.09.2024 21:27 Відповісти
 
 