Німеччина залишається найсильнішим прихильником України в Європі, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франкфурті 6 вересня запевнив про міцну підтримку України з боку Берліна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник німецького уряду написав у мережі Х (колишня Twitter).
"Німеччина є і залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", – йдеться в дописі.
Топ коментарі
+7 Black Work
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+5 Михайло Иляш
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+5 Bob Fayn
показати весь коментар07.09.2024 08:21
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Будь ласка, зачекайте...
- економіка Німеччини сама могла б виграти цю війну без нікого
- Німеччина і США - це 2 країни що проти вступу України до НАТО
- Німеччина в 2 рази зменшила допомогу на наступний рік
Тобто все з точністю до навпаки до заяви
"2 рази зменшила допомогу на наступний рік" - вперше чую дайте посилання.
Дякую, Чекаю.
Останнє повідомлення було про 77 леопардів на наступний рік - це в ДВА РАЗИ БІЛЬШЕ.
Щоб підкреслити "найсильнішу прихильність".
Навіть прем'єр-міністр Саксонії, християнський демократ Міхаель Кречмер вимагає - всупереч лінії ХДС - скорочення допомоги Україні, а Сара Ваґенкнехт не лише хотіла б припинити постачання зброї Україні, а й наполягає на тому, що необхідно замислитися над можливою компенсацією від України за підрив газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2".
1. Країни Балтії і Скандинавії? - звичайно - дали "менше"....
2. Але це "менше" має свою ціну - подивіться коротенький і дуже повчальний уривок:
https://www.youtube.com/shorts/vW4eoCtxZcw
Більше схоже на самопіар для просування наративу "Німеччина- локомотив Європи".