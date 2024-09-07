Німеччина залишається найсильнішим прихильником України в Європі, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франкфурті 6 вересня запевнив про міцну підтримку України з боку Берліна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник німецького уряду написав у мережі Х (колишня Twitter).

"Німеччина є і залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", – йдеться в дописі.

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