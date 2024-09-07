Германия остается сильнейшим сторонником Украины в Европе, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франкфурте 6 сентября заверил о крепкой поддержке Украины со стороны Берлина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава германского правительства написал в сети Х (бывшая Twitter).
"Германия есть и будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", - говорится в заметке.
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Пожалуйста, подождите...
- економіка Німеччини сама могла б виграти цю війну без нікого
- Німеччина і США - це 2 країни що проти вступу України до НАТО
- Німеччина в 2 рази зменшила допомогу на наступний рік
Тобто все з точністю до навпаки до заяви
"2 рази зменшила допомогу на наступний рік" - вперше чую дайте посилання.
Дякую, Чекаю.
Останнє повідомлення було про 77 леопардів на наступний рік - це в ДВА РАЗИ БІЛЬШЕ.
Щоб підкреслити "найсильнішу прихильність".
Навіть прем'єр-міністр Саксонії, християнський демократ Міхаель Кречмер вимагає - всупереч лінії ХДС - скорочення допомоги Україні, а Сара Ваґенкнехт не лише хотіла б припинити постачання зброї Україні, а й наполягає на тому, що необхідно замислитися над можливою компенсацією від України за підрив газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2".
1. Країни Балтії і Скандинавії? - звичайно - дали "менше"....
2. Але це "менше" має свою ціну - подивіться коротенький і дуже повчальний уривок:
https://www.youtube.com/shorts/vW4eoCtxZcw
Більше схоже на самопіар для просування наративу "Німеччина- локомотив Європи".