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Германия (6727) Украина (44296) Шольц Олаф (850)

Германия остается сильнейшим сторонником Украины в Европе, - Шольц

Володимир Зеленський та Олаф Шольц на зустрічі у Франкфурті

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франкфурте 6 сентября заверил о крепкой поддержке Украины со стороны Берлина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава германского правительства написал в сети Х (бывшая Twitter).

"Германия есть и будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", - говорится в заметке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Шольцом: обсудили расширение сотрудничества в оборонной отрасли и подготовку ко второму Саммиту мира
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Топ комментарии
+7
Шольц забув в кінці написати, що ракети Taurus Україні не передасть.
Щоб підкреслити "найсильнішу прихильність".
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07.09.2024 08:24
+5
Повна херня.

- економіка Німеччини сама могла б виграти цю війну без нікого

- Німеччина і США - це 2 країни що проти вступу України до НАТО

- Німеччина в 2 рази зменшила допомогу на наступний рік

Тобто все з точністю до навпаки до заяви
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07.09.2024 08:17
+5
країни Скандинавії не киздять, а надають допомогу.
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07.09.2024 08:21
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Повна херня.

- економіка Німеччини сама могла б виграти цю війну без нікого

- Німеччина і США - це 2 країни що проти вступу України до НАТО

- Німеччина в 2 рази зменшила допомогу на наступний рік

Тобто все з точністю до навпаки до заяви
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07.09.2024 08:17 Ответить
Типовий кацапський вкид.
"2 рази зменшила допомогу на наступний рік" - вперше чую дайте посилання.
Дякую, Чекаю.
Останнє повідомлення було про 77 леопардів на наступний рік - це в ДВА РАЗИ БІЛЬШЕ.
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07.09.2024 12:26 Ответить
країни Скандинавії не киздять, а надають допомогу.
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07.09.2024 08:21 Ответить
у порноактрисы BDSM-жанра есть пылкие прихильники. старые извращенцы
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07.09.2024 08:22 Ответить
Шольц забув в кінці написати, що ракети Taurus Україні не передасть.
Щоб підкреслити "найсильнішу прихильність".
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07.09.2024 08:24 Ответить
вам дуже вигідні наші біженці. так шо не кизди.
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07.09.2024 08:26 Ответить
Ще не знаємо, що буде після Шольца...
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07.09.2024 08:27 Ответить
Причина, через яку німецький уряд хоче скоротити допомогу Україні, ховається не тільки в ухваленні спірного бюджету. У вересні в трьох федеральних землях на сході Німеччини - Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі - відбудуться вибори в ландтаги (земельні парламенти). Згідно з соцопитуваннями, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) може розраховувати там на успіх, як і партія Сари Ваґенкнехт "Союз Сари Вагенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (ССВ). Як АдН, так і ССВ хочуть припинити допомагати Україні та виступають за зближення з Росією. І якщо на земельних виборах офіційно не йдеться про питання зовнішньої політики, ця тема, тим не менш, відіграє дуже важливу роль у передвиборчій кампанії.

Навіть прем'єр-міністр Саксонії, християнський демократ Міхаель Кречмер вимагає - всупереч лінії ХДС - скорочення допомоги Україні, а Сара Ваґенкнехт не лише хотіла б припинити постачання зброї Україні, а й наполягає на тому, що необхідно замислитися над можливою компенсацією від України за підрив газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2".
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07.09.2024 08:29 Ответить
Ну це зрозуміло...так годують, так годують на "самітах миру".
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07.09.2024 08:29 Ответить
Захiд дав зброi, щоб нi Украiна,нi Засрашка нe виграли!
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07.09.2024 08:43 Ответить
Особисто я дуже вдячний німецькому народу,пану Шольцу за допомогу Україні. Німеччина найбільш допомогає.
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07.09.2024 09:03 Ответить
Відповім просто на фразу "найбільш допомогає":
1. Країни Балтії і Скандинавії? - звичайно - дали "менше"....
2. Але це "менше" має свою ціну - подивіться коротенький і дуже повчальний уривок:
https://www.youtube.com/shorts/vW4eoCtxZcw
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07.09.2024 09:35 Ответить
Якими одиницями Шольц вимірює "силу прихильності"?
Більше схоже на самопіар для просування наративу "Німеччина- локомотив Європи".
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07.09.2024 09:42 Ответить
 
 