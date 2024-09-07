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Германия (6727) Анналена Бербок (314)

Бербок подвергла критике партию Шольца за колебания относительно поддержки Украины

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу обвинила социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца в ослаблении поддержки Украины.

Заявление Бербок приводит dpa, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава немецкого внешнеполитического ведомства выступала на партийном собрании в городе Потсдаме, столице земли Бранденбурга. В Бранденбурге 22 сентября должны состояться земельные выборы.

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Бербок заявила, что рассчитывала на то, что премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке и в дальнейшем будет поддерживать Украину, но была встревожена после того, как региональное отделение СДПГ засомневалось относительно поставок оружия в Украину во время предвыборного опроса избирателей.

В документе, о котором идет речь, СДПГ ответила "нейтрально" на заявление: "Бранденбург должен работать над тем, чтобы Германия продолжала поставлять оружие в Украину".

Бербок сказала, что ее беспокоит, как Шольц, проживающий в Потсдаме, должен голосовать на предстоящих выборах.

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Она спросила: "За кого, собственно, он должен голосовать в Бранденбурге 22 сентября?"

Если Войдке и его партия не скорректируют свой курс, Шольцу придется голосовать за "зеленых", пошутила министр.
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Топ комментарии
+3
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07.09.2024 20:03
+3
ехххх...
петро петро.
і ти туди ж? як, отой хароший рускій?
у всьому винен, особисто, путін?
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07.09.2024 20:27
+2
Це типу бувший Кулеба розкритикував би вовку, а ще страшніше- ПРости тую мародерню- Єрмака
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07.09.2024 19:57
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Це типу бувший Кулеба розкритикував би вовку, а ще страшніше- ПРости тую мародерню- Єрмака
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07.09.2024 19:57 Ответить
Оба партии, Зеленые и СДПГ, на грани краха. Теперь еще будут между собой свариться.
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07.09.2024 20:00 Ответить
Ні. Це типу не так. Кулєба - це ніхто, фейс, заставка у Єрмака, як власне, сам Зєлєнскій. Бербок - політична фігура, самостійна фігура, яку не може звільнити навіть Шольц, не кажучи про його завканцелярії.
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07.09.2024 20:29 Ответить
так то ж був сарказм
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07.09.2024 22:25 Ответить
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07.09.2024 20:03 Ответить
ехххх...
петро петро.
і ти туди ж? як, отой хароший рускій?
у всьому винен, особисто, путін?
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07.09.2024 20:27 Ответить
Russland verbraucht 40.000 Granaten pro Tag. Wie viele Granaten hat Deutschland insgesamt geliefert?
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07.09.2024 20:33 Ответить
Stellen Sie diese Frage in Deutschland, nicht auf der ukrainischen Website.
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07.09.2024 20:49 Ответить
Так він просто ''шольцаваляє''. Все ''у своєму репертуарі''
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07.09.2024 20:37 Ответить
Якщо наступні вибори в Бундестаг будуть схожі по результатам на теперішні вибори у східних землях, де перемогли з пропутінські партії, то наступні дебати будуть у дусі чи НІмеччина має поставляти зброю Росії.
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07.09.2024 21:27 Ответить
 
 