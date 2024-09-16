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Німеччина (7101) САУ (206) Пісторіус (218)

Німеччина передасть Україні шість САУ Panzerhaubitze 2000 в наступні два місяці, - міністр оборони Пісторіус

УКраїна отримає від Німеччини 6 САУ

Упродовж наступних двох місяців Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 від Німеччини.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Stern, повідомляє Цензор.НЕТ.

На початку цього місяця Пісторіус анонсував передачу Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на суму 150 мільйонів євро.

Перша частина із обіцяних Німеччиною САУ надійде до України впродовж наступних двох місяців.

"Я думаю, що шість із них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів", - сказав Пісторіус.

Він також зауважив, що загарбницька війна Росії проти України показує, наскільки важлива артилерія на сучасному полі бою.

"Сухопутні сили навряд чи здатні діяти без ефективної та оперативної артилерії", - сказав очільник оборонного відомства Німеччини.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ отримали 18 артилерійських установок "Богдана". Виробництво цих САУ профінансувала Данія.

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Королівський дарунок від першої за економікою країни Європи. Просто дякую.
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16.09.2024 23:04 Відповісти
Одні оголошення і анонси! Поки іран мовчки передає і не тявкає про це!!
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16.09.2024 23:09 Відповісти
Думаю, що це через залежність від ''мені подобається'' у соц мережах
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16.09.2024 23:15 Відповісти
Маленьке уточнення: не передає, а продає.
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16.09.2024 23:22 Відповісти
Дякуємо.
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16.09.2024 23:21 Відповісти
Можуть собі дозволити не поспішати і два місяці, і три, і п'ять - німців не вбивають.
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16.09.2024 23:34 Відповісти
Шість, Карл!.. Шість!.. за два місяця...
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17.09.2024 08:24 Відповісти
Можна порівняти з адміністраціею Байдена+Камали, котрі мають гроші від Конгресу
за 2.5роки

0 літаків. "Нуль, Карл!.. Нуль!.. за два+ роки... " від першої країни світу
31 танк "31, Карл!.. 31!.. за два+ роки... " від першої країни світу
2 Patriot "2, Карл!.. 2!.. за два+ роки... " від першої країни світу

22га країна світу за ВВП Польша
18 літаків, Міг29
325 танків, більше ніж всі 50+ країн разом взяті
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17.09.2024 09:57 Відповісти
 
 