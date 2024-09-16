РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9086 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 776 9
Германия (6732) САУ (192) Писториус (170)

Германия передаст Украине шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в следующие два месяца, - министр обороны Писториус

УКраїна отримає від Німеччини 6 САУ

В течение следующих двух месяцев Украина получит шесть САУ Panzerhaubitze 2000 от Германии.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писторуис, пишет Stern, сообщает Цензор.НЕТ.

В начале этого месяца Писториус анонсировал передачу Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 150 миллионов евро.

Первая часть из обещанных Германией САУ поступит в Украину в течение следующих двух месяцев.

"Я думаю, что шесть из них будут доставлены в течение следующих восьми недель", - сказал Писториус.

Он также отметил, что захватническая война России против Украины показывает, насколько важна артиллерия на современном поле боя.

"Сухопутные силы вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии", - сказал глава оборонного ведомства Германии.

Напомним, что недавно ВСУ получили 18 артиллерийских установок "Богдана". Производство этих САУ профинансировала Дания.

Читайте также: Писториус о разрешении Украине бить западным оружием по целям в РФ: Партнеры, поставляющие оружие, свободны в своих решениях
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Королівський дарунок від першої за економікою країни Європи. Просто дякую.
показать весь комментарий
16.09.2024 23:04 Ответить
Одні оголошення і анонси! Поки іран мовчки передає і не тявкає про це!!
показать весь комментарий
16.09.2024 23:09 Ответить
Думаю, що це через залежність від ''мені подобається'' у соц мережах
показать весь комментарий
16.09.2024 23:15 Ответить
Маленьке уточнення: не передає, а продає.
показать весь комментарий
16.09.2024 23:22 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
16.09.2024 23:21 Ответить
Можуть собі дозволити не поспішати і два місяці, і три, і п'ять - німців не вбивають.
показать весь комментарий
16.09.2024 23:34 Ответить
Шість, Карл!.. Шість!.. за два місяця...
показать весь комментарий
17.09.2024 08:24 Ответить
Можна порівняти з адміністраціею Байдена+Камали, котрі мають гроші від Конгресу
за 2.5роки

0 літаків. "Нуль, Карл!.. Нуль!.. за два+ роки... " від першої країни світу
31 танк "31, Карл!.. 31!.. за два+ роки... " від першої країни світу
2 Patriot "2, Карл!.. 2!.. за два+ роки... " від першої країни світу

22га країна світу за ВВП Польша
18 літаків, Міг29
325 танків, більше ніж всі 50+ країн разом взяті
показать весь комментарий
17.09.2024 09:57 Ответить
 
 