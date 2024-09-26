Країни G7+ cхвалили декларацію щодо відновлення й відбудови України

Лідери "Групи семи" та країн-партнерів схвалили Спільну декларацію з підтримки відновлення та відбудови України. Декларація передбачає подальшу військову, економічну й гуманітарну допомогу як у короткій перспективі, так і на повоєнний період.

Про це оголосив у Нью-Йорку під час урочистого зібрання країн-підписантів президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми оприлюднюємо Спільну декларацію про підтримку відновлення та відбудови України, щоби чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну зараз і в майбутньому", - наголосив Байден.

За його словами, до історичної декларації приєдналися понад 30 країн, а також Європейський Союз.

Документ підтверджує непохитну міжнародну підтримку України сьогодні та в майбутньому, "під час війни й під час миру". При цьому, країни G7+ чітко відзначили готовність допомоги в короткостроковому фінансуванні та довгостроковому процесі відновлення України.

Читайте: Міністри G7+ закликали терміново підтримати енергетичний сектор України

"Ми розвіюємо будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії або що вона може перемогти, спричинивши економічний крах України", - підкреслив президент США.

Водночас наголошується, що, за міжнародним правом, Росія зобов’язана сплатити за завдану нею шкоду. З цією метою заморожені суверенні активи РФ на Заході залишатимуться нерухомими, доки вона не припинить агресію та не відшкодує втрати Україні.

Також міжнародні партнери обіцяють підтримувати макрофінансову стабільність України для відновлення критичної інфраструктури, стимулювання економічного зростання, підтримки соціальної стійкості, впровадження пріоритетних реформ. Серед останніх – покращення бізнес-клімату, зміцнення антикорупційних зусиль, реформа системи правосуддя, просування верховенства права в рамках вступу до ЄС.

Також читайте: G7+ допоможе зміцнити ППО України для захисту її енергосистеми від російських ударів

Крім того, здійснюватиметься сприяння щодо виділення Україні $50 млрд в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA). Позики обслуговуватимуться та погашатимуться за рахунок надходжень від заморожених російських суверенних активів, які знаходяться в Європейському Союзі та інших відповідних юрисдикціях.

Планують задіяти Платформу донорів України, щоби продовжити розробку стратегії та координацію економічного відновлення нашої країни.

"Для виконання цих зобов’язань кожен із нас працюватиме над забезпеченням Україні конкретної двосторонньої підтримки відповідно до цієї спільної декларації та двосторонніх угод і домовленостей у сфері безпеки, які були обговорені та підписані з Україною", - йдеться в декларації.

Також читайте: G7 допоможе Україні відновити культурну спадщину, якій завдано шкоди внаслідок вторгнення Росії

Зі свого боку Україна бере на себе зобов’язання щодо впровадження економічної, судової, антикорупційної реформ, а також вдосконалення систем корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями та правоохоронної сфери.

"Ці реформи є необхідними та будуть життєво важливими для забезпечення довгострокової підтримки реконструкції та відновлення України", - вказується в декларації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Я покажу Байдену та партнерам по G7, яким ми бачимо мир