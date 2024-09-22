G7 допоможе Україні відновити культурну спадщину, якій завдано шкоди внаслідок вторгнення Росії

Міністри культури країн G7 у рамках триденної зустрічі, яка завершилася у суботу в італійському Неаполі, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні відновити її культурну спадщину, якій була завдана шкода внаслідок російського вторгнення.

"Ми об’єднані в захисті та сприянні стійкості та відродженню української культури та культурної спадщини як матеріальної, так і нематеріальної", - йдеться у підсумковій декларації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністри культури країн G7 заявили, що "рішуче засуджують широкомасштабну агресію Росії проти України та повсюдне знищення історичних місць і культурних закладів, таких, як музеї, театри, бібліотеки, архіви, церкви та культові споруди, що загрожує українській культурній ідентичності".

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Міністр культури Італії, що головує цього року в G7, Алессандро Джулі назвав це зобов'язання щодо допомоги Києву особливо важливим.

"Важлива повна згода щодо підтримки української культури. Була одностайна згода щодо цієї ініціативи. Є міжнародна підтримка для відновлення, і ми будемо працювати разом з міністром (МЗС Італії Антоніо Таяні – ред.) Таяні для Міжнародної конференції з відновлення України у 2025 році ", - сказав Джулі на пресконференції.