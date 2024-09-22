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G-7 G7 (992) історія (1069) культура (427) пам'ятник (922) пам'ять (1176) відновлення (525)

G7 допоможе Україні відновити культурну спадщину, якій завдано шкоди внаслідок вторгнення Росії

G7

Міністри культури країн G7 у рамках триденної зустрічі, яка завершилася у суботу в італійському Неаполі, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні відновити її культурну спадщину, якій була завдана шкода внаслідок російського вторгнення.

"Ми об’єднані в захисті та сприянні стійкості та відродженню української культури та культурної спадщини як матеріальної, так і нематеріальної", - йдеться у підсумковій декларації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністри культури країн G7 заявили, що "рішуче засуджують широкомасштабну агресію Росії проти України та повсюдне знищення історичних місць і культурних закладів, таких, як музеї, театри, бібліотеки, архіви, церкви та культові споруди, що загрожує українській культурній ідентичності".

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Міністр культури Італії, що головує цього року в G7, Алессандро Джулі назвав це зобов'язання щодо допомоги Києву особливо важливим.

"Важлива повна згода щодо підтримки української культури. Була одностайна згода щодо цієї ініціативи. Є міжнародна підтримка для відновлення, і ми будемо працювати разом з міністром (МЗС Італії Антоніо Таяні – ред.) Таяні для Міжнародної конференції з відновлення України у 2025 році ", - сказав Джулі на пресконференції.

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Топ коментарі
+3
Обіцянка допомоги в облаштування цвинтаря, людям, котрих вбивають прямо зараз, є верхом цинізму.
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22.09.2024 01:53
+2
Ідіть ви у сраку разом із Зе ленським !!!
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22.09.2024 00:34
+2
Припиніть годувати грошима ЗЄрмаків.
Злийте весь компромат, що на них є.
Заведіть на ЗЄ та його потужних меджерів карні справи.
Дайте нам від них позбавитися.
Дайте нам виграти війну.

А вже потім відновлення.

Це обійдеться набагато дешевше і все прискорить.
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22.09.2024 00:39
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Джошуа 5 раунд ту ту....
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22.09.2024 00:29 Відповісти
Ідіть ви у сраку разом із Зе ленським !!!
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22.09.2024 00:34 Відповісти
Припиніть годувати грошима ЗЄрмаків.
Злийте весь компромат, що на них є.
Заведіть на ЗЄ та його потужних меджерів карні справи.
Дайте нам від них позбавитися.
Дайте нам виграти війну.

А вже потім відновлення.

Це обійдеться набагато дешевше і все прискорить.
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22.09.2024 00:39 Відповісти
цікаво хто буде відновлювати спадщіну України шкоду якої завдали зелені?
слуговкині народу рожати будуть через 2 місяці і по 12?
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22.09.2024 00:42 Відповісти
Обіцянка допомоги в облаштування цвинтаря, людям, котрих вбивають прямо зараз, є верхом цинізму.
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22.09.2024 01:53 Відповісти
вбили б вже когось з бурятів які розсртілювали людей в Бучі
і в кацапнявих ідіотів би гонору поменшало...
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22.09.2024 04:50 Відповісти
китів не чіпати!
вони не стріляли в Бучі!
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22.09.2024 04:56 Відповісти
Зброї би краще дали...
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22.09.2024 07:39 Відповісти
"допоможе Україні відновити шкоду" ???
Тобто, якщо шкода якимось чином зникне, то її допоможуть відновити!
зеленське кодло і без допомоги впорається.
а автору бажано думати перед писанням
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22.09.2024 08:06 Відповісти
 
 