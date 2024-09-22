G7 допоможе Україні відновити культурну спадщину, якій завдано шкоди внаслідок вторгнення Росії
Міністри культури країн G7 у рамках триденної зустрічі, яка завершилася у суботу в італійському Неаполі, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні відновити її культурну спадщину, якій була завдана шкода внаслідок російського вторгнення.
"Ми об’єднані в захисті та сприянні стійкості та відродженню української культури та культурної спадщини як матеріальної, так і нематеріальної", - йдеться у підсумковій декларації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Міністри культури країн G7 заявили, що "рішуче засуджують широкомасштабну агресію Росії проти України та повсюдне знищення історичних місць і культурних закладів, таких, як музеї, театри, бібліотеки, архіви, церкви та культові споруди, що загрожує українській культурній ідентичності".
Міністр культури Італії, що головує цього року в G7, Алессандро Джулі назвав це зобов'язання щодо допомоги Києву особливо важливим.
"Важлива повна згода щодо підтримки української культури. Була одностайна згода щодо цієї ініціативи. Є міжнародна підтримка для відновлення, і ми будемо працювати разом з міністром (МЗС Італії Антоніо Таяні – ред.) Таяні для Міжнародної конференції з відновлення України у 2025 році ", - сказав Джулі на пресконференції.
Будь ласка, зачекайте...
Злийте весь компромат, що на них є.
Заведіть на ЗЄ та його потужних меджерів карні справи.
Дайте нам від них позбавитися.
Дайте нам виграти війну.
А вже потім відновлення.
Це обійдеться набагато дешевше і все прискорить.
слуговкині народу рожати будуть через 2 місяці і по 12?
і в кацапнявих ідіотів би гонору поменшало...
вони не стріляли в Бучі!
Тобто, якщо шкода якимось чином зникне, то її допоможуть відновити!
зеленське кодло і без допомоги впорається.
а автору бажано думати перед писанням