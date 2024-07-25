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Комітет ЮНЕСКО вперше офіційно зафіксував, що РФ є причиною загрози об’єктам культурної спадщини України

юнеско

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО закликав Росію утриматися від дій, що можуть завдавати шкоду культурній спадщині України.

Про це інформує пресслужба українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначають, що це це вагома перемога делегації України в складі представників МЗС, Міндовкілля та МКІП на чолі з Анастасією Бондар і зазначає, що воно було прийнято під час розгляду питання стану збереження українських об’єктів всесвітньої спадщини "Київ: Собор Св. Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра", "Львів - Ансамбль історичного центру" та "Історичний центр Одеси".

За результатами розгляду і голосування Комітет всесвітньої спадщини (КВС) також закликав виконувати свої зобов'язання за міжнародним правом, включаючи статтю 6 Конвенції про всесвітню спадщину.

"Сьогоднішнє рішення КВС має довгострокові позитивні наслідки для України. По-перше, Комітет нарешті в своїх офіційних документах зафіксував, що саме Російська Федерація є причиною загрози обʼєктам культурної спадщини України. Ми нарешті змогли уникнути розмитих формулювань про "заклики до всіх сторін", - розповіла голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО, заступниця глави МЗС України Ірина Боровець.

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Вона відзначила, що, підтримка України в КВС дає чіткий сигнал країні-агресорці, що цивілізований світ стоїть на боці України у відновленні справедливості та захисті нашої культурної спадщини.

Комітет ЮНЕСКО вперше рішуче засудив повномасштабну агресію Росії та цілеспрямоване знищення культурної спадщини та української ідентичності, підкреслило МЗС.

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Автор: 

культура (432) МЗС (4110) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+2
Тобто, 11 років московської окупації розкрадання та знищення пам'яток в Україні, то ще й і не довго?!?
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25.07.2024 20:07
+2
потужно! переможно!
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25.07.2024 20:09
+2
Комітет ЮНЕСКО до сих пір не зрозумів що РФ є загрозою культурної спадщини всього Світу а також Цивілізації взагалі.
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25.07.2024 20:29
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Тобто, 11 років московської окупації розкрадання та знищення пам'яток в Україні, то ще й і не довго?!?
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25.07.2024 20:07 Відповісти
Прозріли?
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25.07.2024 20:07 Відповісти
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25.07.2024 20:14 Відповісти
ДТЕК у ЮНЕСКО зір нарешті включив?
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25.07.2024 20:08 Відповісти
потужно! переможно!
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25.07.2024 20:09 Відповісти
Мабуть сліпі з ОБСЄ підказали.
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25.07.2024 20:15 Відповісти
Ну і чьо???
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25.07.2024 20:26 Відповісти
Комітет ЮНЕСКО до сих пір не зрозумів що РФ є загрозою культурної спадщини всього Світу а також Цивілізації взагалі.
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25.07.2024 20:29 Відповісти
Как-то это фсе на скорую руку...
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25.07.2024 21:01 Відповісти
ЮНЕСКО кагбэ намекает, шо дедолларизация дедолларизацией - а заносить в фублях всё равно не комильфо.
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26.07.2024 00:37 Відповісти
ЮНЕСКо, такаж непотрібна організація як і ООН. Пафосне лайно, яке нічого не робить і ні на що не спроможне
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26.07.2024 07:19 Відповісти
 
 