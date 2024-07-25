Комітет ЮНЕСКО вперше офіційно зафіксував, що РФ є причиною загрози об’єктам культурної спадщини України
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО закликав Росію утриматися від дій, що можуть завдавати шкоду культурній спадщині України.
Про це інформує пресслужба українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.
У міністерстві зазначають, що це це вагома перемога делегації України в складі представників МЗС, Міндовкілля та МКІП на чолі з Анастасією Бондар і зазначає, що воно було прийнято під час розгляду питання стану збереження українських об’єктів всесвітньої спадщини "Київ: Собор Св. Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра", "Львів - Ансамбль історичного центру" та "Історичний центр Одеси".
За результатами розгляду і голосування Комітет всесвітньої спадщини (КВС) також закликав виконувати свої зобов'язання за міжнародним правом, включаючи статтю 6 Конвенції про всесвітню спадщину.
"Сьогоднішнє рішення КВС має довгострокові позитивні наслідки для України. По-перше, Комітет нарешті в своїх офіційних документах зафіксував, що саме Російська Федерація є причиною загрози обʼєктам культурної спадщини України. Ми нарешті змогли уникнути розмитих формулювань про "заклики до всіх сторін", - розповіла голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО, заступниця глави МЗС України Ірина Боровець.
Вона відзначила, що, підтримка України в КВС дає чіткий сигнал країні-агресорці, що цивілізований світ стоїть на боці України у відновленні справедливості та захисті нашої культурної спадщини.
Комітет ЮНЕСКО вперше рішуче засудив повномасштабну агресію Росії та цілеспрямоване знищення культурної спадщини та української ідентичності, підкреслило МЗС.
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