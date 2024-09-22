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G7 (799) история (1995) культура (801) памятник (2082) память (1484) восстановления (130)

G7 поможет Украине восстановить культурное наследие, которому нанесен ущерб в результате вторжения России

G7

Министры культуры стран G7 в рамках трехдневной встречи, которая завершилась в субботу в итальянском Неаполе, взяли на себя обязательства помогать Украине восстановить ее культурное наследие, которому был нанесен ущерб в результате российского вторжения.

"Мы объединены в защите и содействии устойчивости и возрождению украинской культуры и культурного наследия как материального, так и нематериального", - говорится в итоговой декларации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министры культуры стран G7 заявили, что "решительно осуждают широкомасштабную агрессию России против Украины и повсеместное уничтожение исторических мест и культурных учреждений, таких, как музеи, театры, библиотеки, архивы, церкви и культовые сооружения, что угрожает украинской культурной идентичности".

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Министр культуры Италии, председательствующей в этом году в G7, Алессандро Джули назвал это обязательство по помощи Киеву особенно важным.

"Важно полное согласие по поддержке украинской культуры. Было единодушное согласие по этой инициативе. Есть международная поддержка для восстановления, и мы будем работать вместе с министром (МИД Италии Антонио Таяни - ред.) Таяни для Международной конференции по восстановлению Украины в 2025 году", - сказал Джули на пресс-конференции.
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Топ комментарии
+3
Обіцянка допомоги в облаштування цвинтаря, людям, котрих вбивають прямо зараз, є верхом цинізму.
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22.09.2024 01:53
+2
Ідіть ви у сраку разом із Зе ленським !!!
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22.09.2024 00:34
+2
Припиніть годувати грошима ЗЄрмаків.
Злийте весь компромат, що на них є.
Заведіть на ЗЄ та його потужних меджерів карні справи.
Дайте нам від них позбавитися.
Дайте нам виграти війну.

А вже потім відновлення.

Це обійдеться набагато дешевше і все прискорить.
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22.09.2024 00:39
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Джошуа 5 раунд ту ту....
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22.09.2024 00:29 Ответить
Ідіть ви у сраку разом із Зе ленським !!!
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22.09.2024 00:34 Ответить
Припиніть годувати грошима ЗЄрмаків.
Злийте весь компромат, що на них є.
Заведіть на ЗЄ та його потужних меджерів карні справи.
Дайте нам від них позбавитися.
Дайте нам виграти війну.

А вже потім відновлення.

Це обійдеться набагато дешевше і все прискорить.
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22.09.2024 00:39 Ответить
цікаво хто буде відновлювати спадщіну України шкоду якої завдали зелені?
слуговкині народу рожати будуть через 2 місяці і по 12?
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22.09.2024 00:42 Ответить
Обіцянка допомоги в облаштування цвинтаря, людям, котрих вбивають прямо зараз, є верхом цинізму.
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22.09.2024 01:53 Ответить
вбили б вже когось з бурятів які розсртілювали людей в Бучі
і в кацапнявих ідіотів би гонору поменшало...
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22.09.2024 04:50 Ответить
китів не чіпати!
вони не стріляли в Бучі!
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22.09.2024 04:56 Ответить
Зброї би краще дали...
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22.09.2024 07:39 Ответить
"допоможе Україні відновити шкоду" ???
Тобто, якщо шкода якимось чином зникне, то її допоможуть відновити!
зеленське кодло і без допомоги впорається.
а автору бажано думати перед писанням
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22.09.2024 08:06 Ответить
 
 