G7 поможет Украине восстановить культурное наследие, которому нанесен ущерб в результате вторжения России

Министры культуры стран G7 в рамках трехдневной встречи, которая завершилась в субботу в итальянском Неаполе, взяли на себя обязательства помогать Украине восстановить ее культурное наследие, которому был нанесен ущерб в результате российского вторжения.

"Мы объединены в защите и содействии устойчивости и возрождению украинской культуры и культурного наследия как материального, так и нематериального", - говорится в итоговой декларации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министры культуры стран G7 заявили, что "решительно осуждают широкомасштабную агрессию России против Украины и повсеместное уничтожение исторических мест и культурных учреждений, таких, как музеи, театры, библиотеки, архивы, церкви и культовые сооружения, что угрожает украинской культурной идентичности".

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Министр культуры Италии, председательствующей в этом году в G7, Алессандро Джули назвал это обязательство по помощи Киеву особенно важным.

"Важно полное согласие по поддержке украинской культуры. Было единодушное согласие по этой инициативе. Есть международная поддержка для восстановления, и мы будем работать вместе с министром (МИД Италии Антонио Таяни - ред.) Таяни для Международной конференции по восстановлению Украины в 2025 году", - сказал Джули на пресс-конференции.