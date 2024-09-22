G7 поможет Украине восстановить культурное наследие, которому нанесен ущерб в результате вторжения России
Министры культуры стран G7 в рамках трехдневной встречи, которая завершилась в субботу в итальянском Неаполе, взяли на себя обязательства помогать Украине восстановить ее культурное наследие, которому был нанесен ущерб в результате российского вторжения.
"Мы объединены в защите и содействии устойчивости и возрождению украинской культуры и культурного наследия как материального, так и нематериального", - говорится в итоговой декларации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Министры культуры стран G7 заявили, что "решительно осуждают широкомасштабную агрессию России против Украины и повсеместное уничтожение исторических мест и культурных учреждений, таких, как музеи, театры, библиотеки, архивы, церкви и культовые сооружения, что угрожает украинской культурной идентичности".
Министр культуры Италии, председательствующей в этом году в G7, Алессандро Джули назвал это обязательство по помощи Киеву особенно важным.
"Важно полное согласие по поддержке украинской культуры. Было единодушное согласие по этой инициативе. Есть международная поддержка для восстановления, и мы будем работать вместе с министром (МИД Италии Антонио Таяни - ред.) Таяни для Международной конференции по восстановлению Украины в 2025 году", - сказал Джули на пресс-конференции.
Пожалуйста, подождите...
Злийте весь компромат, що на них є.
Заведіть на ЗЄ та його потужних меджерів карні справи.
Дайте нам від них позбавитися.
Дайте нам виграти війну.
А вже потім відновлення.
Це обійдеться набагато дешевше і все прискорить.
слуговкині народу рожати будуть через 2 місяці і по 12?
і в кацапнявих ідіотів би гонору поменшало...
вони не стріляли в Бучі!
Тобто, якщо шкода якимось чином зникне, то її допоможуть відновити!
зеленське кодло і без допомоги впорається.
а автору бажано думати перед писанням