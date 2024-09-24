G7+ поможет укрепить ПВО Украины для защиты ее энергосистемы от российских ударов

Тяжелая ситуация в энергетике Украины была обсуждена на уровне министров G7+ под председательством Государственного секретаря США Блинкена и министра иностранных дел Украины Сибиги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Сегодня мы обсудим, где мы сейчас находимся, и в каком направлении должны срочно двигаться, в последующие дни и недели - чтобы отремонтировать и заменить то, что было разрушено российскими бомбами и ракетами; как защитить различные объекты энергосети; как обеспечить больше энергии для Украины, энергораспределение; мобилизовать компании, чтобы они также выполняли свою роль; работать с европейцами и энергетической сетью в Европе, чтобы сделать доступной еще больше энергии для украинцев", - заявил 23 сентября перед встречей G7 Блинкен.

Госсекретарь США предупредил, что "предстоящая зима будет сложной" и заверил, что страны "Группы семи" ежедневно работают вместе, чтобы помочь Украине пережить эту зиму.

Блинкен отчитался, что с начала полномасштабного вторжения страны G7+ мобилизовали на обеспечение энергетических потребностей Украины более 4 миллиардов долларов.

"Эти средства ... превращаются в практические потребности, чтобы помочь нашим украинским друзьям пережить следующие месяцы, особенно пережить зиму. Мы снова имеем не только перспективу, но и реальность того, что Путин использует зиму, погоду как оружие, использует энергетику как оружие в своих усилиях покорить Украину", - заявил Блинкен.

По завершению встречи страны G7+ в своем заявлении осудили российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

"Мы решительно осуждаем непрерывные удары России ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины и городам по всей Украине, которые усилились с марта 2024 года и серьезно угрожают энергетической безопасности Украины, [которые ограничивают] доступ граждан Украины к критически важным услугам, в частности электричества, тепла и воды, в течение холодных зимних месяцев, которые могут быть самыми жестокими для Украины по крайней мере за время ее независимости", - говорится в заявлении.

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Напомним, по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.