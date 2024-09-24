РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8685 посетителей онлайн
Новости
1 190 8
G7 (799) Украина (44300) энергетика (2471)

G7+ поможет укрепить ПВО Украины для защиты ее энергосистемы от российских ударов

Міністерська нарада G7+, присвячена захисту енергосистеми України

Тяжелая ситуация в энергетике Украины была обсуждена на уровне министров G7+ под председательством Государственного секретаря США Блинкена и министра иностранных дел Украины Сибиги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Сегодня мы обсудим, где мы сейчас находимся, и в каком направлении должны срочно двигаться, в последующие дни и недели - чтобы отремонтировать и заменить то, что было разрушено российскими бомбами и ракетами; как защитить различные объекты энергосети; как обеспечить больше энергии для Украины, энергораспределение; мобилизовать компании, чтобы они также выполняли свою роль; работать с европейцами и энергетической сетью в Европе, чтобы сделать доступной еще больше энергии для украинцев", - заявил 23 сентября перед встречей G7 Блинкен.

Госсекретарь США предупредил, что "предстоящая зима будет сложной" и заверил, что страны "Группы семи" ежедневно работают вместе, чтобы помочь Украине пережить эту зиму.

Блинкен отчитался, что с начала полномасштабного вторжения страны G7+ мобилизовали на обеспечение энергетических потребностей Украины более 4 миллиардов долларов.

"Эти средства ... превращаются в практические потребности, чтобы помочь нашим украинским друзьям пережить следующие месяцы, особенно пережить зиму. Мы снова имеем не только перспективу, но и реальность того, что Путин использует зиму, погоду как оружие, использует энергетику как оружие в своих усилиях покорить Украину", - заявил Блинкен.

По завершению встречи страны G7+ в своем заявлении осудили российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

"Мы решительно осуждаем непрерывные удары России ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины и городам по всей Украине, которые усилились с марта 2024 года и серьезно угрожают энергетической безопасности Украины, [которые ограничивают] доступ граждан Украины к критически важным услугам, в частности электричества, тепла и воды, в течение холодных зимних месяцев, которые могут быть самыми жестокими для Украины по крайней мере за время ее независимости", - говорится в заявлении.

Также читайте: G7 поможет Украине восстановить культурное наследие, которому нанесен ущерб в результате вторжения России

Напомним, по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі електроенергії не захищені? ********, а як так вийшло, шо ще у 2023 році ваш президент, який зараз прострочений, взяв це питання побудови трирівневого захисту під особистий контроль, бюджет надав на це 20 міліардів народних гривень, партнери надали сотні міліонів євро та долярів, керував цімі грошима плешивий поц-пуштун наєм, а грошики тютю і захисту нема?
показать весь комментарий
24.09.2024 07:24 Ответить
Зате хоч ржоооом не переставая і шашликі кроваві жрьом на повен хавальник !
показать весь комментарий
24.09.2024 08:10 Ответить
поки вони надумають потім придумають затім будуть шукати кошти а наші ''кируни'' їх використовувати на свій розум нашій єнергетиці буде пі....... !
показать весь комментарий
24.09.2024 09:18 Ответить
да у нас партнеры самые партнеристые партнеры в мире!!2,5 года авиаобстрелов,ракет,бомб и тут светлейшие умы человечества посещают светлые мысли,жаль что светлые действия не контактируют с светлыми мыслями
показать весь комментарий
24.09.2024 08:09 Ответить
ППО і ПРО країни не організоване і не забезпечене, Україна котиться у прірву а банківський кловун гастролює за океяном і отримує призи за свої "потужні досягнення".
Його ціль не працювати на країну, а любою ціною малюватися в центрі уваги (навіть граючи прутнем по клавішах).
показать весь комментарий
24.09.2024 08:44 Ответить
G7+ допоможе зміцнити ППО України для захисту її енергосистеми від російських ударів "ЗМІЦНИТИ" це чергова порція обіцянок,котрі особливо ніхто й не буде виконувати,хоча під "ЗМІЦНЕННЯ" будуть гроші розтягувати
показать весь комментарий
24.09.2024 10:31 Ответить
 
 