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Новини
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G7+ допоможе зміцнити ППО України для захисту її енергосистеми від російських ударів

Міністерська нарада G7+, присвячена захисту енергосистеми України

Важка ситуація в енергетиці України була обговорена на рівні міністрів G7+ під головуванням Державного секретаря США Блінкена та міністра закордонних справ України Сибіги.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Сьогодні ми обговоримо, де ми нині перебуваємо, і в якому напрямку маємо терміново рухатися, в наступні дні й тижні – щоб поремонтувати та замінити те, що було зруйноване російськими бомбами та ракетами; як захистити різні об'єкти енергомережі; як забезпечити більше енергії для України, енергорозподіл; мобілізувати компанії, аби вони також виконували свою роль; працювати з європейцями та енергетичною мережею в Європі, щоб зробити доступною ще більше енергії для українців", - заявив 23 вересня перед зустріччю G7 Блінкен.

Держсекретар США попередив, що "майбутня зима буде складною" і запевнив, що країни "Групи семи" щодня працюють разом, аби допомогти Україні пережити цю зиму.

Блінкен відзвітував, що від початку повномасштабного вторгнення країни G7+ мобілізували на забезпечення енергетичних потреб України понад 4 мільярди доларів.

"Ці кошти … перетворюються на практичні потреби, щоб допомогти нашим українським друзям пережити наступні місяці, особливо пережити зиму. Ми знову маємо не лише перспективу, а й реальність того, що Путін використовує зиму, погоду як зброю, використовує енергетику як зброю у своїх зусиллях підкорити Україну", - заявив Блінкен.

По завершенню зустрічі країни G7+ в своїй заяві засудили російські атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Ми рішуче засуджуємо безперервні удари Росії ракетами та безпілотниками по енергетичній інфраструктурі України та містам по всій Україні, які посилилися з березня 2024 року та серйозно загрожують енергетичній безпеці України, [які обмежують] доступ громадян України до критично важливих послуг, зокрема електрики, тепла та води, протягом холодних зимових місяців, які можуть бути найжорстокішими для України принаймні за часи її незалежності", - мовиться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародні партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення енергетики України, – Блінкен

Нагадаємо, за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.

 

Автор: 

G-7 G7 (1034) Україна (5912) енергетика (2601)


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Відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі електроенергії не захищені? ********, а як так вийшло, шо ще у 2023 році ваш президент, який зараз прострочений, взяв це питання побудови трирівневого захисту під особистий контроль, бюджет надав на це 20 міліардів народних гривень, партнери надали сотні міліонів євро та долярів, керував цімі грошима плешивий поц-пуштун наєм, а грошики тютю і захисту нема?
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24.09.2024 07:24 Відповісти
Зате хоч ржоооом не переставая і шашликі кроваві жрьом на повен хавальник !
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24.09.2024 08:10 Відповісти
поки вони надумають потім придумають затім будуть шукати кошти а наші ''кируни'' їх використовувати на свій розум нашій єнергетиці буде пі....... !
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24.09.2024 09:18 Відповісти
да у нас партнеры самые партнеристые партнеры в мире!!2,5 года авиаобстрелов,ракет,бомб и тут светлейшие умы человечества посещают светлые мысли,жаль что светлые действия не контактируют с светлыми мыслями
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24.09.2024 08:09 Відповісти
ППО і ПРО країни не організоване і не забезпечене, Україна котиться у прірву а банківський кловун гастролює за океяном і отримує призи за свої "потужні досягнення".
Його ціль не працювати на країну, а любою ціною малюватися в центрі уваги (навіть граючи прутнем по клавішах).
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24.09.2024 08:44 Відповісти
G7+ допоможе зміцнити ППО України для захисту її енергосистеми від російських ударів "ЗМІЦНИТИ" це чергова порція обіцянок,котрі особливо ніхто й не буде виконувати,хоча під "ЗМІЦНЕННЯ" будуть гроші розтягувати
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24.09.2024 10:31 Відповісти
 
 