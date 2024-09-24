G7+ допоможе зміцнити ППО України для захисту її енергосистеми від російських ударів

Важка ситуація в енергетиці України була обговорена на рівні міністрів G7+ під головуванням Державного секретаря США Блінкена та міністра закордонних справ України Сибіги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Сьогодні ми обговоримо, де ми нині перебуваємо, і в якому напрямку маємо терміново рухатися, в наступні дні й тижні – щоб поремонтувати та замінити те, що було зруйноване російськими бомбами та ракетами; як захистити різні об'єкти енергомережі; як забезпечити більше енергії для України, енергорозподіл; мобілізувати компанії, аби вони також виконували свою роль; працювати з європейцями та енергетичною мережею в Європі, щоб зробити доступною ще більше енергії для українців", - заявив 23 вересня перед зустріччю G7 Блінкен.

Держсекретар США попередив, що "майбутня зима буде складною" і запевнив, що країни "Групи семи" щодня працюють разом, аби допомогти Україні пережити цю зиму.

Блінкен відзвітував, що від початку повномасштабного вторгнення країни G7+ мобілізували на забезпечення енергетичних потреб України понад 4 мільярди доларів.

"Ці кошти … перетворюються на практичні потреби, щоб допомогти нашим українським друзям пережити наступні місяці, особливо пережити зиму. Ми знову маємо не лише перспективу, а й реальність того, що Путін використовує зиму, погоду як зброю, використовує енергетику як зброю у своїх зусиллях підкорити Україну", - заявив Блінкен.

По завершенню зустрічі країни G7+ в своїй заяві засудили російські атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Ми рішуче засуджуємо безперервні удари Росії ракетами та безпілотниками по енергетичній інфраструктурі України та містам по всій Україні, які посилилися з березня 2024 року та серйозно загрожують енергетичній безпеці України, [які обмежують] доступ громадян України до критично важливих послуг, зокрема електрики, тепла та води, протягом холодних зимових місяців, які можуть бути найжорстокішими для України принаймні за часи її незалежності", - мовиться у заяві.

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Нагадаємо, за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.