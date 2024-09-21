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АЕС (1124) енергетика (2484) ядерна безпека (543) Сибіга (223)

Кремль готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України, - Сибіга

Андрій Сибіга

За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Він наголосив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.

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"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", - додав міністр.

Також Сибіга подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.

"Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах", - підсумував глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намагається виставити себе "жертвою" та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки, - МЗС

Сибіга: Кремль готує атаки на критичні обʼєкти ядерної енергетики
Сибіга: Кремль готу атаки на критичні об’єкти ядерної енергетики

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Топ коментарі
+22
Ще один розвідник. Країна-розвідник. А ударних угруповань у 21-22 роках погань в упор не бачила.
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21.09.2024 15:55
+14
Коли країну віддали у 2019 на поталу шахраям та самозакозаним нарцисам, почався процес руййнаціїї життів тих, хто хотів паржать, або насрать на Парашенка (через "а" як вони *******). Нажаль постраждали невинні
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21.09.2024 16:03
+14
А по курських розпридільних підстанціях коли? (((
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21.09.2024 16:04
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то поставте туда по Петріоту, якщо такі розумні - всього лише три Петріота

на Печерські пагорби й одного вистачить
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21.09.2024 15:50 Відповісти
Чому б нашим партнерам, яким теж загрожує радіаційна небезпека у разі нападу терористів РФ на українські АЕС та їх критичну інфраструктуру, негайно не зайнятися разом захистом цих обʼєктів, разом з Україною? Ліквідація наслідків радіоактивного забруднення буде коштувати партнерам на порядки дорожче.
Мабуть ще вчора було потрібно розробити плани оборони АЕС, забезпечити захист АЕС всім необхідним з наявних запасів партнерів, включаючи резервне обладнання. Це не є військовими діями проти РФ.
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21.09.2024 16:22 Відповісти
GURDIAN стаття про злиття даних про Курську операцію ЗСУ ще декілька місяців тому ... Сибіга тоді був в офісі Козира... Тепер він від Козира подає ТАКУ ТАЄМНИЦЮ!!! в медіа-простір від від опозажОП їх мать КОМУ?
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21.09.2024 16:27 Відповісти
Согласно источникам, Россия знала о планах ВСУ на операцию в Курской области за несколько месяцев до начала вторжения. Сообщается, что украинская спецоперация смогла захватить важные российские документы, которые подтверждали наличие ранних предупреждений о планируемом украинском наступлении. Документы, найденные на брошенных позициях российской армии, показывали, что российское командование предвидело удары по ключевым объектам, таким как мосты через реку Сейм, что действительно произошло в августе.

Эти утечки также указали на низкий уровень боевого духа в российских войсках, включая высокие показатели суицида среди солдат. В документах упоминалось о нехватке личного состава и слабой подготовке резервистов. Операция ВСУ оказала серьезное психологическое давление на российские войска, что повлияло на их способность организованно вести боевые действия .
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21.09.2024 16:28 Відповісти
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21.09.2024 16:34 Відповісти
ЦЕ СИВОХО ЧИ СИБІГА , вПРочєм какая разніца ?
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21.09.2024 16:35 Відповісти
А хто вам сказав, що там немає ППО? Без коментаторів на "Цензорі" ж не розберуться. І не "Петріотом" єдиним - не всі типи ракет можна уразити вашим "Петріотом"
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21.09.2024 18:57 Відповісти
Прозівав, Зельоний, що вже були спроби ударів по розподільчих об'єктах АЕС? Благо, наші герої все збили!
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21.09.2024 15:50 Відповісти
Що збили?! Якраз не збили. 8 серпня змушені були зупиняти кілька енергоблоків на рівненській і хмельницькій АЕС через ушкодження високовольтних ліній біля розподільчих підстанцій.
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21.09.2024 16:06 Відповісти
Ти подумав, що кацапи цілили в дроти?
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21.09.2024 19:25 Відповісти
А без світла чому країна два тижня сиділа? Саме тому, що блоки аварійно вимкнули через удари по підстанціях. Нічого не збили.
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21.09.2024 16:35 Відповісти
Сповіщали про знищення 9 мегават потужностей. Тому сиділи, сидимо і будемо сидіти в "лімітах" всю зиму...
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21.09.2024 18:42 Відповісти
Уламки теж спричиняють руйнації, звісно експертам на форумі видніше
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21.09.2024 19:00 Відповісти
Не так страшні путінські шахеди, як їхні уламки.
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21.09.2024 20:52 Відповісти
Все страшне, насправді. Гумор - гумором, але так і є
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21.09.2024 23:21 Відповісти
І що на таке оте ''моготе'' , язик в дупі тримає.
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21.09.2024 15:51 Відповісти
Що ви чекаєте?Відкрийте кордони .Дайте сімям виїхати.Раз ви про це кажете.
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21.09.2024 15:51 Відповісти
Так для жінок та дітей кордон начебто відкритий... Хай собі їдуть.
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21.09.2024 16:02 Відповісти
Не всі можуть залишити своїх детей до 25 років.
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21.09.2024 16:03 Відповісти
До 25 років!!??? Ну, це вагомий аргумент.
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21.09.2024 16:09 Відповісти
В чём проблема? Я в 17 уехал от родилей в Харьков в вуз
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21.09.2024 16:14 Відповісти
Будет одна тотальная могила, как в Буче, когда ********** рассказывал про шашлыки, а потом люди оказались в ямах и на улицах валяться и рассказывать хорошо то как на весь мир о зверствах русни. А наш ********** который там оставил людей умирать фактически не объявив эвакуацию уже все забыли об этом. Телемарафон мозги хорошо промывает быдлу
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21.09.2024 17:10 Відповісти
Ще один розвідник. Країна-розвідник. А ударних угруповань у 21-22 роках погань в упор не бачила.
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21.09.2024 15:55 Відповісти
Одно НЕ понятно , что зелёные ушлёпки делати всё время когда началась полномасштабная война ? В октябре 2022 путирасты начали обстреливать обьекты энергосистемы . Неужели за ДВА года нельзя было построить укрытия на этих обьектах ? поставить обьектовое ПВО которое будет прикрывать эти обьекты.
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21.09.2024 15:59 Відповісти
Тоді б зеленим гнидам не дали бабло на відбудову енергетики. Кажуть, Кудрицького поперли через те, що він схематози не мутив для зелені. А так, чим більше розіб'ють, тим більше бабла на відбудову. А те, що крахна без світла - їм по фіг.
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21.09.2024 16:55 Відповісти
Які, нафуй, укриття? Елементариний захист є, але це не панацея. Знову "Народний офіс простих рішень". Щоб уникнути відключень - потрібно роки чотири абсолютного миру, щоб подолати повністю наслідки
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21.09.2024 19:01 Відповісти
Так усі обʼєкти захищені ,шмигаль сказав,мільярди пішли по призначенню,не хвилюйтеся…
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21.09.2024 16:00 Відповісти
Не , ну раз Шмыгаль сказал , то **** тогда волноваться ! Это как и Зеленский сказал.
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21.09.2024 16:22 Відповісти
Генератори теж у кожного українця є.
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21.09.2024 16:01 Відповісти
Що там з захистом тих підстанцій, на які з помпою виділили десятки мільярдів.
Якщо захисту нема, тоді куди поділися гроші, адже як сказав уряд "роботи призупинено через брак фінансування"
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21.09.2024 16:03 Відповісти
Единственная защита подстанции которую я могу представить - написать так чтоб было видно сверху: "Кто подорвёт - тот пи... (гей)"

Даже если на каждую поставить по Пэтриоту - захотят - пробьют. (даже ещё быстрее чем без ничего, будут по ПВО бить)
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21.09.2024 16:14 Відповісти
Коли країну віддали у 2019 на поталу шахраям та самозакозаним нарцисам, почався процес руййнаціїї життів тих, хто хотів паржать, або насрать на Парашенка (через "а" як вони *******). Нажаль постраждали невинні
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21.09.2024 16:03 Відповісти
А по курських розпридільних підстанціях коли? (((
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21.09.2024 16:04 Відповісти
А-ха. Гарне питання...
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21.09.2024 17:23 Відповісти
Посадити на кожному об"єкту "дефективного менеджера" ОПи їрмака і проблема вирішена!
А на ПУ АЕС самого фсб-го агента козиря прикувати - захист 100%
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21.09.2024 16:04 Відповісти
***** єрмака розміняє на "раз, два, три".
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21.09.2024 18:44 Відповісти
Інфраструктуру українських АЕС потрібно захистити всіма доступними засобами (зброєю) стримування.
Вся інфраструктура та АЕС ворога повинні бути "взяті на приціл", перебувати під загрозою українських засобів стримування, а при необхідності уражені всіма доступними засобами з відповідними неприпустимими для ворога наслідками, у разі спроби ворога уразити інфраструктуру українських АЕС.
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21.09.2024 16:04 Відповісти
Такі потужні реченя можна почитати в архівах збиговиск ЦК КПРС. Там слова "потрібно" ""повинні" "необхідно" "стримування" "неприпустимо" "доступними" та інш. пронизані всі виступи, які супроводжувались потужними багатохвилинними оваціями!
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21.09.2024 16:11 Відповісти
Нагадує ЄС.
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21.09.2024 16:28 Відповісти
Треба вам пожити в ЕС, аби таку херню не писати. В ЕС є політичні та виконавці органи ДІЄВі та незалежні, а у вас в кацапії немає нічого з ціх двох.
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21.09.2024 16:36 Відповісти
Ви так жалюгідно виглядаєте, коли цирк КПРС хочете представити чимось таким, до чогось є ексклюзивний доступ
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21.09.2024 16:38 Відповісти
Маєте доступ до архівів "збіговиськ ЦК КПРС", перечитуєте, навіть цитуєте окремі слова?

Колись агент ФБР Малдер інструктував агентку Скаллі
- Нічого поганого, коли шукаєш речові докази у брудних контейнерах для трешу. Це наша робота. Важливо слідкувати, щоб це не стало джерелом отримання задоволення.
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21.09.2024 16:41 Відповісти
А ще "достроково" і "понад план".
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21.09.2024 18:02 Відповісти
"Товаріщі члєни політбюро! Хочу поставіть вопрос о культурє. К прімєру. Вчєра, на похоронах товаріща Громико...кстаті, гдє он?... Когда заіграла музика, только я, одін, прігласіл даму на танєц!"
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22.09.2024 13:22 Відповісти
а чому ми не можемо вдарити по них
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21.09.2024 16:27 Відповісти
І яка реакція МАГАТЕ? стурбованість хоч є? чи вже й неї нема?
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21.09.2024 16:52 Відповісти
Тут недалечко курська та ново- воронежська АЕС.
Можна і по них жахнути ненароком. І сказати " Ой. Це кацапи збили. Ми взагалі хотіли по арсеналах"
Немоготе проковтне.
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21.09.2024 16:57 Відповісти
А на що кремль сподівається у відповідь ?
У нас уже є чим розхерачити розподільчі станції їхніх АЕС.
Поки Курська АЕС не буде заглушена, русскій мужик нє пєрєкрєстітся.
Або поки десь за Уралом не клюне атомний пєтух.
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21.09.2024 16:58 Відповісти
А "дані української розвідки " вже допили "кавувялті "?
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21.09.2024 17:22 Відповісти
допивають - взяли подвійне
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21.09.2024 18:34 Відповісти
Бунша. Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон…

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21.09.2024 17:32 Відповісти
Закидайте відосиками гнусавого лайна. Може попоже?...
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21.09.2024 17:41 Відповісти
Треба просто попередити, що ми так само у відповідь вдаримо по їх розподіленню. А ці всі заклики до глибоко стурбованих - порожні розмови. США не хоче навіть визнавати терористів терористами, бо невигідно, то що робити? Ізраїль так би й зробив.
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21.09.2024 18:09 Відповісти
Сибіга - розвідник? Я думав, що допомагав туалетни папір дЄрмаку закуповувати в жОПу
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21.09.2024 18:36 Відповісти
Боже, цей сибіга у порівнянні зі своїм попередником Кулебою справжнісінький дегенерат. Напевно дєрьмак обрав його тому що той розмовляє спільною мовою з зеленським, тобто обидва знаходяться на однаковому розумовому рівні.
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21.09.2024 18:44 Відповісти
Всі призначенці єрмака покидьки. Запамятайте це назавжди і віддячте їм від душі. Час прийде і падли потануть перед суддями або Судом Лінча...
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21.09.2024 18:47 Відповісти
А байка про ядерну загрозу зі сторони України може бути приблизно така:

"Не надо быть физиком-ядерщиком чтобы понимать, что плутоний-239 можно добыть в ядерных реакторах АЭС. Проблема в его очистке.
Судя по всему, украинцам удалось очистить определенное количество плутония-239. Даже центрифуги строить не нужно. Сколько реакторов они остановили?".
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21.09.2024 19:20 Відповісти
А что Украина готовит рашистам етой зимой? Чтобы прошлая зима рашистам показалась прохладным ветерком.
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21.09.2024 19:51 Відповісти
Наша розвідка думаю вже має координати всіх аналогічних об'єктів на їх території. Відповідно якщо будуть удари по інфраструктурі наших станцій, то по їх станціям буде летіти у відповідь так само. Але станцій в них більше і збитки для них будуть значно відчутнішими. Наших бпла вистачить, щоб виводити з ладу всі їх підстанції на 500 і 750 кВ. Головне, щоб встигли для населення у нас закупити для теплових мереж і водоканалів достатньо генерцючих потужностей, щоб хоча б мінімальну температуру підтримувати в оселях і вода була.
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21.09.2024 19:54 Відповісти
заїбало, коли вже вїбуть той ядеркой, скоріше б вже
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21.09.2024 21:57 Відповісти
Що за карнавал перевдягнення? То у костюмі, то в однострої ОПи.
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21.09.2024 23:02 Відповісти
 
 