Кремль готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України, - Сибіга
За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.
Він наголосив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.
"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", - додав міністр.
Також Сибіга подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.
"Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах", - підсумував глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
на Печерські пагорби й одного вистачить
Мабуть ще вчора було потрібно розробити плани оборони АЕС, забезпечити захист АЕС всім необхідним з наявних запасів партнерів, включаючи резервне обладнання. Це не є військовими діями проти РФ.
Эти утечки также указали на низкий уровень боевого духа в российских войсках, включая высокие показатели суицида среди солдат. В документах упоминалось о нехватке личного состава и слабой подготовке резервистов. Операция ВСУ оказала серьезное психологическое давление на российские войска, что повлияло на их способность организованно вести боевые действия .
Якщо захисту нема, тоді куди поділися гроші, адже як сказав уряд "роботи призупинено через брак фінансування"
Даже если на каждую поставить по Пэтриоту - захотят - пробьют. (даже ещё быстрее чем без ничего, будут по ПВО бить)
А на ПУ АЕС самого фсб-го агента козиря прикувати - захист 100%
Вся інфраструктура та АЕС ворога повинні бути "взяті на приціл", перебувати під загрозою українських засобів стримування, а при необхідності уражені всіма доступними засобами з відповідними неприпустимими для ворога наслідками, у разі спроби ворога уразити інфраструктуру українських АЕС.
Колись агент ФБР Малдер інструктував агентку Скаллі
- Нічого поганого, коли шукаєш речові докази у брудних контейнерах для трешу. Це наша робота. Важливо слідкувати, щоб це не стало джерелом отримання задоволення.
Можна і по них жахнути ненароком. І сказати " Ой. Це кацапи збили. Ми взагалі хотіли по арсеналах"
Немоготе проковтне.
У нас уже є чим розхерачити розподільчі станції їхніх АЕС.
Поки Курська АЕС не буде заглушена, русскій мужик нє пєрєкрєстітся.
Або поки десь за Уралом не клюне атомний пєтух.
жОПу
"Не надо быть физиком-ядерщиком чтобы понимать, что плутоний-239 можно добыть в ядерных реакторах АЭС. Проблема в его очистке.
Судя по всему, украинцам удалось очистить определенное количество плутония-239. Даже центрифуги строить не нужно. Сколько реакторов они остановили?".