Кремль готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України, - Сибіга

За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Він наголосив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ.

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"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", - додав міністр.

Також Сибіга подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.

"Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах", - підсумував глава МЗС.

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