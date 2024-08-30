РФ намагається виставити себе "жертвою" та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки, - МЗС

Росія, яка систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та ядерної безпеки, вдалася до чергових маніпуляцій, намагаючись представити себе "жертвою" та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ України.

"Цинізм російських звинувачень полягає в тому, що саме цього тижня Росія вчинила черговий воєнний злочин — масовані удари по критичній інфраструктурі України, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні люди, а також було завдано шкоди енергетичній системі нашої держави", - наголошують в МЗС.

Зазначається, що удари росіян по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі першого, третього та четвертого енергоблоків Рівненської АЕС. Потужність Південноукраїнської АЕС була вимушено зменшена до 1800 МВт, а згодом, через спричинені російською атакою флуктуації, був відключений від мережі її третій енергоблок. Наслідки ударів цього тижня для української енергетики є лише останніми з довгого списку злочинів Росії.

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Дипломати нагадують, що російські війська захопили Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі атомну електростанцію, а 4 березня 2022 року обстріляли її з танків, знищивши при цьому навчально-тренувальний корпус та спровокувавши пожежу на території станції.

"Місія МАГАТЕ, яка на запит України перебуває на Запорізькій АЕС з 2 вересня 2022 року, неодноразово фіксувала наявність російської військової техніки та боєприпасів безпосередньо на території станції. Експерти МАГАТЕ на власні очі бачили російські боєприпаси, що становлять пряму загрозу, яку Росія створює для ядерної безпеки", - підкреслюють у заяві.

Для уникнення ризиків і загроз ядерній безпеці, кажуть у МЗС України, потрібне насамперед втілення першого пункту формули миру, який підтримало сто держав і міжнародних організацій в ході першого саміту миру, а також повернення контролю над ЗАЕС легітимному власнику, Україні, як це і передбачено резолюціями МАГАТЕ.

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Як писав Цензор.НЕТ, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня планує відвідати Київ та Запорізьку атомну електростанцію.