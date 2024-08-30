РФ пытается представить себя "жертвой" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности, - МИД

Россия, которая систематически нарушает нормы международного гуманитарного права и ядерной безопасности, прибегла к очередным манипуляциям, пытаясь представить себя "жертвой" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"Цинизм российских обвинений заключается в том, что именно на этой неделе Россия совершила очередное военное преступление - массированные удары по критической инфраструктуре Украины, в результате которых погибли и были ранены гражданские люди, а также был нанесен ущерб энергетической системе нашего государства", - отмечают в МИД.

Отмечается, что удары россиян по объектам генерации электроэнергии вызвали отключение от сети первого, третьего и четвертого энергоблоков Ривненской АЭС. Мощность Южно-Украинской АЭС была вынужденно уменьшена до 1800 МВт, а впоследствии, из-за вызванных российской атакой флуктуации, был отключен от сети ее третий энергоблок. Последствия ударов на этой неделе для украинской энергетики являются лишь последними из длинного списка преступлений России.

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Дипломаты напоминают, что российские войска захватили Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе атомную электростанцию, а 4 марта 2022 года обстреляли ее из танков, уничтожив при этом учебно-тренировочный корпус и спровоцировав пожар на территории станции.

"Миссия МАГАТЭ, которая по запросу Украины находится на Запорожской АЭС от 2 сентября 2022 года, неоднократно фиксировала наличие российской военной техники и боеприпасов непосредственно на территории станции. Эксперты МАГАТЭ воочию видели российские боеприпасы, представляющие прямую угрозу, которую Россия создает для ядерной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

Во избежание рисков и угроз ядерной безопасности, говорят в МИД Украины, нужно прежде всего воплощение первого пункта формулы мира, который поддержало сто государств и международных организаций в ходе первого саммита мира, а также возвращение контроля над ЗАЭС легитимному владельцу, Украине, как это и предусмотрено резолюциями МАГАТЭ.

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Как писал Цензор.НЕТ, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе планирует посетить Киев и Запорожскую атомную электростанцию.