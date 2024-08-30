РФ пытается представить себя "жертвой" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности, - МИД
Россия, которая систематически нарушает нормы международного гуманитарного права и ядерной безопасности, прибегла к очередным манипуляциям, пытаясь представить себя "жертвой" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.
"Цинизм российских обвинений заключается в том, что именно на этой неделе Россия совершила очередное военное преступление - массированные удары по критической инфраструктуре Украины, в результате которых погибли и были ранены гражданские люди, а также был нанесен ущерб энергетической системе нашего государства", - отмечают в МИД.
Отмечается, что удары россиян по объектам генерации электроэнергии вызвали отключение от сети первого, третьего и четвертого энергоблоков Ривненской АЭС. Мощность Южно-Украинской АЭС была вынужденно уменьшена до 1800 МВт, а впоследствии, из-за вызванных российской атакой флуктуации, был отключен от сети ее третий энергоблок. Последствия ударов на этой неделе для украинской энергетики являются лишь последними из длинного списка преступлений России.
Дипломаты напоминают, что российские войска захватили Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе атомную электростанцию, а 4 марта 2022 года обстреляли ее из танков, уничтожив при этом учебно-тренировочный корпус и спровоцировав пожар на территории станции.
"Миссия МАГАТЭ, которая по запросу Украины находится на Запорожской АЭС от 2 сентября 2022 года, неоднократно фиксировала наличие российской военной техники и боеприпасов непосредственно на территории станции. Эксперты МАГАТЭ воочию видели российские боеприпасы, представляющие прямую угрозу, которую Россия создает для ядерной безопасности", - подчеркивается в заявлении.
Во избежание рисков и угроз ядерной безопасности, говорят в МИД Украины, нужно прежде всего воплощение первого пункта формулы мира, который поддержало сто государств и международных организаций в ходе первого саммита мира, а также возвращение контроля над ЗАЭС легитимному владельцу, Украине, как это и предусмотрено резолюциями МАГАТЭ.
Как писал Цензор.НЕТ, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе планирует посетить Киев и Запорожскую атомную электростанцию.
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діточок кацапляндцьких до себе вивозить за яким то бурбулаєм
і все теж в тому самому дусі....