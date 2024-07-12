ГА ООН поддержала резолюцию о ядерной безопасности Украины
11 июля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Отмечается, что за документ проголосовали 99 стран, против - 9, воздержались - 60.
Представляя на ГА проект, постпред Украины при ООН Сергей Кислица, напомнил, что ранее в своей резолюции от 23 февраля 2023 года Генассамблея, в частности, призвала государства-члены "сотрудничать в духе солидарности с целью преодоления глобальных последствий войны" для ядерной безопасности.
Также он рассказал, что Генеральная конференция и Совет руководителей МАГАТЭ приняли ряд резолюций, в которых выразили обеспокоенность нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС, призвали Россию вывести военный и другой несанкционированный персонал со станции, а также требовали немедленного возвращения ее под полный контроль Украины.
Однако Россия продолжает нарушать ключевые принципы ядерной безопасности.
Кроме того, Кислица отметил, что вопрос радиологической и ядерной безопасности недавно поднимался на Саммите мира, который состоялся в Швейцарии, отметил Кислица.
Чтобы подтвердить и развить позицию Генассамблеи относительно угроз ядерной, связанных с российской войной, Украина инициировала принятие соответствующей резолюции.
Документ полностью поддерживает мандат МАГАТЭ по устранению рисков для ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта и признает важность принципов агентства, которые помогут гарантировать защиту ЗАЭС.
Кроме того, в тексте приветствуются и поощряются дальнейшие усилия гендиректора МАГАТЭ в этом направлении, в частности путем продолжения и усиления физического присутствия миссии агентства по поддержке и помощи на станции.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина вместе с десятками стран-коспонсоров выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".
а на асамблею навіть і ****** не поверне.
дитячий садок ні на що не спроможний...
ваші подальші дії?
вас і спавді турбує за шо проголосувала буркіна фарсо
чи гoсударство тайманевих островів?
"Против" 9 государств - Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Россия, Никарагуа и Сирия.
Чомусь вже ніхто навіть не пригадує про те, що Україна віддала ЯЗ, і тих , хто її віддав ( чи продав) .
Вся ця війна готувалася багато років - тобто роззброювалася Україна, а рашка навпаки відкрито готувалася до нападу.
І чомусь ніхто не покараний за здачу цих озброєнь, як нічого не було, роблять з народу виноватих, тероризують ці різні незаконні воєнізовані формування - "тцк". під прикриттям поліції, Конституція на паузі?? Тоді логічно , що вона на паузі в дві сторони👈