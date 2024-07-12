РУС
ГА ООН поддержала резолюцию о ядерной безопасности Украины

заес

11 июля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что за документ проголосовали 99 стран, против - 9, воздержались - 60.

Представляя на ГА проект, постпред Украины при ООН Сергей Кислица, напомнил, что ранее в своей резолюции от 23 февраля 2023 года Генассамблея, в частности, призвала государства-члены "сотрудничать в духе солидарности с целью преодоления глобальных последствий войны" для ядерной безопасности.

Также он рассказал, что Генеральная конференция и Совет руководителей МАГАТЭ приняли ряд резолюций, в которых выразили обеспокоенность нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС, призвали Россию вывести военный и другой несанкционированный персонал со станции, а также требовали немедленного возвращения ее под полный контроль Украины.

Однако Россия продолжает нарушать ключевые принципы ядерной безопасности.

Кроме того, Кислица отметил, что вопрос радиологической и ядерной безопасности недавно поднимался на Саммите мира, который состоялся в Швейцарии, отметил Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники Глобального саммита мира согласовали общую позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев

Чтобы подтвердить и развить позицию Генассамблеи относительно угроз ядерной, связанных с российской войной, Украина инициировала принятие соответствующей резолюции.

Документ полностью поддерживает мандат МАГАТЭ по устранению рисков для ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта и признает важность принципов агентства, которые помогут гарантировать защиту ЗАЭС.

Кроме того, в тексте приветствуются и поощряются дальнейшие усилия гендиректора МАГАТЭ в этом направлении, в частности путем продолжения и усиления физического присутствия миссии агентства по поддержке и помощи на станции.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина вместе с десятками стран-коспонсоров выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".

Читайте также: 54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь РФ к ответственности за создание угроз ядерной безопасности

Топ комментарии
+2
а кацапня і бздинь і вєто в совбезі,
а на асамблею навіть і ****** не поверне.
дитячий садок ні на що не спроможний...
ваші подальші дії?
12.07.2024 01:05 Ответить
+2
на початку повномасштаьної агресії на підтримку України голосували на Асамблеї "за" 140 країн і навіть більше. а зараз тільки 90. 60 утримались. і це не на підтримку України, а взагалі на підтримку людства, за ядерну безпеку на планеті. за це мали би проголосувати "за" усі члени ООН, за винятком кацапів, КНДР, Ірану ну може ще якоїсь Еритреї чи Нікарагуа, які завжди в ООН на прикормці у кацапів... тобто шо це значить? хтось скаже, що світ втомився від війни. та ніт. це така робота нашої дипломатії. ще трохи часу і в ООН будуть вже за кацапів голосувати. Валерій Чалий, Огризко, Клімкін, Пристайко - мастодонти нашої нинішньої дипломатії, а зелена влада їм навіть не пропонує повернутися на дипломатичну службу. ганьба.
12.07.2024 03:22 Ответить
+1
Список країн які голосували проти будь ласка опублікуйте. Дякую.
12.07.2024 01:19 Ответить
а кацапня і бздинь і вєто в совбезі,
а на асамблею навіть і ****** не поверне.
дитячий садок ні на що не спроможний...
ваші подальші дії?
12.07.2024 01:05 Ответить
ні можна щє резолюцій з до багато запиляти і в радбезі і на ГА - от тільки вихлопу нема...
12.07.2024 01:11 Ответить
Список країн які голосували проти будь ласка опублікуйте. Дякую.
12.07.2024 01:19 Ответить
а сенс?
вас і спавді турбує за шо проголосувала буркіна фарсо
чи гoсударство тайманевих островів?
12.07.2024 03:24 Ответить
Генеральная Ассамблея ООН требует немедленного вывода российских войск с Запорожской АЭС. "За" https://news.un.org/en/story/2024/07/1152016 проголосовали 99 стран, воздержались 60.

"Против" 9 государств - Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Россия, Никарагуа и Сирия.
12.07.2024 08:45 Ответить
Це все просто театр для дуже наївних віруючих.
Чомусь вже ніхто навіть не пригадує про те, що Україна віддала ЯЗ, і тих , хто її віддав ( чи продав) .
Вся ця війна готувалася багато років - тобто роззброювалася Україна, а рашка навпаки відкрито готувалася до нападу.
І чомусь ніхто не покараний за здачу цих озброєнь, як нічого не було, роблять з народу виноватих, тероризують ці різні незаконні воєнізовані формування - "тцк". під прикриттям поліції, Конституція на паузі?? Тоді логічно , що вона на паузі в дві сторони👈
12.07.2024 01:24 Ответить
на початку повномасштаьної агресії на підтримку України голосували на Асамблеї "за" 140 країн і навіть більше. а зараз тільки 90. 60 утримались. і це не на підтримку України, а взагалі на підтримку людства, за ядерну безпеку на планеті. за це мали би проголосувати "за" усі члени ООН, за винятком кацапів, КНДР, Ірану ну може ще якоїсь Еритреї чи Нікарагуа, які завжди в ООН на прикормці у кацапів... тобто шо це значить? хтось скаже, що світ втомився від війни. та ніт. це така робота нашої дипломатії. ще трохи часу і в ООН будуть вже за кацапів голосувати. Валерій Чалий, Огризко, Клімкін, Пристайко - мастодонти нашої нинішньої дипломатії, а зелена влада їм навіть не пропонує повернутися на дипломатичну службу. ганьба.
12.07.2024 03:22 Ответить
Стоило бы Лану Зеркаль подключить и давно. Очень упущенный момент. Такой убогой и непрофессиональной команды преза и как у этого, не было ни у кого у нас. Серые и неликвид все.
12.07.2024 11:09 Ответить
Це потужна та надпотужна резолюція чи ще ні?
показать весь комментарий
як ця резолюція захистить атомні електростанції від ракет і дронів, що літають тут по всьому небу? від України може мало що залишитися, якщо 'світовій спільноті' і надалі буде насрати на те, що тут війна. Занепокоєннями, резолюціями, попередженнями, самітами путінських фашистів не зупинити
12.07.2024 09:38 Ответить
 
 