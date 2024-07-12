ГА ООН поддержала резолюцию о ядерной безопасности Украины

11 июля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".

Отмечается, что за документ проголосовали 99 стран, против - 9, воздержались - 60.

Представляя на ГА проект, постпред Украины при ООН Сергей Кислица, напомнил, что ранее в своей резолюции от 23 февраля 2023 года Генассамблея, в частности, призвала государства-члены "сотрудничать в духе солидарности с целью преодоления глобальных последствий войны" для ядерной безопасности.

Также он рассказал, что Генеральная конференция и Совет руководителей МАГАТЭ приняли ряд резолюций, в которых выразили обеспокоенность нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС, призвали Россию вывести военный и другой несанкционированный персонал со станции, а также требовали немедленного возвращения ее под полный контроль Украины.

Однако Россия продолжает нарушать ключевые принципы ядерной безопасности.

Кроме того, Кислица отметил, что вопрос радиологической и ядерной безопасности недавно поднимался на Саммите мира, который состоялся в Швейцарии, отметил Кислица.

Чтобы подтвердить и развить позицию Генассамблеи относительно угроз ядерной, связанных с российской войной, Украина инициировала принятие соответствующей резолюции.

Документ полностью поддерживает мандат МАГАТЭ по устранению рисков для ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта и признает важность принципов агентства, которые помогут гарантировать защиту ЗАЭС.

Кроме того, в тексте приветствуются и поощряются дальнейшие усилия гендиректора МАГАТЭ в этом направлении, в частности путем продолжения и усиления физического присутствия миссии агентства по поддержке и помощи на станции.

