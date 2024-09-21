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АЭС (523) энергетика (2468) ядерная безопасность (475) Сибига (218)

Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, - Сибига

Андрій Сибіга

По данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в частности, речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Он отметил, что поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.

Также читайте: Более 100 российских БПЛА и ракет пролетели возле украинских АЭС за последние недели, - "Энергоатом"

"Россия - единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула Мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", - добавил министр.

Также Сибига поблагодарил МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины.

"Просим Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах", - подытожил глава МИД.

Читайте также: РФ пытается представить себя "жертвой" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности, - МИД

Сибіга: Кремль готує атаки на критичні обʼєкти ядерної енергетики
Сибіга: Кремль готу атаки на критичні об’єкти ядерної енергетики
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Топ комментарии
+22
Ще один розвідник. Країна-розвідник. А ударних угруповань у 21-22 роках погань в упор не бачила.
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21.09.2024 15:55
+14
Коли країну віддали у 2019 на поталу шахраям та самозакозаним нарцисам, почався процес руййнаціїї життів тих, хто хотів паржать, або насрать на Парашенка (через "а" як вони *******). Нажаль постраждали невинні
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21.09.2024 16:03
+14
А по курських розпридільних підстанціях коли? (((
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21.09.2024 16:04
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Правила форума Совет форумчан
то поставте туда по Петріоту, якщо такі розумні - всього лише три Петріота

на Печерські пагорби й одного вистачить
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21.09.2024 15:50 Ответить
Чому б нашим партнерам, яким теж загрожує радіаційна небезпека у разі нападу терористів РФ на українські АЕС та їх критичну інфраструктуру, негайно не зайнятися разом захистом цих обʼєктів, разом з Україною? Ліквідація наслідків радіоактивного забруднення буде коштувати партнерам на порядки дорожче.
Мабуть ще вчора було потрібно розробити плани оборони АЕС, забезпечити захист АЕС всім необхідним з наявних запасів партнерів, включаючи резервне обладнання. Це не є військовими діями проти РФ.
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21.09.2024 16:22 Ответить
GURDIAN стаття про злиття даних про Курську операцію ЗСУ ще декілька місяців тому ... Сибіга тоді був в офісі Козира... Тепер він від Козира подає ТАКУ ТАЄМНИЦЮ!!! в медіа-простір від від опозажОП їх мать КОМУ?
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21.09.2024 16:27 Ответить
Согласно источникам, Россия знала о планах ВСУ на операцию в Курской области за несколько месяцев до начала вторжения. Сообщается, что украинская спецоперация смогла захватить важные российские документы, которые подтверждали наличие ранних предупреждений о планируемом украинском наступлении. Документы, найденные на брошенных позициях российской армии, показывали, что российское командование предвидело удары по ключевым объектам, таким как мосты через реку Сейм, что действительно произошло в августе.

Эти утечки также указали на низкий уровень боевого духа в российских войсках, включая высокие показатели суицида среди солдат. В документах упоминалось о нехватке личного состава и слабой подготовке резервистов. Операция ВСУ оказала серьезное психологическое давление на российские войска, что повлияло на их способность организованно вести боевые действия .
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21.09.2024 16:28 Ответить
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21.09.2024 16:34 Ответить
ЦЕ СИВОХО ЧИ СИБІГА , вПРочєм какая разніца ?
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21.09.2024 16:35 Ответить
А хто вам сказав, що там немає ППО? Без коментаторів на "Цензорі" ж не розберуться. І не "Петріотом" єдиним - не всі типи ракет можна уразити вашим "Петріотом"
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21.09.2024 18:57 Ответить
Прозівав, Зельоний, що вже були спроби ударів по розподільчих об'єктах АЕС? Благо, наші герої все збили!
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21.09.2024 15:50 Ответить
Що збили?! Якраз не збили. 8 серпня змушені були зупиняти кілька енергоблоків на рівненській і хмельницькій АЕС через ушкодження високовольтних ліній біля розподільчих підстанцій.
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21.09.2024 16:06 Ответить
Ти подумав, що кацапи цілили в дроти?
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21.09.2024 19:25 Ответить
А без світла чому країна два тижня сиділа? Саме тому, що блоки аварійно вимкнули через удари по підстанціях. Нічого не збили.
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21.09.2024 16:35 Ответить
Сповіщали про знищення 9 мегават потужностей. Тому сиділи, сидимо і будемо сидіти в "лімітах" всю зиму...
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21.09.2024 18:42 Ответить
Уламки теж спричиняють руйнації, звісно експертам на форумі видніше
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21.09.2024 19:00 Ответить
Не так страшні путінські шахеди, як їхні уламки.
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21.09.2024 20:52 Ответить
Все страшне, насправді. Гумор - гумором, але так і є
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21.09.2024 23:21 Ответить
І що на таке оте ''моготе'' , язик в дупі тримає.
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21.09.2024 15:51 Ответить
Що ви чекаєте?Відкрийте кордони .Дайте сімям виїхати.Раз ви про це кажете.
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21.09.2024 15:51 Ответить
Так для жінок та дітей кордон начебто відкритий... Хай собі їдуть.
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21.09.2024 16:02 Ответить
Не всі можуть залишити своїх детей до 25 років.
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21.09.2024 16:03 Ответить
До 25 років!!??? Ну, це вагомий аргумент.
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21.09.2024 16:09 Ответить
В чём проблема? Я в 17 уехал от родилей в Харьков в вуз
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21.09.2024 16:14 Ответить
Будет одна тотальная могила, как в Буче, когда ********** рассказывал про шашлыки, а потом люди оказались в ямах и на улицах валяться и рассказывать хорошо то как на весь мир о зверствах русни. А наш ********** который там оставил людей умирать фактически не объявив эвакуацию уже все забыли об этом. Телемарафон мозги хорошо промывает быдлу
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21.09.2024 17:10 Ответить
Ще один розвідник. Країна-розвідник. А ударних угруповань у 21-22 роках погань в упор не бачила.
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21.09.2024 15:55 Ответить
Одно НЕ понятно , что зелёные ушлёпки делати всё время когда началась полномасштабная война ? В октябре 2022 путирасты начали обстреливать обьекты энергосистемы . Неужели за ДВА года нельзя было построить укрытия на этих обьектах ? поставить обьектовое ПВО которое будет прикрывать эти обьекты.
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21.09.2024 15:59 Ответить
Тоді б зеленим гнидам не дали бабло на відбудову енергетики. Кажуть, Кудрицького поперли через те, що він схематози не мутив для зелені. А так, чим більше розіб'ють, тим більше бабла на відбудову. А те, що крахна без світла - їм по фіг.
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21.09.2024 16:55 Ответить
Які, нафуй, укриття? Елементариний захист є, але це не панацея. Знову "Народний офіс простих рішень". Щоб уникнути відключень - потрібно роки чотири абсолютного миру, щоб подолати повністю наслідки
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21.09.2024 19:01 Ответить
Так усі обʼєкти захищені ,шмигаль сказав,мільярди пішли по призначенню,не хвилюйтеся…
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21.09.2024 16:00 Ответить
Не , ну раз Шмыгаль сказал , то **** тогда волноваться ! Это как и Зеленский сказал.
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21.09.2024 16:22 Ответить
Генератори теж у кожного українця є.
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21.09.2024 16:01 Ответить
Що там з захистом тих підстанцій, на які з помпою виділили десятки мільярдів.
Якщо захисту нема, тоді куди поділися гроші, адже як сказав уряд "роботи призупинено через брак фінансування"
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21.09.2024 16:03 Ответить
Единственная защита подстанции которую я могу представить - написать так чтоб было видно сверху: "Кто подорвёт - тот пи... (гей)"

Даже если на каждую поставить по Пэтриоту - захотят - пробьют. (даже ещё быстрее чем без ничего, будут по ПВО бить)
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21.09.2024 16:14 Ответить
Коли країну віддали у 2019 на поталу шахраям та самозакозаним нарцисам, почався процес руййнаціїї життів тих, хто хотів паржать, або насрать на Парашенка (через "а" як вони *******). Нажаль постраждали невинні
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21.09.2024 16:03 Ответить
А по курських розпридільних підстанціях коли? (((
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21.09.2024 16:04 Ответить
А-ха. Гарне питання...
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21.09.2024 17:23 Ответить
Посадити на кожному об"єкту "дефективного менеджера" ОПи їрмака і проблема вирішена!
А на ПУ АЕС самого фсб-го агента козиря прикувати - захист 100%
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21.09.2024 16:04 Ответить
***** єрмака розміняє на "раз, два, три".
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21.09.2024 18:44 Ответить
Інфраструктуру українських АЕС потрібно захистити всіма доступними засобами (зброєю) стримування.
Вся інфраструктура та АЕС ворога повинні бути "взяті на приціл", перебувати під загрозою українських засобів стримування, а при необхідності уражені всіма доступними засобами з відповідними неприпустимими для ворога наслідками, у разі спроби ворога уразити інфраструктуру українських АЕС.
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21.09.2024 16:04 Ответить
Такі потужні реченя можна почитати в архівах збиговиск ЦК КПРС. Там слова "потрібно" ""повинні" "необхідно" "стримування" "неприпустимо" "доступними" та інш. пронизані всі виступи, які супроводжувались потужними багатохвилинними оваціями!
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21.09.2024 16:11 Ответить
Нагадує ЄС.
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21.09.2024 16:28 Ответить
Треба вам пожити в ЕС, аби таку херню не писати. В ЕС є політичні та виконавці органи ДІЄВі та незалежні, а у вас в кацапії немає нічого з ціх двох.
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21.09.2024 16:36 Ответить
Ви так жалюгідно виглядаєте, коли цирк КПРС хочете представити чимось таким, до чогось є ексклюзивний доступ
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21.09.2024 16:38 Ответить
Маєте доступ до архівів "збіговиськ ЦК КПРС", перечитуєте, навіть цитуєте окремі слова?

Колись агент ФБР Малдер інструктував агентку Скаллі
- Нічого поганого, коли шукаєш речові докази у брудних контейнерах для трешу. Це наша робота. Важливо слідкувати, щоб це не стало джерелом отримання задоволення.
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21.09.2024 16:41 Ответить
А ще "достроково" і "понад план".
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21.09.2024 18:02 Ответить
"Товаріщі члєни політбюро! Хочу поставіть вопрос о культурє. К прімєру. Вчєра, на похоронах товаріща Громико...кстаті, гдє он?... Когда заіграла музика, только я, одін, прігласіл даму на танєц!"
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22.09.2024 13:22 Ответить
а чому ми не можемо вдарити по них
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21.09.2024 16:27 Ответить
І яка реакція МАГАТЕ? стурбованість хоч є? чи вже й неї нема?
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21.09.2024 16:52 Ответить
Тут недалечко курська та ново- воронежська АЕС.
Можна і по них жахнути ненароком. І сказати " Ой. Це кацапи збили. Ми взагалі хотіли по арсеналах"
Немоготе проковтне.
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21.09.2024 16:57 Ответить
А на що кремль сподівається у відповідь ?
У нас уже є чим розхерачити розподільчі станції їхніх АЕС.
Поки Курська АЕС не буде заглушена, русскій мужик нє пєрєкрєстітся.
Або поки десь за Уралом не клюне атомний пєтух.
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21.09.2024 16:58 Ответить
А "дані української розвідки " вже допили "кавувялті "?
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21.09.2024 17:22 Ответить
допивають - взяли подвійне
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21.09.2024 18:34 Ответить
Бунша. Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон…

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21.09.2024 17:32 Ответить
Закидайте відосиками гнусавого лайна. Може попоже?...
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21.09.2024 17:41 Ответить
Треба просто попередити, що ми так само у відповідь вдаримо по їх розподіленню. А ці всі заклики до глибоко стурбованих - порожні розмови. США не хоче навіть визнавати терористів терористами, бо невигідно, то що робити? Ізраїль так би й зробив.
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21.09.2024 18:09 Ответить
Сибіга - розвідник? Я думав, що допомагав туалетни папір дЄрмаку закуповувати в жОПу
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21.09.2024 18:36 Ответить
Боже, цей сибіга у порівнянні зі своїм попередником Кулебою справжнісінький дегенерат. Напевно дєрьмак обрав його тому що той розмовляє спільною мовою з зеленським, тобто обидва знаходяться на однаковому розумовому рівні.
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21.09.2024 18:44 Ответить
Всі призначенці єрмака покидьки. Запамятайте це назавжди і віддячте їм від душі. Час прийде і падли потануть перед суддями або Судом Лінча...
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21.09.2024 18:47 Ответить
А байка про ядерну загрозу зі сторони України може бути приблизно така:

"Не надо быть физиком-ядерщиком чтобы понимать, что плутоний-239 можно добыть в ядерных реакторах АЭС. Проблема в его очистке.
Судя по всему, украинцам удалось очистить определенное количество плутония-239. Даже центрифуги строить не нужно. Сколько реакторов они остановили?".
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21.09.2024 19:20 Ответить
А что Украина готовит рашистам етой зимой? Чтобы прошлая зима рашистам показалась прохладным ветерком.
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21.09.2024 19:51 Ответить
Наша розвідка думаю вже має координати всіх аналогічних об'єктів на їх території. Відповідно якщо будуть удари по інфраструктурі наших станцій, то по їх станціям буде летіти у відповідь так само. Але станцій в них більше і збитки для них будуть значно відчутнішими. Наших бпла вистачить, щоб виводити з ладу всі їх підстанції на 500 і 750 кВ. Головне, щоб встигли для населення у нас закупити для теплових мереж і водоканалів достатньо генерцючих потужностей, щоб хоча б мінімальну температуру підтримувати в оселях і вода була.
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21.09.2024 19:54 Ответить
заїбало, коли вже вїбуть той ядеркой, скоріше б вже
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21.09.2024 21:57 Ответить
Що за карнавал перевдягнення? То у костюмі, то в однострої ОПи.
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21.09.2024 23:02 Ответить
 
 