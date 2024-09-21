Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, - Сибига
По данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в частности, речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.
Он отметил, что поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.
"Россия - единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула Мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", - добавил министр.
Также Сибига поблагодарил МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины.
"Просим Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах", - подытожил глава МИД.
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на Печерські пагорби й одного вистачить
Мабуть ще вчора було потрібно розробити плани оборони АЕС, забезпечити захист АЕС всім необхідним з наявних запасів партнерів, включаючи резервне обладнання. Це не є військовими діями проти РФ.
Эти утечки также указали на низкий уровень боевого духа в российских войсках, включая высокие показатели суицида среди солдат. В документах упоминалось о нехватке личного состава и слабой подготовке резервистов. Операция ВСУ оказала серьезное психологическое давление на российские войска, что повлияло на их способность организованно вести боевые действия .
Якщо захисту нема, тоді куди поділися гроші, адже як сказав уряд "роботи призупинено через брак фінансування"
Даже если на каждую поставить по Пэтриоту - захотят - пробьют. (даже ещё быстрее чем без ничего, будут по ПВО бить)
А на ПУ АЕС самого фсб-го агента козиря прикувати - захист 100%
Вся інфраструктура та АЕС ворога повинні бути "взяті на приціл", перебувати під загрозою українських засобів стримування, а при необхідності уражені всіма доступними засобами з відповідними неприпустимими для ворога наслідками, у разі спроби ворога уразити інфраструктуру українських АЕС.
Колись агент ФБР Малдер інструктував агентку Скаллі
- Нічого поганого, коли шукаєш речові докази у брудних контейнерах для трешу. Це наша робота. Важливо слідкувати, щоб це не стало джерелом отримання задоволення.
Можна і по них жахнути ненароком. І сказати " Ой. Це кацапи збили. Ми взагалі хотіли по арсеналах"
Немоготе проковтне.
У нас уже є чим розхерачити розподільчі станції їхніх АЕС.
Поки Курська АЕС не буде заглушена, русскій мужик нє пєрєкрєстітся.
Або поки десь за Уралом не клюне атомний пєтух.
жОПу
"Не надо быть физиком-ядерщиком чтобы понимать, что плутоний-239 можно добыть в ядерных реакторах АЭС. Проблема в его очистке.
Судя по всему, украинцам удалось очистить определенное количество плутония-239. Даже центрифуги строить не нужно. Сколько реакторов они остановили?".