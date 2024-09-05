Стефанчук обсудил со спикером Палаты представителей Джонсоном снятие ограничений на удары по РФ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился в Италии со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главу Верховной Рады.

"Во время встречи мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, рассказал о последних террористических атаках, к которым прибегла Россия.

Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений. Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса", - написал Стефанчук.

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Собеседники также обсудили потребности ВСУ и санкции против России.

"Очертил список самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, среди которых системы ПВО и самолеты F-16. Отдельное внимание - вопросу усиления санкций против РФ", - отметил председатель Верховной Рады.