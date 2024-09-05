РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости
2 485 30
Конгресс США (1206) Стефанчук Руслан (637) Джонсон Майк (124)

Стефанчук обсудил со спикером Палаты представителей Джонсоном снятие ограничений на удары по РФ

Стефанчук зустрівся із спікером Палати представників Конгресу США Джонсоном

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился в Италии со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главу Верховной Рады.

"Во время встречи мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, рассказал о последних террористических атаках, к которым прибегла Россия.

Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений. Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса", - написал Стефанчук.

Смотрите также: Конгрессмены Виттман и Трон прибыли в Киев и встретились со Стефанчуком. ФОТОрепортаж

Собеседники также обсудили потребности ВСУ и санкции против России.

"Очертил список самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, среди которых системы ПВО и самолеты F-16. Отдельное внимание - вопросу усиления санкций против РФ", - отметил председатель Верховной Рады.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
викоистайте стефанчука без обмежень. як потужний каб, заляпає гімном цілий аеродром.
показать весь комментарий
05.09.2024 19:38
+6
Это чучело приперлось в Италию? Какого хера? Покупаться в море? Падло зеленогнойное, едь в Покровск!
показать весь комментарий
05.09.2024 19:34
+5
****, кабан мохнорылый..
показать весь комментарий
05.09.2024 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Джонсон за, а два старі американські маразматики проти?
показать весь комментарий
05.09.2024 19:31 Ответить
Джонсон у відставці, він може бути за що завгодно за.

Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман и к райкому пошел.
Дернул колечко, бросил в окно.
Дедушка старый, ему все равно
показать весь комментарий
05.09.2024 19:33 Ответить
Це не той Джонсон.
показать весь комментарий
05.09.2024 19:53 Ответить
Ідея гарна, реалізація - не зрозуміла

Який конкретний практичний сенс зустрічей голови Верховної Ради в оксамитовий сезон в Італії з цих питань, які він сам у принципі не може вирішити?
показать весь комментарий
05.09.2024 19:31 Ответить
В Італії сезон ще літній.
показать весь комментарий
05.09.2024 19:47 Ответить
ги-ги !

і я не здивуюсь, якщо ввечері ось цей Джонсон прочитає в Біблії, що демократичєський Діду є повний пудак і треба бити по рашиским нехристям америцькими ракетами
показать весь комментарий
05.09.2024 19:31 Ответить
манєра у нього така
показать весь комментарий
05.09.2024 19:34 Ответить
Это чучело приперлось в Италию? Какого хера? Покупаться в море? Падло зеленогнойное, едь в Покровск!
показать весь комментарий
05.09.2024 19:34 Ответить
А толку такого переговору?
Трамп - проти.
показать весь комментарий
05.09.2024 19:35 Ответить
Та Стара Англія трохи має важелів впливу у світі...
показать весь комментарий
05.09.2024 20:08 Ответить
Це не той Джонсон. Не плутайте його з Джонсонюком.
показать весь комментарий
05.09.2024 20:10 Ответить
Обговорили:
- Там, теє...ееее дозвол треба на...
- ПошоЛь нах хряк і забери з собою йЕрмачилу з татаркою! ОК?
- Ну, я пошоЛь. ОК?
І пішов він сонцем палимий вітром гонимий.... на пляж чи на басейн...з коктейлем в руці.
показать весь комментарий
05.09.2024 20:53 Ответить
викоистайте стефанчука без обмежень. як потужний каб, заляпає гімном цілий аеродром.
показать весь комментарий
05.09.2024 19:38 Ответить
****, кабан мохнорылый..
показать весь комментарий
05.09.2024 19:49 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
показать весь комментарий
05.09.2024 19:52 Ответить
https://t.me/dragonspech/7864 Дмитро "Калинчук"-Вовнянко, сержант ЗСУ, колишній пілот БПЛА в 72-й бр., нині сержант-інструктор з льотної підготовки курсантів в навчальному центрі ЗСУ :

Не маю співчуття до жодного "зеленого" міністра і нардепа, але зазначу що головною перепоною надання нам зброї є зелена корупція і відверто грубіянська поведінка Зеленського щодо союзників. Я глибоко здивований тим, що нас взагалі ще не кинули на пошматування Москвою, як це зробили англійці з Петлюрою у 1919 році.
показать весь комментарий
05.09.2024 19:55 Ответить
Цей Джонсон не ставив на голосування допомогу Україні як вимагав Трамп.
І підленько ухмілявся.
Падлюка ще та.
показать весь комментарий
05.09.2024 19:57 Ответить
він поставив питання на голосування, коли дійшшов до потрібної сторінки в Біблії - ну дуууже набожна людина !
показать весь комментарий
05.09.2024 21:06 Ответить
про що та свиня може домовитись ?
показать весь комментарий
05.09.2024 20:04 Ответить
Україна не має захищатися зі звʼязаними руками, ми повинні отримати можливість завдавати ударів по військових об'єктах РФ. Американці і західні партнери нікуя не розуміють для чого Україні давати дозвіл і зброю на удари по 3,14дерації, коли Кримський міст фунциклірує, ж/д куйло запустив Півднем окупованої України .Чонгарські переправи не знищені і всіми цими комунікаціями на території України, рашисти транспортують смерть для українського народу...Так хто зв'язав ЗСУ руки для нанесення ударів ,як не рашистська агентура з ОП...???
показать весь комментарий
05.09.2024 20:07 Ответить
Хряк та трампіст разом.
Но є шось спільне у обох - оба кончені мудаки.
показать весь комментарий
05.09.2024 20:24 Ответить
Лучше бы было если бы другой человек говорил с яджонсонм про оружие.
показать весь комментарий
05.09.2024 20:31 Ответить
Наприклад ? Порошенка не згадуйте, ок!
показать весь комментарий
05.09.2024 21:23 Ответить
Глузуєте з релігійних переконань спікера Джонсона далі? Що ж з вами таке, де ваш розум?
показать весь комментарий
05.09.2024 21:19 Ответить
Людоед
показать весь комментарий
05.09.2024 21:41 Ответить
Якраз Джонсон вніс в закони:
- два рази слово перемога України
- розробити план перемоги України
- надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України
- конфіскувати росактиви на користь України

Адміністрація Байден+Камала не виконують прийняті закони
Також в кінці місяця згорає залишок PDA 6.1млрд, з виділених 7.8млрд
Адміністрація поки не поспішає підписувати PDA

"Клоуни" знову згадують Трампа

Хоча зовнішня політика залежить виключно від адміністрації
показать весь комментарий
05.09.2024 21:43 Ответить
Нашли кого послать🥴
показать весь комментарий
06.09.2024 00:27 Ответить
 
 