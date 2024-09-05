Стефанчук обсудил со спикером Палаты представителей Джонсоном снятие ограничений на удары по РФ
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился в Италии со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главу Верховной Рады.
"Во время встречи мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, рассказал о последних террористических атаках, к которым прибегла Россия.
Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений. Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса", - написал Стефанчук.
Собеседники также обсудили потребности ВСУ и санкции против России.
"Очертил список самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, среди которых системы ПВО и самолеты F-16. Отдельное внимание - вопросу усиления санкций против РФ", - отметил председатель Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман и к райкому пошел.
Дернул колечко, бросил в окно.
Дедушка старый, ему все равно
Який конкретний практичний сенс зустрічей голови Верховної Ради в оксамитовий сезон в Італії з цих питань, які він сам у принципі не може вирішити?
і я не здивуюсь, якщо ввечері ось цей Джонсон прочитає в Біблії, що демократичєський Діду є повний пудак і треба бити по рашиским нехристям америцькими ракетами
Трамп - проти.
- Там, теє...ееее дозвол треба на...
- ПошоЛь нах хряк і забери з собою йЕрмачилу з татаркою! ОК?
- Ну, я пошоЛь. ОК?
І пішов він сонцем палимий вітром гонимий.... на пляж чи на басейн...з коктейлем в руці.
Не маю співчуття до жодного "зеленого" міністра і нардепа, але зазначу що головною перепоною надання нам зброї є зелена корупція і відверто грубіянська поведінка Зеленського щодо союзників. Я глибоко здивований тим, що нас взагалі ще не кинули на пошматування Москвою, як це зробили англійці з Петлюрою у 1919 році.
І підленько ухмілявся.
Падлюка ще та.
Но є шось спільне у обох - оба кончені мудаки.
- два рази слово перемога України
- розробити план перемоги України
- надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України
- конфіскувати росактиви на користь України
Адміністрація Байден+Камала не виконують прийняті закони
Також в кінці місяця згорає залишок PDA 6.1млрд, з виділених 7.8млрд
Адміністрація поки не поспішає підписувати PDA
"Клоуни" знову згадують Трампа
Хоча зовнішня політика залежить виключно від адміністрації