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Конгрессмены Виттман и Трон прибыли в Киев и встретились со Стефанчуком. ФОТОрепортаж

В Киев прибыли конгрессмены США Роб Виттман и Дэвид Трон.

Об этом в среду, 21 августа, сообщило посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Их двухпартийный визит подчеркивает поддержку Украины в Конгрессе США и нашу неизменную готовность помочь Украине защитить себя от незаконной агрессии России", - говорится в сообщении посольства.

Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком

Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком

С делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с заместителем главы комитета по вопросам Вооруженных сил Виттманом и при участии Трона встретился председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком

Сообщается, что спикер Рады обсудил с конгрессменами ситуацию с безопасностью. Среди прочего он отметил, что для Украины крайне важно, чтобы союзники сняли все ограничения на использование предоставленного ими оружия.

"Для нас критически важно снять все ограничения на использование вооружения партнеров и иметь возможность защищаться, в частности, нанося удары по военным объектам РФ", - сказал глава парламента.

Смотрите также: В Киев прибыла делегация конгрессменов США во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Тернером. ФОТО

Также Стефанчук рассказал американским законодателям, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, артиллерии и боевой авиации.

Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком

Во время встречи речь шла и об обучении украинских военных, усилении санационного давления на РФ и воплощении реформ в Украине.

Председатель ВР поблагодарил США за всю предоставленную Украине помощь и акцентировал на важности двухпартийной и двухпалатной поддержки Конгресса США.

Смотрите также: Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США: Ключевое - ПВО и остановка попыток РФ продлить войну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

визит (3080) Конгресс США (1233) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+9
Третє фото як фотка з орангутаном десь в пересувном зоопарку.
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21.08.2024 22:29
+8
Хоча б не з'їв їх!!!!Бо буде шкандаль
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21.08.2024 22:08
+7
А чому Хрюханчук в чорній піжамі,а не в оливковій,як його шеф,Єрмак?
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21.08.2024 22:19
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Хоча б не з'їв їх!!!!Бо буде шкандаль
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21.08.2024 22:08 Ответить
Джаба зустрівся з конгресменами. Ха ха ха.
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21.08.2024 22:13 Ответить
Не до Зе пішли а до лігітимного спікера Верховної ради... під час воєнного стану...
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21.08.2024 22:13 Ответить
Руслан Хрюханчук в ВР нічого не рішає,там всім керує ставленик Єрмака,полковник ФСБ В'ячеслав Штучний.
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21.08.2024 22:23 Ответить
А чому Хрюханчук в чорній піжамі,а не в оливковій,як його шеф,Єрмак?
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21.08.2024 22:19 Ответить
Чому не в Покровськ?
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21.08.2024 22:26 Ответить
Третє фото як фотка з орангутаном десь в пересувном зоопарку.
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21.08.2024 22:29 Ответить
сміливі ці конгресмени! мінімум міг би покусати, а то й взагалі понадкусювати, намагаючись різномаїтити смаки сухої мівіни ))
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21.08.2024 22:32 Ответить
Стефанчук если не может своей мордой что то сделать так хоть бы одел костюм ради приличия вместо своей мятой спецовки
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21.08.2024 22:32 Ответить
Подивитися на відгодованого хряка?
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21.08.2024 23:20 Ответить
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21.08.2024 23:37 Ответить
 
 