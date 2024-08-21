Конгрессмены Виттман и Трон прибыли в Киев и встретились со Стефанчуком. ФОТОрепортаж
В Киев прибыли конгрессмены США Роб Виттман и Дэвид Трон.
Об этом в среду, 21 августа, сообщило посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Их двухпартийный визит подчеркивает поддержку Украины в Конгрессе США и нашу неизменную готовность помочь Украине защитить себя от незаконной агрессии России", - говорится в сообщении посольства.
С делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с заместителем главы комитета по вопросам Вооруженных сил Виттманом и при участии Трона встретился председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом говорится на сайте украинского парламента.
Сообщается, что спикер Рады обсудил с конгрессменами ситуацию с безопасностью. Среди прочего он отметил, что для Украины крайне важно, чтобы союзники сняли все ограничения на использование предоставленного ими оружия.
"Для нас критически важно снять все ограничения на использование вооружения партнеров и иметь возможность защищаться, в частности, нанося удары по военным объектам РФ", - сказал глава парламента.
Также Стефанчук рассказал американским законодателям, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, артиллерии и боевой авиации.
Во время встречи речь шла и об обучении украинских военных, усилении санационного давления на РФ и воплощении реформ в Украине.
Председатель ВР поблагодарил США за всю предоставленную Украине помощь и акцентировал на важности двухпартийной и двухпалатной поддержки Конгресса США.
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