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Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США: Ключевое – ПВО и остановка попыток РФ продлить войну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты - это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну. Делаем все, чтобы как можно быстрее достичь справедливого мира.

Благодарен за поддержку всем в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как и мы в Украине", - отметил президент.

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Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе Дональда Норкросса, Селесте Мелой и Джеймса Панетты.

"В ходе встречи подробно обсудили усиление обороноспособности нашего государства и первоочередные потребности Сил обороны Украины. Президент подчеркнул важность получения дополнительных средств ПВО для эффективной защиты гражданского населения и критической инфраструктуры, а также потребности нашей страны в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США", - отметили в пресс-службе.

Также особое внимание стороны уделили продвижению Украины на пути евроатлантической интеграции.

Зеленський зустрівся із конгресменами

Зеленський зустрівся із конгресменами
Зеленський зустрівся із конгресменами

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Конгресс США (1234)


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Топ комментарии
+6
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08.08.2024 12:42
+3
"та зупинка спроб РФ подовжити війну" -?! Ми категорично проти продовження війни? Що воно хоч сказати хотіло?
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08.08.2024 12:44
+3
Або корупціонери,або колаборанти.
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08.08.2024 12:46
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08.08.2024 12:42 Ответить
Або корупціонери,або колаборанти.
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08.08.2024 12:46 Ответить
Не або/або, а і/і !
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08.08.2024 12:49 Ответить
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08.08.2024 12:43 Ответить
"та зупинка спроб РФ подовжити війну" -?! Ми категорично проти продовження війни? Що воно хоч сказати хотіло?
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08.08.2024 12:44 Ответить
Зливає, гад.
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08.08.2024 12:59 Ответить
зе-банду https://youtu.be/fO9mlqGeRo4 і особисто найвеличнішого зе-янелоха оманського американці нехило "опустили""
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08.08.2024 13:13 Ответить
Нахріна Зеленський взагалі там сидів? Це ж Єрмак зустрічався, то Зеленського прихопив із собою, щоб не рюмсав? І що то за рожи сидять поряд із Єрмаком?
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08.08.2024 13:39 Ответить
а ця Селеста Мелой - трампістка упорота, чи ні?
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08.08.2024 13:54 Ответить
Як дивлюся я на цю українську владу ,за що нам таке під час війни?,при владі ті хто висьміював Україну і просував "русский мир" та колишні антимайданівці .
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08.08.2024 14:41 Ответить
 
 