Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США: Ключевое – ПВО и остановка попыток РФ продлить войну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты - это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну. Делаем все, чтобы как можно быстрее достичь справедливого мира.

Благодарен за поддержку всем в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как и мы в Украине", - отметил президент.

Читайте: Республиканцы в Конгрессе США обеспокоены отношением Трампа к безопасности и внешней политике, - Thе Hill

Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе Дональда Норкросса, Селесте Мелой и Джеймса Панетты.

"В ходе встречи подробно обсудили усиление обороноспособности нашего государства и первоочередные потребности Сил обороны Украины. Президент подчеркнул важность получения дополнительных средств ПВО для эффективной защиты гражданского населения и критической инфраструктуры, а также потребности нашей страны в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США", - отметили в пресс-службе.

Также особое внимание стороны уделили продвижению Украины на пути евроатлантической интеграции.



