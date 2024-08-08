Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США: Ключове - ППО та зупинка спроб РФ подовжити війну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру.

Вдячний за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність так само, як і ми в Україні", - зазначив президент.

Пресслужба Офісу Президента згодом повідомила, що Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі Дональда Норкросса, Селесте Мелой та Джеймса Панетти.

"Під час зустрічі докладно обговорили посилення обороноздатності нашої держави та першочергові потреби Сил оборони України. Президент наголосив на важливості отримання додаткових засобів ППО для ефективного захисту цивільного населення та критичної інфраструктури, а також на потребі нашої країни в розширенні тренувальних місій для українських пілотів і техніків у США", - зазначили у пресслужбі.

Також окрему увагу сторони приділили просуванню України на шляху євроатлантичної інтеграції.

Читайте: Республіканці в Конгресі США стурбовані ставленням Трампа до безпеки та зовнішньої політики, - Thе Hill





