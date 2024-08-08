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Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США: Ключове - ППО та зупинка спроб РФ подовжити війну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру.

Вдячний за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність так само, як і ми в Україні", - зазначив президент.

Пресслужба Офісу Президента згодом повідомила, що Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі Дональда Норкросса, Селесте Мелой та Джеймса Панетти.

"Під час зустрічі докладно обговорили посилення обороноздатності нашої держави та першочергові потреби Сил оборони України. Президент наголосив на важливості отримання додаткових засобів ППО для ефективного захисту цивільного населення та критичної інфраструктури, а також на потребі нашої країни в розширенні тренувальних місій для українських пілотів і техніків у США", - зазначили у пресслужбі.

Також окрему увагу сторони приділили просуванню України на шляху євроатлантичної інтеграції.

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Зеленський зустрівся із конгресменами
Зеленський зустрівся із конгресменами
Зеленський зустрівся із конгресменами

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Конгрес США (1228)


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Топ коментарі
+6
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08.08.2024 12:42
+3
"та зупинка спроб РФ подовжити війну" -?! Ми категорично проти продовження війни? Що воно хоч сказати хотіло?
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08.08.2024 12:44
+3
Або корупціонери,або колаборанти.
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08.08.2024 12:46
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08.08.2024 12:42 Відповісти
Або корупціонери,або колаборанти.
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08.08.2024 12:46 Відповісти
Не або/або, а і/і !
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08.08.2024 12:49 Відповісти
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08.08.2024 12:43 Відповісти
"та зупинка спроб РФ подовжити війну" -?! Ми категорично проти продовження війни? Що воно хоч сказати хотіло?
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08.08.2024 12:44 Відповісти
Зливає, гад.
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08.08.2024 12:59 Відповісти
зе-банду https://youtu.be/fO9mlqGeRo4 і особисто найвеличнішого зе-янелоха оманського американці нехило "опустили""
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08.08.2024 13:13 Відповісти
Нахріна Зеленський взагалі там сидів? Це ж Єрмак зустрічався, то Зеленського прихопив із собою, щоб не рюмсав? І що то за рожи сидять поряд із Єрмаком?
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08.08.2024 13:39 Відповісти
а ця Селеста Мелой - трампістка упорота, чи ні?
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08.08.2024 13:54 Відповісти
Як дивлюся я на цю українську владу ,за що нам таке під час війни?,при владі ті хто висьміював Україну і просував "русский мир" та колишні антимайданівці .
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08.08.2024 14:41 Відповісти
 
 