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В Киев прибыла делегация конгрессменов США во главе с главой Комитета по разведке Тернером. ФОТО

В Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Бріджит Брінк і делегація зі США

"Рады приветствовать в Киеве главу Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса, которые проведут обсуждение на тему того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии жестокому вторжению России", - написала она.

Читайте также: США не видят Украину в НАТО сегодня, - Зеленский

Автор: 

визит (3105) Конгресс США (1242) США (27094) Бринк Бриджит (187)


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Топ комментарии
+16
Скажи їм ДЯКУЮ і низько вклонись за їх допомогу у важкий час,
тому що Україна за 30 років не змогла постати як самостійна держава, завжди оглядалась на Московію яка в цей час точила ніж, чекаючи свого часу щоб знищити Україну
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01.07.2024 18:07
+12
Група підтримки українців! ...а не ОПи з 🤡...часи змінилися , когось і не одного треба буде відкинути від корита
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01.07.2024 17:55
+9
Головне - вони прекрасно розуміють різницю між простими Украінцями, які голіруч зупиняли російські танки, і верхівкою з ухилянтів, яка розміновувала кордони, і пропустила ті російські танки, яки потім голіруч зупиняли прості Українці!
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01.07.2024 18:11
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Що вони в нас забули??!! Пожерти, попити приперлись! Краще б зброю надавали вчасто і у належної кількості!
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01.07.2024 17:55 Ответить
вони не можуть зрозуміти що то за прірва така куди падають сотні мільярди долларів і купа військової допомоги без результатно
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01.07.2024 17:57 Ответить
Скажи їм ДЯКУЮ і низько вклонись за їх допомогу у важкий час,
тому що Україна за 30 років не змогла постати як самостійна держава, завжди оглядалась на Московію яка в цей час точила ніж, чекаючи свого часу щоб знищити Україну
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01.07.2024 18:07 Ответить
Это кацапы,они не будут говорить спасибо.
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01.07.2024 18:12 Ответить
Точно, кацапську натуру не сховаєшь, чергова спроба розвести срач
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01.07.2024 22:11 Ответить
От що в темниках у букашок Подляка - побільше дайте парочці грабонути, поки в очко путіну не глянув вова на наступному саміті ,та оті угоди турецькі з шухляд не оживили вовиним підписом
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01.07.2024 18:14 Ответить
Певне ОПі настав час одягати штани шірінкою назад ,- буде анальна груповуха... а вона таки буде, рано чи пізно... опісля дехто навіть хрипіти не зможе 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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01.07.2024 19:23 Ответить
Група підтримки українців! ...а не ОПи з 🤡...часи змінилися , когось і не одного треба буде відкинути від корита
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01.07.2024 17:55 Ответить
Доречі, Майк Джонсон в комітет розвідки ввів двох радикальних "БЕЗУГЛИХ" Трампа ( один його особисто лікар вже довгі роки . ) Маю надію їх тут немає
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01.07.2024 18:17 Ответить
Скотт Перри из Пенсильвании и Ронни Джексон - цих прізвищ тут немає
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01.07.2024 18:23 Ответить
Головне - вони прекрасно розуміють різницю між простими Украінцями, які голіруч зупиняли російські танки, і верхівкою з ухилянтів, яка розміновувала кордони, і пропустила ті російські танки, яки потім голіруч зупиняли прості Українці!
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01.07.2024 18:11 Ответить
Буде добре якщо всій ОПі добряче ''хвоста накрутять'', бо зелені тут хвости порозпускали від безнаказанності! Ходять наче павичі.
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01.07.2024 18:28 Ответить
комітет з розвідки ЩОСЬ-ТАКИ про зегнилоту знає...
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01.07.2024 18:34 Ответить
Нехай натовчуть зелену мразоту пикою в їхне ж зелене лайно, (мрії. мрії..)
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01.07.2024 19:19 Ответить
ДЯКУЮ народу США і їхньому політичному керівництву за незмінну підтримку народу України в боротьбі за волю і проти російської навали!

Тоді коли зЕлена влада зрадників і кровопийць повністю узурпувала владу в Україні тільки Захід може якось вплинути на них і не дати продати в рузьке рабство українців.

Західні партнери-політики України маючи важелі впливу (все знають про зЕ і Ко) на офіційному рівні ще якось можуть на них впливати.

Бо Майдан і масові протести в стані війни можуть послабити оборону України і довіру партнерів до влади України.

Державники-політики з опозиції це знають і розумні активні громадяни також.
Нажаль так склалась ситуація на даний момент, на мою думку.
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01.07.2024 19:19 Ответить
Коли Єрмака і Зеленського вже за дупу візьмете....
Толератність толерантністю, але українцям злив України не потрібен.
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01.07.2024 20:02 Ответить
не зря ой не зря!!
Помните Боря Джонсом примчался в начале вторжения!!
Агент сухумского зоопарка ара-хам-хламидия признался что уже порешали подписать "без Армії без Мови без Віри" а тут Джонсон явился, сказал защищайтесь, даем оружие и подлерживаем ВСУ!!
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01.07.2024 21:20 Ответить
Коли вже американська прокуратура приїде за узурпаторами.
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01.07.2024 23:48 Ответить
Давно пора. Ласкаво просимо.
Виведітьь засранців на чисту воду.
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02.07.2024 00:13 Ответить
 
 