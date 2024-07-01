В Киев прибыла делегация конгрессменов США во главе с главой Комитета по разведке Тернером. ФОТО

В Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Рады приветствовать в Киеве главу Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса, которые проведут обсуждение на тему того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии жестокому вторжению России", - написала она.

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