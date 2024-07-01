В Киев прибыла делегация конгрессменов США во главе с главой Комитета по разведке Тернером. ФОТО
В Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Рады приветствовать в Киеве главу Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса, которые проведут обсуждение на тему того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии жестокому вторжению России", - написала она.
Топ комментарии
+16 Driver
показать весь комментарий01.07.2024 18:07 Ссылка
+12 Луиза Пивдень
показать весь комментарий01.07.2024 17:55 Ссылка
+9 Only
показать весь комментарий01.07.2024 18:11 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому що Україна за 30 років не змогла постати як самостійна держава, завжди оглядалась на Московію яка в цей час точила ніж, чекаючи свого часу щоб знищити Україну
Тоді коли зЕлена влада зрадників і кровопийць повністю узурпувала владу в Україні тільки Захід може якось вплинути на них і не дати продати в рузьке рабство українців.
Західні партнери-політики України маючи важелі впливу (все знають про зЕ і Ко) на офіційному рівні ще якось можуть на них впливати.
Бо Майдан і масові протести в стані війни можуть послабити оборону України і довіру партнерів до влади України.
Державники-політики з опозиції це знають і розумні активні громадяни також.
Нажаль так склалась ситуація на даний момент, на мою думку.
Толератність толерантністю, але українцям злив України не потрібен.
Помните Боря Джонсом примчался в начале вторжения!!
Агент сухумского зоопарка ара-хам-хламидия признался что уже порешали подписать "без Армії без Мови без Віри" а тут Джонсон явился, сказал защищайтесь, даем оружие и подлерживаем ВСУ!!
Виведітьь засранців на чисту воду.