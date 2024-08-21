Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком. ФОТОрепортаж

До Києва прибули конгресмени США Роб Віттман і Девід Трон.

Про це у середу, 21 серпня, повідомило посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхній двопартійний візит підкреслює підтримку України в Конгресі США та нашу незмінну готовність допомогти Україні захистити себе від незаконної агресії Росії", - йдеться у повідомленні посольства.

З делегацією Палати представників Конгресу США на чолі із заступником глави комітету з питань Збройних сил Віттманом та за участю Трона зустрівся голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Повідомляється, що спікер Ради обговорив із конгресменами безпекову ситуацію. Серед іншого він наголосив, що для України вкрай важливо, щоб союзники зняли всі обмеження на використання наданої ними зброї.

"Для нас критично важливо зняти всі обмеження на використання озброєння партнерів і мати можливість захищатись, зокрема, наносячи удари по військових обʼєктах РФ", - сказав очільник парламенту.

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Також Стефанчук розповів американським законодавцям, що Україна потребує більше систем ППО, артилерії та бойової авіації.

Під час зустрічі йшлося і про навчання українських військових, посилення санаційного тиску на РФ та втілення реформ в Україні.

Голова ВР подякував США за всю надану Україні допомогу та акцентував на важливості двопартійної й двопалатної підтримки Конгресу США.

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