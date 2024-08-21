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Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком. ФОТОрепортаж

До Києва прибули конгресмени США Роб Віттман і Девід Трон.

Про це у середу, 21 серпня, повідомило посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхній двопартійний візит підкреслює підтримку України в Конгресі США та нашу незмінну готовність допомогти Україні захистити себе від незаконної агресії Росії", - йдеться у повідомленні посольства.

Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком

Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком

З делегацією Палати представників Конгресу США на чолі із заступником глави комітету з питань Збройних сил Віттманом та за участю Трона зустрівся голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком

Повідомляється, що спікер Ради обговорив із конгресменами безпекову ситуацію. Серед іншого він наголосив, що для України вкрай важливо, щоб союзники зняли всі обмеження на використання наданої ними зброї. 

"Для нас критично важливо зняти всі обмеження на використання озброєння партнерів і мати можливість захищатись, зокрема, наносячи удари по військових обʼєктах РФ", - сказав очільник парламенту.

Дивіться також: До Києва прибула делегація конгресменів США на чолі з головою Комітету з питань розвідки Тернером. ФОТО

Також Стефанчук розповів американським законодавцям, що Україна потребує більше систем ППО, артилерії та бойової авіації.

Конгресмени Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися зі Стефанчуком

Під час зустрічі йшлося і про навчання українських військових, посилення санаційного тиску на РФ та втілення реформ в Україні.

Голова ВР подякував США за всю надану Україні допомогу та акцентував на важливості двопартійної й двопалатної підтримки Конгресу США.

Дивіться також: Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США: Ключове - ППО та зупинка спроб РФ подовжити війну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

візит (1583) Конгрес США (1228) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+9
Третє фото як фотка з орангутаном десь в пересувном зоопарку.
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21.08.2024 22:29
+8
Хоча б не з'їв їх!!!!Бо буде шкандаль
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21.08.2024 22:08
+7
А чому Хрюханчук в чорній піжамі,а не в оливковій,як його шеф,Єрмак?
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21.08.2024 22:19
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Хоча б не з'їв їх!!!!Бо буде шкандаль
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21.08.2024 22:08 Відповісти
Джаба зустрівся з конгресменами. Ха ха ха.
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21.08.2024 22:13 Відповісти
Не до Зе пішли а до лігітимного спікера Верховної ради... під час воєнного стану...
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21.08.2024 22:13 Відповісти
Руслан Хрюханчук в ВР нічого не рішає,там всім керує ставленик Єрмака,полковник ФСБ В'ячеслав Штучний.
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21.08.2024 22:23 Відповісти
А чому Хрюханчук в чорній піжамі,а не в оливковій,як його шеф,Єрмак?
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21.08.2024 22:19 Відповісти
Чому не в Покровськ?
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21.08.2024 22:26 Відповісти
Третє фото як фотка з орангутаном десь в пересувном зоопарку.
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21.08.2024 22:29 Відповісти
сміливі ці конгресмени! мінімум міг би покусати, а то й взагалі понадкусювати, намагаючись різномаїтити смаки сухої мівіни ))
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21.08.2024 22:32 Відповісти
Стефанчук если не может своей мордой что то сделать так хоть бы одел костюм ради приличия вместо своей мятой спецовки
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21.08.2024 22:32 Відповісти
Подивитися на відгодованого хряка?
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21.08.2024 23:20 Відповісти
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21.08.2024 23:37 Відповісти
 
 